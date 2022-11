Przed nami black week, czyli okres wzmożonego wyszukiwania okazji w bezkresie internetowych ofert. Jeśli szukasz nowego routera lub planujesz rozbudować już istniejącą infrastrukturę sieciową w domu proponujemy zainteresować się propozycjami marki Tenda.

Z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem firma Tenda uznawana jest za wiodącego dostawcę kompleksowych rozwiązań sieciowych. Recenzenci doceniają innowacje i nowatorskie podejście do technologii sieciowych, natomiast przeciętni konsumenci szukają niedrogich i łatwych w instalacji rozwiązań – produkty Tendy łączą oba te oczekiwania. Produkty Tenda obejmują domowe sieci, sieci biznesowe, przełączniki, szerokopasmowe CPE, mobilne łącza szerokopasmowe, kamery IP i wiele więcej. Sprawdźmy na jakie produkty w tym roku firma Tenda przygotowała promocje.

Tenda AC19 – Dwupasmowy, gigabitowy router Wi-Fi AC2100

AC19 to dwupasmowy, gigabitowy router zaprojektowany z myślą o użytkownikach domowych oczekujących szybkiego i stabilnego dostępu do Internetu. Głównymi zaletami urządzenia będzie ogólna funkcjonalność w przystępnej cenie. Router obsługuje standard 802.11ac wave2, zapewniając prędkość Wi-Fi do 2033 Mb/s (2,4 GHz: 300 Mb/s, 5 GHz: 1733 Mb/s). Dla czterech zewnętrznych anten 6 dBi stabilny sygnał dla urządzeń docelowych nie stanowi większego problemu, nawet mimo stojących na drodze kilku ścian.

W przypadku AC19 obecność 4x4 MU-MIMO w paśmie 5 GHz zapewnia większy zasięg i prędkość Wi-Fi w porównaniu do zwykłych routerów 3x3 MU-MIMO. Do tego cztery porty gigabitowe obsługują przepustowość do 1000 Mb/s, plus urządzenie posiada osobne złącze WAN. Nie mogło również zabraknąć portu USB. Całość napędza dwurdzeniowy procesor, taktowany zegarem 1 GHz. Towarzyszy mu koprocesor pracujący z zegarem 500 MHz. Tego typu konfiguracja zapewnia optymalną pracę oprogramowania.

Sporym plusem urządzenia jest dobrze zaprojektowany intuicyjny interfejs, który oceniliśmy podczas redakcyjnych testów Tenda AC19 i Tenda AC21. W dostępnych ustawieniach bez problemu odnajdzie się nawet totalny laik, ale też znawca zagadnień sieciowych nie będzie narzekać na skromną ilość funkcji. Łatwą konfigurację, ale także zdalne zarządzanie routerem, można realizować też poprzez aplikację mobilną dla urządzeń Android oraz iOS. Produkt został doceniony przez redakcję dwoma wyróżnieniami.

Tenda A33 – Wzmacniacz zasięgu AX3000 Wi-Fi 6

Chcesz rozszerzyć domową sieć o szybki standard Wi-Fi 6? Pomocnym w tym zadaniu okaże się wzmacniacz zasięgu Tenda A33. Jest to dwuzakresowy przedłużacz zasięgu AX3000 Wi-Fi 6, idealnie sprawdzający się w przypadku dużych domów. W skrócie pochwali się on prędkością sygnału 5 GHz do 2400 Mb/s oraz 2,4 GHz do 580 Mb/s. Łatwa konfiguracja za pomocą przycisku WPS zajmuje wyłącznie chwilę.

Źródło: tendacn.com

A33 wyposażono w dwie zewnętrzne dwuzakresowe anteny 5dBi, zapewniające należytą prędkość i bezproblemową łączność w każdym zakątku domu. Dzięki technologii MU-MIMO w optymalnych warunkach sprzęt pozwala na jednoczesną komunikację ponad 25 urządzeń. Wystarczy podłączyć A33 do gniazdka elektrycznego. Dla osób stawiających na klasyczne metody komunikacji, wzmacniacz zasięgu Tenda posiada również opcję przewodowego połączenia gigabitowym portem Ethernet, idealnym dla gamingowych PC oraz konsol do gier.

Tenda MW12 – 3-Pack Trzypasmowy system Wi-Fi w całym domu AC2100

Mały, ale wariat. Tenda MW12 to niewielki i poręczny systemem mesh WiFi, adresowany do dużych gospodarstw domowych oczekujących szybkiej sieci szerokopasmowej. Zapewniają ją trójzakresowa konstrukcja AC2100 i gigabitowe porty. Opisywany 3-pak jest w stanie pokryć do 500 m kwadratowych, czyli o sto pięćdziesiąt metrów więcej niż recenzowany przez nas i doceniony wyróżnieniem 2-pak MW12.

Węzły w kształcie sześcianów i kolorze śnieżnobiałym prezentują się nowocześnie i bardzo estetycznie, dzięki czemu pasują do każdej przestrzeni – od pokoju dziennego po gabinet. Wewnątrz producent zastosował m.in. 4-rdzeniowy SoC o taktowaniu 900 MHz i dużą pamięć 256 MB RAM, co pozwala bez najmniejszych problemów ogarnąć MW12 wiele urządzeń w sieci. Wszystkie mogą jednocześnie korzystać z szybkiego trójpasmowego Wi-Fi, zapewniając brak opóźnień w grach online oraz płynne przesyłanie strumieniowe filmów 4K.

Wzorem innych urządzeń Tenda MW12 także charakteryzuje się łatwą instalacją. Wykonać można ją wyłącznie za pośrednictwem aplikacji mobilnej. MW12 tworzy szybki i inteligentny system Wi-Fi w całym domu. Dzięki roamingowi możesz bez problemu przemieszczać się po domu, pozostając cały czas w jednej sieci. Warto podkreślić, że każdy produkt z serii Nova (MW3, MW5, MW5S, MW5G, MW6, MW12) może być używany, jako dodatkowa jednostka w istniejącej sieci.

Tenda CP3 – Obrotowo-uchylna kamera bezpieczeństwa 1080p

Domowy monitoring całego domu zazwyczaj kojarzy się z tanimi, topornie działającymi systemami albo horrendalnie drogą infrastrukturą, którą znaleźć można w wielkich willach. W opozycji do tych dwóch skrajności stoi produkt oferowany przez firmę Tenda. Jak się okazuje, sprawnie działający system można postawić niespodziewanie niskim kosztem, właśnie z pomocą kamery CP3.

Na naszym portalu mieliśmy już przyjemność testować Tendę CP6, czyli najtańszy kamerę IP 2K do domowego monitoringu. Różnica między tymi modelami polega na rozdzielczości matrycy, gdzie w CP6 zastosowano rozwiązanie 3MP (2304 x 1296 px), podczas gdy CP3 korzysta ze standardu 2 Mp. W praktyce przekłada się to na możliwość uzyskania obrazu o zredukowanych szumach i należytej szczegółowości w jakości 1080p. Tym samym opisywany produkt idealnie nadaje się do domu, biura oraz sklepu.

Źródło: tendacn.com

Z głównych zalet wymienimy: wszechstronną wizję 360°, alarmy głosowe, widzenie w podczerwieni, wykrywanie ruchu, inteligentne śledzenie. Obraz można przechowywać w cyfrowej chmurze albo na fizycznym nośniku w postaci karty microSD. Wbudowane anteny Wi-Fi zwiększają wydajność połączenia sieciowego, dzięki czemu sygnał nie traci na jakości nawet przy konieczności pokonania dwóch ścian. CP3 to idealnie dopełnienie infrastruktury sieciowej bazującej na wspomnianych wcześniej urządzeniach marki Tenda. Więcej o kamerze można dowiedzieć się na oficjalnej stronie producenta.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Tenda.