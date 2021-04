Wraz z pojawieniem się routerów z Wi-Fi 6 poniżej kwoty 200 zł, standard ten można uznać za obowiązujący. Tenda dołącza do grona producentów takiego sprzętu i dzisiaj przyjrzymy się najtańszemu modelowi – Tenda TX3 – który taki standard oferuje za mniej niż 250 zł!

Tanio nie musi oznaczać brzydko – design Tenda TX3 może się podobać

Router, jak na Tenda przystało, jest pakowany dosyć oszczędnie (co w sumie jest cechą wspólną routerów za około 200 zł), ale i tak raczej nikt kartonem od routera na regale chwalić się nie zamierza. W środku za to czeka na nas całkiem miłe zaskoczenie – zasilacz jest pod kolor routera :)



W zestawie również skrętka z RJ45 do podpięcia komputera.

Sam router wykonano z solidnego i twardego plastiku, wykończonego na biały połysk. Konstrukcja posiada przyjemnie opływowe kształty i raczej niewielki, choć jednocześnie też nie miniaturowy, rozmiar.



Z przodu mamy kolejny znak rozpoznawczy routerów Tenda – jedną, jedyną diodę, sygnalizującą zasilanie urządzenia.

Cięcia budżetowe są w porządku, jeżeli wykona się je z głową – tak, jak w przypadku routerów Tenda

Z tyłu routera znajdziemy dobrze nam już znany schemat portów, stosowany w budżetowych urządzeniach:

1x WAN 1 Gbps

3x LAN 1 Gbps

1x zasilanie DC 12 V

Taka redukcja portów o jedno złącze LAN pozwala realnie oszczędzić na produkcji, gdyż za WAN odpowiada w tym przypadku ten sam przełącznik, co za LAN. A w praktyce ostatnimi czasy użytkownicy dzielą się na tych, co nie używają kabli w ogóle (poza może dyskiem sieciowym) i takich, co w każdym pomieszczeniu mają 2 gniazda RJ45. W pierwszym przypadku 3 porty wystarczą, a w drugim i tak bez przełącznika się nie obejdzie.



Przycisk WPS jest starannie ukryty, choć na szczęście nie aż tak, jak ten od resetowania urządzenia/ustawień.

Z tyłu oraz z boków wyprowadzono 4 anteny, każdą o zysku energetycznym 6 dBi. Są przymocowane na stałe, ale pozwalają na regulację w zakresie 210° (obrót) oraz 90° (odchylenie, z blokadą na 45°). Innymi słowy, możemy ręcznie ustawić anteny routera tak, aby uzyskać najlepszy zasięg w naszym domu lub mieszkaniu.



Po bokach umieszczono otwory wentylacyjne, choć urządzenie praktycznie w ogóle się nie nagrzewa.

Od spodu tak naprawdę widać pierwsze odczuwalne efekty cięć budżetowych – nóżki urządzenia to zwyczajne plastikowe odlewy, a co za tym idzie cała (lekka) konstrukcja ma tendencję do przemieszczania się pod ciężarem podpiętych kabli. Z drugiej strony miło, że nie zapomniano o uchwytach do montażu na ścianie/suficie.



Tu również dołożono otwory wentylacyjne – może ktoś przewiduje kopanie krytpowalut na tych routerach? ;)

Specyfikacja Tenda TX3

Procesor: 4 rdzenie, 1,5 GHz RAM: 256 MB Pamięć Flash: brak informacji Standard sieci: IEEE 802.11 ax/ac/n/a 5 GHz;

IEEE 802.11 ax/n/g/b 2,4 GHz Anteny Wi-Fi: zewnętrzne, 4 dookólne (6 dBi) Prędkość transmisji (teoretyczna): 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax);

2,4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) Szerokość kanałów: 20/40/80 MHz Szyfrowanie: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-PSK Protokoły: IPv4 i IPv6 Porty: 3 x RJ45 LAN (1000 Mbps);

1 x RJ45 WAN (1000 Mbps) Przyciski: WPS, Reset/Restart Wymiary: 153(głębokość) x 238 (szerokość) x 45 mm (wysokość, 215 mm z antenami);

0,65 kg waga Zarządzanie: Kontrola dostępu, zarządzanie lokalne, zarządzanie zdalne Serwery wirtualne: Port Forwarding , UPnP, DMZ Funkcje zaawansowane: Smart Connect;

Sieć gości;

Beamforming (kształtowanie wiązki);

MU-MIMO 4x4:4 dla 5 GHz;

MU-MIMO 2x2:2 dla 2,4 GHz;

OFDMA;

1024 QAM;

VPN - PPTP (klient/serwer), L2TP klient;

VLAN;

IPTV;

Kontrola rodzicielska;

Kontrola przepustowości;

Kompatybilność z Alexa Gwarancja: 2 lata Cena sugerowana: 249 zł

Intuicyjna i szybka konfiguracja – jak zawsze w routerach Tenda

Po podłączeniu routera do prądu, możemy podpiąć się bezprzewodowo do fabrycznej, niezabezpieczonej hasłem sieci Wi-Fi, a także przewodowo - dołączonym kablem sieciowym. W pierwszym przypadku, jeżeli używamy telefonu, można skorzystać również z bardzo wygodnej aplikacji Tenda Wi-Fi (dostępnej na Android oraz iOS).



Aplikacja jest całkowicie po polsku.

O tym, jak oba te panele działają, rozpisywaliśmy się już wcześniej, np. przy recenzji Tenda AC8, zatem tym razem tylko szybko streścimy, jakie możliwości daje aplikacja i panel w przeglądarce w przypadku testowanego dziś Tenda TX3. A jest tego naprawdę sporo – w aplikacji mobilnej, poza standardową zmianą podstawowych ustawień Wi-Fi, sprawdzeniem statusu połączenia z Internetem oraz listy podpiętych urządzeń, mamy do dyspozycji następujące funkcje:

Manualna kontrola przepustowości Internetu dla każdego użytkownika

Kontrola rodzicielska (godziny dostępu oraz blokada adresów)

Podgląd zużycia pasma przez podpięte urządzenia (na żywo)

Blokowanie urządzeń (czarna lista)

Automatyczna optymalizacja Wi-Fi (w oparciu o skanowanie otoczenia)

Automatyczna optymalizacja zabezpieczeń (router podpowiada, co zmienić lub aktywować)

Aktualizacja routera (online)

Harmonogram działania Wi-Fi (globalny)

I to wszystko również dostępne zdalnie spoza naszej sieci lokalnej (zatem możemy np. z pracy, przez Internet zablokować niesfornemu dziecku dostęp do sieci). Dla formalności przypominamy, że cały czas rozmawiamy o routerze za mniej niż 250 zł!



Każde urządzenie można dla ułatwienia opisać frazami „czyje” oraz „co” – np. „Mój Komputer” albo „Córki Telefon”.

Po zalogowaniu się do panelu konfiguracyjnego przez przeglądarkę, mamy dostęp do wszystkich powyższych funkcji oraz dodatkowo jeszcze możemy regulować zaawansowane ustawienia pracy Wi-Fi, jak i samego routera (ten może pracować również jako punkt dostępowy!). Ogólnie widać, że Tenda nie każe dopłacać za dostęp do zaawansowanej konfiguracji, jak mają to czasem w zwyczaju inni producenci.



To pierwsza nowość względem starszego panelu – możliwość aktywacji OFDMA, czyli techniki powiązanej z najnowszym standardem Wi-Fi 6.

Tutaj również skonfigurujemy VPN (jako klient PPTP/L2TP lub jako serwer PPTP), IPTV, DDNS czy też routing statyczny. W ustawieniach systemu można również ustawić godzinę automatycznego restartu routera w celach konserwacyjnych.



Nie zabrakło tak kluczowej funkcji, jak wyłączenie naszej jednej, jedynej diodki, której (notabene) za dnia i tak nie widać :)

Procedura testowa dla testów Tenda TX3

Na potrzeby testów wyłączyliśmy funkcję ujednolicenia obu zakresów (co polecamy również do codziennego użytku, a nie każdy nowy router na to pozwala!) i ustawiliśmy kolejno 40 MHz i 80 MHz szerokości kanału dla 2,4 GHz i 5 GHz. Sam kanał wybrał się automatycznie optymalny (dokładnie pomiędzy dwiema sieciami w okolicy, których nie mogliśmy dezaktywować). Lokalizacja testowa to dobrze znany z poprzednich testów routerów dom jednorodzinny o dwóch kondygnacjach i około 220 m2 powierzchni.



Na pomarańczowo oznaczono lokalizację routera (1. piętro). Łączna powierzchnia budynku to 220 m2.

Zanim przejdziemy do właściwych testów, jeszcze chcielibyśmy wspomnieć o karcie sieciowej PCI-E Tenda E30, która dotarła do nas w ramach testów. Jest to w zasadzie adapter PCI-E do M.2 z fabrycznie zamontowaną kartą Intel AX200NGW, zatem poza Wi-Fi 6 oferuje dodatkowo obsługę Bluetooth 5.0 (po podpięciu dołączonego kabla do wewnętrznego złącza USB 2.0 płyty głównej). Nasze pobieżne testy nie wykazały praktycznie żadnych różnic względem stosowanego w naszej procedurze testowej TP-Link TX3000E, ponad te, które wynikają z możliwości wyprowadzenia anteny spod biurka w konstrukcji TP-Linka.



Tenda E30 to obecnie jeden z najtańszych wewnętrznych modułów Wi-Fi 6 dla PC. Wykorzystanie układu Intel AX200 gwarantuje bardzo przyzwoite osiągi Wi-Fi – nawet wyższe, niż oferuje połączenie przewodowe 1 GbE!

Tenda E30 jest zaopatrzony w dwie anteny, oferujące zysk 5 dBi. Jak wszystkie inne obecnie dostępne rozwiązania tego typu, korzysta z połączenia MIMO 2x2. W naszych testach jednak tej karty nie używaliśmy – dzięki temu poniższe wyniki możecie porównywać z wcześniejszymi recenzjami, w których poza wspomnianym TP-Link TX3000E, używaliśmy jeszcze najnowszego laptopa OMEN 15, wyposażonego w moduł Intel AX201 (co odzwierciedla to, jak z routerem będzie współpracować większość nowych laptopów).



Szybkie połączenie bezprzewodowe na wyciągnięcie ręki!

Tenda TX3 - pomiar prędkości WAN i LAN [Mbps]

więcej = lepiej

LAN -> LAN 904 WAN (1 Gbps) -> LAN 480 LAN -> WAN (1 Gbps) 368

Zmieniliśmy nieco procedurę testowania prędkości portu WAN (obecnie test przebiega przy aktywnym połączeniu z Internetem, a nie w sterylnych warunkach jak wcześniej), więc w tym przypadku nie można wyników porównywać z poprzednimi, ale te i tak są dalekie od optymalnych. Innymi słowy, jeżeli Tenda TX3 miałby służyć za router dla łącza szybszego niż 500 Mbps pobierania i 400 Mbps wysyłania, to część przepustowości łącza pozostanie niedostępna. Pomiar przepustowości przewodowej sieci lokalnej wypadł poprawnie. Kolejne wyniki testów będziemy prezentować w odniesieniu to nieco droższego routera w tym samym standardzie (Mercusys MR70X), którego testowaliśmy dwa miesiące wcześniej w identycznych warunkach.

Tenda TX3 - pomiar siły sygnału Wi-Fi [dBm]

testowane z użyciem TP-Link TX3000E, więcej (bliżej 0) = lepiej

Legenda Tenda TX3 2,4 GHz

Tenda TX3 5 GHz

Mercusys MR70X 2,4 GHz

Mercusys MR70X 5 GHz Lokalizacja testowa nr 1 -36

-33

-34

-35 Lokalizacja testowa nr 2 -41

-38

-44

-46 Lokalizacja testowa nr 3 -48

-49

-57

-62 Lokalizacja testowa nr 4 -58

-59

-58

-62 Lokalizacja testowa nr 5 -61

-63

-60

-69 Lokalizacja testowa nr 6 -66

-74

-69

-83 Lokalizacja testowa nr 7 -33

-29

-22

-26 Lokalizacja testowa nr 8 -41

-44

-39

-44 Lokalizacja testowa nr 9 -48

-52

-44

-54

Zasięg dla zakresu 2,4 GHz jest wprost wyśmienity. Szybszy zakres wypada nieco słabiej, ale nadal dobrze. W każdej z lokalizacji udało się nawiązać stabilne połączenie, nawet w garażu oddzielonym od routera zbrojoną ścianą!

Jako że za Waszą sugestią zaczynamy testować transfer w obu kierunkach (wcześniej testowaliśmy tylko pobieranie przez Wi-Fi), to wykres przepustowości dla poprawienia czytelności rozbijemy na dwa (osobny dla każdego zakresu). Rezygnujemy natomiast z testowania prędkości Wi-Fi 5.

Tenda TX3 - pomiar przepustowości Wi-Fi 6 [Mbps]

testowane z użyciem OMEN 15, zakres 2,4 GHz, więcej = lepiej

Legenda: Tenda TX3 pobieranie

Tenda TX3 wysyłanie

Mercusys MR70X pobieranie Lokalizacja testowa nr 1 330

232

318 Lokalizacja testowa nr 2 273

186

266 Lokalizacja testowa nr 3 207

143

194 Lokalizacja testowa nr 4 196

84

211 Lokalizacja testowa nr 5 186

78

180 Lokalizacja testowa nr 6 113

62

133 Lokalizacja testowa nr 7 329

251

322 Lokalizacja testowa nr 8 295

193

310 Lokalizacja testowa nr 9 230

140

214

Wolniejszy z zakresów okazuje się oferować i tak bardzo przyzwoite wyniki – nawet w najodleglejszej lokalizacji oscylujemy w okolicy 10 MB/s prędkości pobierania. Nieco gorzej wypada prędkość wysyłania (odbierania sygnału przez router). Dodatkowo różnica względem pobierania pogłębia się wraz ze wzrostem odległości od routera.

Tenda TX3 - pomiar przepustowości Wi-Fi 6 [Mbps]

testowane z użyciem OMEN 15, zakres 5 GHz, więcej = lepiej

Legenda: Tenda TX3 pobieranie

Tenda TX3 wysyłanie

Mercusys MR70X pobieranie Lokalizacja testowa nr 1 825

392

730 Lokalizacja testowa nr 2 710

372

693 Lokalizacja testowa nr 3 442

265

436 Lokalizacja testowa nr 4 391

230

470 Lokalizacja testowa nr 5 318

153

334 Lokalizacja testowa nr 6 139

33

193 Lokalizacja testowa nr 7 857

479

827 Lokalizacja testowa nr 8 707

359

689 Lokalizacja testowa nr 9 424

218

456

Dla bliższych lokalizacji, w których udało się ustabilizować połączenie 1200 Mbps, wyniki zbliżają się do tego, co oferuje połączenie przewodowe, co kiedyś byłoby nie do pomyślenia w tym segmencie cenowym. Tutaj jednak również prędkość odbierania danych przez router (wysyłanie przez Wi-Fi) jest słabsze – i to nawet znacznie słabsze, gdyż w praktyce liczyć możemy na nie więcej niż 50% prędkości pobierania.

Prędkość przesyłania mniejszych plików [Mbps]

testowane z użyciem TP-Link TX3000E, więcej = lepiej

Legenda: LAN -> LAN

LAN -> Wi-Fi

Wi-Fi -> LAN

Wi-Fi -> Wi-Fi Kopiowanie dużego pliku

(MKV 20 GB) 898

819

461

318 Kopiowanie średnich plików

(MP3 3-9 MB) 819

585

338

247 Kopiowanie małych plików

(JPG 50-300 KB) 122

37

36

30 Kopiowanie bardzo małych plików

(TXT 1-50 KB) 43

11

11

9

O ile router należy pochwalić za prędkość przełącznika LAN, tak już komunikacja uwzględniająca Wi-Fi wypada co najwyżej średnio. Co w tym budżecie w sumie ciężko uznać za wadę, bo i tak nic szybszego poniżej 250 zł nie znajdziemy. Dosyć dobrze za to wypada komunikacja między dwoma urządzeniami podłączonymi do Wi-Fi – prawie 40 MB/s liniowego transferu to więcej, niż oferują nawet wielokrotnie droższe routery Wi-Fi 5.

Tenda TX3 – pomiar Wi-Fi pod obciążeniem [Mbps]

testowane z użyciem TP-Link TX3000E, więcej = lepiej

OFDMA off Wi-Fi –> Wi-Fi 318 OFDMA off 2x (Wi-Fi –> Wi-Fi) 139 OFDMA off 3x (Wi-Fi –> Wi-Fi) 79 OFDMA on Wi-Fi –> Wi-Fi 119 OFDMA on 2x (Wi-Fi –> Wi-Fi) 109 OFDMA on 3x (Wi-Fi –> Wi-Fi) 102

Tutaj pokusiliśmy się o sprawdzenie, jak router radzi sobie z aktywacją OFDMA i trochę w sumie zgodnie z oczekiwaniem nie robi tego najlepiej, co nie oznacza, że funkcja się nie przydaje – jak widać, przy 5-6 użytkownikach jednocześnie korzystających z Wi-Fi, zaczyna już oferować wyższą (i stabilniejszą – czego niestety na wykresach nie ukażemy) średnią przepustowość. Warto jednak mieć na uwadze, że aktywacja tej techniki znacznie obniży maksymalną przepustowość naszego Wi-Fi.

Tenda TX3 – pomiar poboru energii [W]

testowane z użyciem Voltcraft EM3000, mniej = lepiej

Spoczynek 4,2 Obciążenie Wi-Fi (1 zakres) 5,1 Obciążenie Wi-Fi (oba zakresy) 5,7 Obciążenie pełne (Wi-Fi + LAN) 6,2

Najtańszy router w standardzie AX od Tenda zdecydowanie nie domaga się dużo prądu. W praktyce można jego wpływ na rachunki za energię uznać za pomijalny.

Czy opłaca się kupić Tenda TX3?

Testowany router Tenda TX3 zrobił na nas bardzo dobre wrażenie w kontekście tego, jak wiele za jak niewiele ma do zaoferowania. Oczywiście nie jest to w żadnym razie najszybszy router, a realnie nawet niektóre (znacznie droższe) routery Wi-Fi 5 oferują wyższą wydajność, jednak w swoim segmencie cenowym na pewno mocno namiesza.



Opakowanie niemal identyczne, co w starszych modelach z Wi-Fi 5, więc bądźcie czujni w trakcie zakupów!

Najbardziej rozczarowały nas prędkości, z jakim działa port WAN testowanego routera, choć tu ponownie w kontekście ceny trudno zakładać, że decydując się na łącze szybsze niż 500 Mbps będziemy szukać routera w cenie Tenda TX3 (a jeśli tak planowaliście, to polecam zrewidować poglądy). Z drugiej strony router bardzo mocno zapunktował funkcjonalnością i przejrzystością w pełni polskiego interfejsu (zwłaszcza tego w aplikacji).

Tenda TX3 oferuje dostęp do funkcji, jakich wymagalibyśmy dopiero od routerów za 2-3 razy wyższą cenę!

Zasięg i prędkość działania Wi-Fi są na dobrym poziomie. Nieco może słabiej wypada prędkość wysyłania danych do routera, ale z tego też rzadziej się korzysta. Technologia OFDMA działa i przy znacznym obciążeniu sieci pozwala utrzymać wyższą jej przepustowość (przy czym niestety, gdy sieć nie jest obciążona, to oferuje gorsze wyniki niż w przypadku jej wyłączenia).



Jakość użytych materiałów stoi na wysokim poziomie i zdecydowanie nie ma poczucia, że mamy w rękach tani produkt.

Finalnie, w cenie 249 zł, w jakiej obecnie można ten router zakupić, obligatoryjne jest przyznanie odznaczenia Superopłacalności i jeżeli nadal używacie w domu średniej klasy routera Wi-Fi 5 (lub tym bardziej Wi-Fi 4!), to zdecydowanie warto taką skromną kwotę przeznaczyć na znaczne podniesienie komfortu i prędkości użytkowania domowego Internetu.

Ocena Tenda TX3

Dobry zasięg w obu zakresach

Szyfrowanie WPA3

Bardzo funkcjonalna aplikacja mobilna

Dużo opcji konfiguracji przez przeglądarkę

Solidne wykonanie

OFDMA dobrze działające pod dużym obciążeniem,…



… ale mocno obniżające przepustowość, gdy obciążenia nie ma

Niska prędkość upload (WAN i Wi-Fi)

Brak USB (chociażby 2.0)

Mało stabilna pozycja na blacie po podpięciu cięższych kabli

80% 4/5

