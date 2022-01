Przedstawiamy 5 testów wydajności online do sprawdzania szybkości telefonu, tabletu i komputera przez internet, bez instalowania aplikacji. Czy taki benchmark online jest lepszy od programu? Jakie są zalety i wady? Przetestuj swój telefon i PC!

Test wydajności telefonu online (PC też)

Największe znaczenie ma to, jak Twój ulubiony telefon spisuje się realnie podczas codziennej obsługi. Przecież faktyczny komfort i rzeczywiste wrażenia są o wiele ważniejsze od cyferek w testach syntetycznych, które mogą być mniej lub bardziej wiarygodne. Ale…

Porównywanie wydajności za pomocą jednego, konkretnego narzędzia wciąż bywa przydatne. Nie każdy jest w stanie osobiście sprawdzić kilka telefonów przez zakupem, a opinie innych osób są obciążone dużą dozą subiektywnych preferencji. Czasami bywa tak, że jeśli dwa urządzenia działają niemal identycznie, to mimo wszystko podświadomie oceniamy lepiej te, które zostało wyprodukowane przez naszą ulubioną markę.

Test wydajności telefonu można wykonać online albo za pomocą aplikacji zainstalowanej w pamięci. Czy benchmark online ma w ogóle sens?

Ten artykuł ma na celu krótkie przedstawienie kilku testów wydajności online. Nie chcę tutaj niepotrzebnie zagłębiać się w detale techniczne, ani omawianie sposobu działania tych testów. Najważniejsze jest to, abyście mieli możliwość szybkiego odnalezienia kilku benchmarków online, skorzystania z nich i porównania wyników uzyskanych na kilku urządzeniach.

Benchmark telefonu online - zalety

Zalet jest kilka, ale mogą one mieć znaczenie w specyficznych sytuacjach. Oto najważniejsze z nich.

Test wykonywany jest w przeglądarce internetowej, więc zasadniczo jest niezależny od platformy testowej i systemu operacyjnego. Można nawet porównać sprawność wykonania takiego testu między telefonem, komputerem, tabletem, Windowsem, Androidem, iOSem itp.

Test wydajności online nie wymaga instalowania żadnej aplikacji. To ważne, bo nie każdy chce instalować w pamięci program, który może okazać się szkodliwy.

Nie wymaga nadawania dodatkowych, czasami bardzo szerokich uprawnień dostępu do systemu i danych użytkownika. W zasadzie uprawnienia są takie, jakie ma przeglądarka internetowa (mamy nad nimi kontrolę - możemy je czasowo zmniejszyć).

Korzystanie z testu wydajności online jest bardzo łatwe. Poradzi sobie z tym w zasadzie każda osoba, która umie obsługiwać przeglądarkę internetową.

Testów online nie trzeba aktualizować w urządzeniu. Są zawsze w jednakowej wersji dla każdego, w danym momencie. Dostępne są pod tym samym linkiem.

Benchmarki online są niemal zawsze darmowe na każdą platformę.

Benchmark telefonu online - wady

Wady też się znajdą i niestety są one dość poważne.

Liczba benchmarków online jest o wiele mniejsza od benchmarków w postaci aplikacji. Ponadto są one znacznie mniej popularne, co przekłada się na mniejszą bazę aktualnych wyników, a to zmniejsza sens wykonywania takich pomiarów i porównań.

Mniejsza jest też różnorodność i stopień zaawansowania takich testów. Zazwyczaj są one proste, polegają na zwykłym obciążeniu CPU i silnika przeglądarki. Nie obejmują wielu nowoczesnych rozwiązań, zwłaszcza w kwestii sprawdzania GPU.

Część testów wydajności online powstała lata temu i może nie pasować do możliwości nowoczesnego sprzętu.

Wyniki testu wydajności online mogą być uzależnione od przeglądarki internetowej. Innymi słowy często jest tak, że testowana jest nie tylko wydajność urządzenia, ale też sprawność działania samej przeglądarki. Nie każdy używa tej samej przeglądarki lub ma ochotę zainstalować dodatkową tylko po to, by wykonać test online. Na tym samym sprzęcie i tym samym systemie wyniki mogą być inne tylko dlatego, że zostały wykonane w innej przeglądarce.

Wtyczki w przeglądarce mogą utrudnić wykonanie testu lub mieć wpływ na wynik. Pluginy silnie obciążające przeglądarkę lub zmieniające kod stron (w tym wygląd i skrypty) w zasadzie przekreślają sens użycia testu online. Natomiast wtyczki blokujące reklamy mogą też zablokować niektóre testy.

Liczba otwartych kart w przeglądarce może mieć wpływ na wynik testu. Niektóre benchmarki informują o konieczności zamknięcia innych kart i aplikacji w tle, ale nie jest to reguła.

Fakt, że nie trzeba niczego instalować nie oznacza, że każda taka strona jest bezpieczna. Test online też korzysta z konkretnego kodu, który może być szkodliwy. Zawsze warto samodzielnie ocenić dany test i sprawdzić opinie na jego temat (o ile to w ogóle możliwe, bo zazwyczaj nie są to testy popularne).

Otwarta pozostaje kwestia rzetelności tych testów. Każdy z nich może być mniej lub bardziej miarodajny, albo preferować konkretną architekturę (np. procesory desktopowe, zamiast mobilnych lub odwrotnie). Pod tym względem również testy online są gorsze od dedykowanych programów.

Słowem: aby porównać wyniki testów wydajności online, trzeba upewnić się, że na każdym urządzeniu przeglądarka jest jednakowa, wersja przeglądarki jest taka sama, nie ma aktywnych wtyczek i nie ma otwartych kart. A końcowy wynik i tak nie obejmie wszystkich możliwości nowoczesnych procesorów i systemów, bo testy w przeglądarce są znacznie prostsze od tych w aplikacjach w stylu 3DMark, GFXbench, AnTuTu, a nawet GeekBench itp.

Sprawdź wydajność telefonu przez internet - testy szybkości online

Jeśli oceniliście wszystkie “za” i “przeciw” i stwierdziliście, że chcecie sprawdzić wydajność telefonu przez internet, to poniżej znajdziecie kilka przykładowych benchmarków online.

BaseMark Web 3.0

Teoretycznie jest to benchmark przeglądarki, ale w praktyce różnica między Chrome 96 na komputerze i telefonie była duża. Można więc przyjąć, że pośrednio mierzona jest wydajność sprzętu, a nie tylko samej przeglądarki.



Wynik z telefonu (Galaxy S21 Plus, Exynos 2100)



Dla porównania wynik z komputera PC (Ryzen 3700X)

SilverBench Online

Stary, ale wciąż relatywnie dobry test syntetyczny, pod warunkiem, że wystarczy Wam proste sprawdzenie możliwości CPU (również wielu rdzeni). Dostępny w trzech wariantach: podstawowy benchmark, rozszerzony extreme test (trwający o 10 minut dłużej) i stress test, który się nie kończy (pozwala ocenić np. spadek liczby klatek na sekundę po wzroście temperatury).



Wynik z telefonu (Galaxy S21 Plus, Exynos 2100)



Dla porównania wynik z komputera PC (Ryzen 3700X)

CPU Expert - CPU Benchmark Online

Znajdziemy tutaj dwa testy. Pierwszym z nich jest standardowy CPU Benchmark - szybszy, prostszy, ale wystarczający do szybkiej oceny. Drugi to CPU Stress Test, który pozwala mocniej obciążyć procesor i sprawdzić również kwestię tzw. throttlingu, czyli obniżania wydajności przy wyższej temperaturze. Można sprecyzować liczbę wątków i obciążenie CPU.



Wynik z telefonu (Galaxy S21 Plus, Exynos 2100)



Dla porównania wynik z komputera PC (Ryzen 3700X)

KastGroup Online Benchmark

Obciąża zarówno CPU, GPU, RAM i SSD (pamięć masową). Co ważne twórcy deklarują, że po wykonanym teście wyniki są porównywane tylko do rezultatów otrzymanych na tej samej przeglądarce i tym samym systemie operacyjnym.

Trochę dziwne jest to, że jednakowe wyniki uzyskałem na Chrome 96 w telefonie z Androidem i na Chrome 96 w PC. Sprawdźcie sami i dajcie znać jak u Was to wygląda.



Wynik z telefonu (Galaxy S21 Plus, Exynos 2100)



Dla porównania wynik z komputera PC (Ryzen 3700X)

MotionMark 1.2

Testuje jak dobrze radzi sobie przeglądarka z wyświetlaniem różnych grafik, ale końcowy wynik różni się w zależności od wydajności danego urządzenia. Można go potraktować jako prosty, ale dość dobry benchmark online.



Wynik z telefonu (Galaxy S21 Plus, Exynos 2100)



Dla porównania wynik z komputera PC (Ryzen 3700X)

Dajcie znać w komentarzach jaka jest Wasza opinia o testach wydajności online. Czy warto w ten sposób sprawdzać oraz porównywać możliwości telefonu, tabletu i komputera? A może lepsze są klasyczne benchmarki w postaci programów instalowanych na urządzeniu? Podzielcie się opinią.

PS. Jeśli znacie lepsze testy CPU lub nawet GPU online to dajcie znać - postaramy się je dodać do tego artykułu.