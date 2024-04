Laptop, telefon, tablet. Ładowarki do nich. Powerbank. Słuchawki. Do tego butelka z wodą, parasol, portfel, klucze i kurtka na wszelki wypadek. W co spakować wszystkie te rzeczy, które codziennie zabierasz ze sobą? Sprawdziłem plecak Thule Chasm 26l.

To wydaje się banalne: worek z mocnego materiału, dwie szelki, jakieś suwaki, jakieś klamerki i plecak gotowy. I rzeczywiście, zrobienie plecaka, który pomieści nawet laptop gamingowy i będzie spełniał swoje zadanie, w dodatku całkiem nieźle, jest proste i tanie. Jednak jeśli "całkiem nieźle" nie wystarczy, poziom trudności, a w raz z nim także cena zaczynają szybko rosnąć. Wtedy na scenę wkraczają marki specjalizujące się w sprzęcie, który nie jest tani, ale za to oferuje coś więcej, jak Thule.

Ile zmieści się do plecaka Thule Chasm?

Thule Chasm 26l to zgrabny plecak miejski, który został wyposażony także w cechy i funkcje typowe dla plecaków podróżnych. Pojemność 26 litrów sytuuje wśród większych modeli do miasta, chociaż do mających po 35 litrów "potworów" brakuje mu jeszcze bardzo wiele.

Komora główna jest duża, z bardzo szerokim otwarciem zamykanym na dwukierunkowy zamek. Do środka bez problemu zmieści się zwinięta kurtka, drugie śniadanie, butelka wody, tablet i ładowarka do laptopa, pozostawiając jeszcze całkiem sporo miejsca. W komorze głównej jest też wszyta kieszeń na laptopa - usztywniona i zabezpieczona solidną, grubą pianką ma od środka miękkie, welurowe pokrycie, żeby nie porysować pokrywy komputera. Co ważne, jest zabezpieczona także od dołu, kończąc się tuż nad dnem plecaka, dzięki czemu laptop nie będzie uderzał o podłoże podczas stawiania plecaka.

Kieszeń na laptopa jest otwarta od góry - dostęp z komory głównej - ale można się do niej dostać także przez zamykane na zamek błyskawiczny rozcięcie w boku plecaka. W ten sposób można wyjąć komputer bez otwierania komory głównej, jednak największe mieszczące się do kieszeni laptopy (gamingowe 16") mogą okazać się za duże na wyjmowanie w ten sposób.

W drugiej komorze znajduje się organizer z kieszonkami na akcesoria i drobniejszy sprzęt - także i tu pojawiły się obszycia z weluru - przypinką do kluczy oraz dużą, siatkową kieszenią zamykaną na suwak. To idealne miejsce na podręczne akcesoria, dobrze zabezpieczone i łatwo dostępne zarazem. Te drobiazgi, do których potrzebny jest szybki dostęp, takie jak klucze, karta miejska czy słuchawki można schować do kieszonki znajdującej się na samej górze plecaka. Jest - jakże by inaczej - podszyta welurem i pojemna, a jej dno zostało wykonane z siatki, przez co jest w niej jasno - genialne!

Czy Thule Chasm jest wygodny?

Tak, jest bardzo wygodny. Jak niemal każdy plecak uszyty bez rażących błędów projektowych jest zupełnie bezproblemowy, póki nie ma w nim zbyt wiele - ten też. Prawdziwe różnice zaczynają się, kiedy obciążenie osiągnie okolice 7-8 kilogramów (granica wagi bagażu kabinowego) albo je przekroczy. Sprawdziłem Thule Chasm z takim ładunkiem i przyznam, że byłem pozytywnie zaskoczony: to jeden z najwygodniejszych plecaków tej klasy.

W codziennym używaniu przydaje się uchwyt na górze, natomiast podobna rączka wszyta w bok plecaka nie trafiła w moją dłoń ani razu - nie płakałbym wcale, gdyby jej tam nie było. Thule Chasm niestety ma problemy z samodzielnym staniem. Im mocniej jest wypakowany, tym większe szanse, że da się go postawić bez podpórki, ale tak czy inaczej to nigdy nie będzie pewne i solidne ustawienie.

Na naganę zasługuje regulacja długości szelek - sprzączki, przez które przewleczone są paski stawiają bardzo duży i niejednolity opór, sprawiając, że trzeba się nimi niemal szarpać. To zdecydowanie nie przystaje ani do ceny, ani jakości wykonania reszty plecaka.

Czy warto kupić Thule Chasm 26l?

Rzecz jasna, jak niemal zawsze odpowiedź brzmi "to zależy". Każdemu, dla kogo wydatek 600 zł na plecak nie jest problemem polecam go praktycznie w ciemno i bez zastrzeżeń - z pewnością będziesz zadowolony. Tym, którzy spoglądają raczej w stronę plecaków kosztujących połowę tej kwoty, też go polecam, ale pod warunkiem, że dobrze wiedzą, czego chcą. Zresztą, ktokolwiek chce kupić "jakiś plecak do noszenia do pracy" z pewnością nawet nie będzie się zastanawiał. Natomiast jeżeli chcesz plecaka na lata, bardzo wygodnego, ergonomicznego i z własnym, niepowtarzalnym stylem, to ten wydatek będzie uzasadniony.

