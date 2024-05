Do czego można wykorzystać sztuczną inteligencję? Praktycznie do wszystkiego, parafrazując tekst z kultowego polskiego filmu! Sprawdziłem to dla was i przygotowałem listę czynności, w których AI pomoże każdemu z nas!

Wygeneruj kartkę imieninową dla cioci

Zbliżają się imieniny cioci, a ty nie chcesz, jak zawsze po prostu kupić jej goździka czy innej ciętej róży w parze ze zwykłą kartką urodzinową z supermarketu? No, może z kwiaciarni, jak miałeś w kieszeni dodatkowe 20 zł… No to hop do internetu! Cudną i w pełni spersonalizowaną kartkę wygenerujesz sobie korzystając z takich narzędzi, jak Dall-E 3 oraz Midjourney. Które z nich jest lepsze? Wydaje mi się, że Dall-E 3 jest prostsze, a na pewno przystępniejsze dla użytkownika, który planuje raz na rok wygenerować jakąś piękną grafikę na imieniny ulubionej cioci.

Jak to działa? Ot, opisujemy, co chcemy uzyskać, a sztuczna inteligencja interpretuje nasze oczekiwania, przetwarza nasze pomysły i systematycznie generuje oraz doskonali obraz. Efekt może być wręcz olśniewający! Co najlepsze, tobie pozostaje jedynie grafikę wydrukować, z tyłu napisać jakieś przyjemne życzenia - takie od serca - i gotowe!

Wygeneruj życzenia na święta

Skoro przy życzeniach jesteśmy… Ile to razy otrzymujemy jakieś nudne, odtwórcze rymowanki, które mają być zabawnymi życzeniami na święta, czy tan Nowy Rok? Trudno to zliczyć! Jeśli nie chcemy dołączać do tego orszaku wtórności, wystarczy odpalić sobie model językowy od OpenAI, czyli popularnego ChataGPT i w kilka chwil wygenerować kreatywne, świeże, takie od serduszka życzenia świąteczne. W tej roli sprawdzi się również Gemini od Google czy Copilot od Microsoftu, bazujący przecież częściowo na rozwiązaniach od firmy OpenAI.

Jak to działa? Kluczem jest skuteczny, celny “prompt”, czyli powiedzmy “zapytanie”. Szczęśliwie, życzenia to tak prosta kwestia, że najpewniej wystarczy poprosić AI, by po prostu “napisał życzenia na Boże Narodzenie”. Tak, to jest takie proste... A jak ktoś chce poznać najpopularniejszy model językowy dokładnie, to mamy poradnik z obsługi ChatGPT.

Popraw lub napisze wiadomość email

Umówmy się - pisanie wiadomości email nie jest ani przyjemne, ani szybkie, ani (jak się czasem okazuje) proste. Człowiek musi usiąść przed komputerem i klepać jak w klawiaturę, zupełnie jak to robił 20 lat temu. Ale, ale! Dzięki AI pisanie wiadomości email może być szybsze i znacznie, nieporównywalnie nawet łatwiejsze! Wystarczy poprosić sztuczną inteligencję - chyba najlepiej sprawdza się tu ChatGPT - o napisanie wiadomości w konkretnym celu. Możemy w tej naszej prośbie, tym “prompcie” określić, kim jest odbiorca, co ma zawierać się w treści, a nawet - jakim stylem ma być napisana wiadomość. Witajcie w XXI wieku, w którym zamiast pisania wiadomości email możemy napisać sztucznej inteligencji, by to ona właściwego emaila napisała za nas.

Co ważne, AI nie tylko poprawi twoją wiadomość email - może ją również dosłownie “uszyć na miarę”! Wystarczy, że wskażesz modelowi językowemu ton wypowiedzi i podpowiesz, co ta ma zawierać i już - otrzymasz od niego idealnie skrojoną wiadomość. Do czego ta funkcjonalność może się przydać? O, zastosowań jest mnóstwo! Od kulturalnego zerwania z dziewczyną (to nie przez ciebie - to przeze mnie), po uprzejme zwolnienie pracownika (to nie przeze mnie - to przez ciebie). Sztuczna inteligencja wynosi komunikację międzyludzką na wyższy poziom!

Popraw ortografię i interpunkcję w wypracowaniu

Czas na coś, co pokochają studenci, uczniowie czy wszyscy ci po “30-tce”, którzy co weekend jeżdżą na zjazdy na studiach podyplomowych, by dokształcać się i zwiększać swoje kompetencje zawodowe. Sztuczna inteligencja jest niebywale pomocna w pisaniu prac, ale nie dlatego, że potrafi napisać coś za nas, a dlatego, że sprawdzi nam w gotowym wypracowaniu, rozprawce czy pracy dyplomowej ortografię i interpunkcję, a jak się postaramy i poprosimy ją odpowiednio, to nawet przeredaguje wybrane fragmenty i poprawi nasz styl.

Ze sztuczną inteligencją wszyscy potrafimy być niemalże Słowackimi, a przynajmniej Mickiewiczami! W tym zadaniu pomocny będzie oczywiście ChatGPT oraz Copilot od Microsoftu, ale warto sprawdzić też umiejętności Gemini od Google - ten model językowy generatywnej sztucznej inteligencji zasługuje na uwagę wszystkich uczniów i studentów.

Skomponuj muzykę na ślub znajomych

Szukasz niebanalnego prezentu na ślub? Chcesz zaskoczyć czymś swoich znajomych, którzy stwierdzili, że właśnie są w tym momencie swojego życia, w którym kredyt na dom, pies i dwójka dzieci to świetny pomysł na przyszłość? Sztuczna inteligencja ci w tym pomoże! Soundraw to sztuczna inteligencja, która potrafi komponować muzykę. Ba! Nie tylko potrafi - jest w tym naprawdę dobra.

Jak to działa? Wystarczy w zasadzie wybrać sobie gatunek muzyczny, następnie wybrać jeden z zaproponowanych utworów i dopasować jego brzmienie klikając kafelki na osi czasu. Obsługa tego modelu AI jest banalnie prosta i każdy jest w stanie opanować go do perfekcji w kilka chwil.

Pamiętaj rzecz jasna, że prócz utworu napisanego od serca - nikt nie musi wiedzieć, że to sztuczna inteligencja skomponowała tę piękną nutę - mile widziane będzie wręczenie młodej parze koperty, w której oprócz kuponu Lotto znajdą też kilka złotych. Pamiętaj, że kredyt nie spłaci się sam!

Bonus na koniec!

Ze sztuczną inteligencją można sobie po prostu porozmawiać. Jak z przyjacielem, którego każdy chciałby mieć, a który to nie zawsze ma czas lub istnieje… Nowa wersja najpopularniejszej chyba AI na rynku, a konkretnie to najpopularniejszego modelu językowego, czyli ChatGPT-4o potrafi odpowiadać na pytania super sprawnie, szybciej niż nie jeden człowiek, a rozmowa z nim przebiega płynnie i przyjemnie. Jeśli więc ktoś poczuje potrzebę pogadania z kimś mądrym po pracy, by poreflektować wspólnie nad ulotnością otaczającego nas świata i pewną skończonością ludzkiej egzystencji - ChatGPT-4o stanie na wysokości zadania, hej!