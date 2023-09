Dyski HDD są sukcesywnie wypierane przez SSD, ale są zastosowania, w których nadal są najlepszym wyborem. Jednym z nich są stacje monitoringu wizyjnego lub serwery NAS pełniące taką funkcję i wymagające dedykowanych dysków – takich, jak testowany przez nas WD Purple.

Płatna współpraca z marką Western Digital.

Ktoś jeszcze używa HDD?

Testy dysków HDD w 2023 roku, kiedy to już powoli na emeryturę wybierają się SSD SATA, a w sprzedaży są NAS tylko z SSD M.2 NVMe? Ten pozornie dziwny pomysł, w praktyce jednak ma znacznie więcej sensu, niż początkowo mogłoby się wydawać. Jak już na wstępie wspomnieliśmy, HDD po dziś dzień mają swoje miejsce na rynku, a w przypadku monitoringu zasadniczo SSD zupełnie im nie zagrażają – nie tylko z uwagi na cenę, ale również specyfikę takiego zastosowania. Jednocześnie wielu użytkowników nie zdaje sobie sprawy, jak wielki postęp dokonał się w rozwoju dysków twardych na przestrzeni ostatnich lat.



Prawdziwy (WD) Purple Sample ;)

Świetnym przykładem będą tutaj właśnie dwa dyski WD Purple WDX3PURZ ("X" określa pojemność w TB), które otrzymaliśmy na potrzeby testów. Wpasowują się dokładnie pomiędzy wcześniej dostępne WDX2PURZ a WDX4PURZ, oferując wydajność droższego modelu na potrzeby mniejszych stacji, w których pracować będzie do ośmiu dysków jednocześnie. Dodatkowo charakteryzują się cichą pracą i niskim zużyciem energii.

Dlaczego warto dopłacać do HDD dedykowanych do pracy z monitoringiem?

Gdy już zaakceptujemy, że HDD nadal znajdują sensowne zastosowanie, to pojawia się pytanie, dlaczego nie kierować się zawsze ceną? Ostatecznie za 30% niższą kwotę można dostać dysk o tej samej pojemności i zbliżonych parametrach „prędkości”. Otóż, jeżeli mówimy konkretnie o monitoringu, to prędkość stanowczo schodzi na drugi plan, a w takich dedykowanych dyskach dopłacamy do czegoś zupełnie innego.

System absorpcji drgań

Stosując jeden, może dwa dyski, w ogóle nie trzeba się tematem przejmować. Problem w tym, że stacja monitorująca, zapewniająca chociaż minimum bezpieczeństwa danych, to konfiguracja czterech lub nawet pięciu dysków. Jeżeli jednak zależy nam na dłuższym okresie dostępności nagrań lub obsłudze większej ilości kamer, to nawet stacje wyposażone w osiem dysków nie są niczym niecodziennym. W takim przypadku nakładające się na siebie wibracje wszystkich zastosowanych dysków mogą wpływać na funkcjonowanie całej jednostki i występowanie błędów w zapisie. Dlatego też WD z serii Purple stosują specjalny system absorpcji drgań – dla testowanego WD63PURZ możliwe jest dzięki temu bezproblemowe wykorzystanie właśnie do ośmiu dysków.



W NAS na dwa dyski nie wykorzystamy wszystkich zalet oferowanych przez dyski WD Purple, ale i tak to właśnie ten typ dysku powinniśmy wybrać.

Zupełnie inne podejście do korekcji błędów

Oprogramowanie układowe dysków zawsze posiada wbudowaną korekcję błędów – dzięki temu dysk jest w stanie w locie korygować dostarczane do niego dane, co w przypadku np. pracy systemu operacyjnego jest krytycznie ważne, nawet jeżeli wiąże się z chwilowym przestojem w zapisie. Dla monitoringu jednak takie błędy oznaczają w najgorszym przypadku nieodpowiedni zapis kilku pikseli, co jest do zaakceptowania. Nie do zaakceptowania byłoby utracenie całej klatki albo nawet kilku kolejnych klatek, po to, aby skorygować błędne dane. Dlatego też dyski dedykowane do monitoringu zupełnie inaczej do tego tematu podchodzą, gwarantując ciągłość zapisu i niemal całkowicie ograniczając wypadanie klatek. W przypadku WD Purple odpowiada za to technologia WD AllFrame.

Niski pobór energii pod obciążeniem

Klasyczne dyski przystosowane są do pracy o charakterze „szarpanym” – użytkownik (lub system operacyjny) co jakiś czas coś potrzebuje odczytać/zapisać i wtedy dysk musi szybko zadziałać. W przypadku monitoringu zapis jest stały i nieustanny, i napęd dysku można do takiej pracy właśnie zoptymalizować, aby pobierał wtedy mniej energii. Różnice są może i niewielkie (rzędu 1-2 W), ale jak przemnożymy to przez nawet osiem dysków pracujących przez blisko 9 tysięcy godzin w roku, to już może się to odbić na rachunku za energię. To jednak nie wszystko, ponieważ mniejszy pobór energii oznacza mniej wydzielanego ciepła, które w ciasnych obudowach szybko się kumuluje i realnie może dyskom szkodzić (a z pewnością powoduje szybszą pracę wentylatorów).



Wygląd niezmienny od już kilku dekad.

Specyfikacja produktu WD Purple 6TB (WD63PURZ) Znaczki Super Jakość, Super Produkt

Format dysku 3,5''

Interfejs dysku SATA III

Prędkość obrotowa 5400 obr./min

Pamięć podręczna dysku 256 MB

Niezawodność MTBF 1 000 000 h

Wymiary (wys/sz/gł) 147 x 101.6 x 26.1 mm

Waga 570 g

Średni czas dostępu 12.5 ms

Minimalna głośność 27 dB

Szybkość zapisu 175 MB/s

Szybkość odczytu 175 MB/s rozwiń

Dwa słowa o konstrukcji WD Purple 6TB (WD63PURZ)

Sam dysk, jak na HDD przystało, został wykonany bardzo solidnie, ale jest przy tym znacznie lżejszy, niż dawniej tego typu dyskom zdarzało się ważyć, co wynika z możliwości uzyskania tej samej pojemności (nawet 6 TB) z mniejszej liczby talerzy. Wnętrze dysku nie jest w tym przypadku wypełnione żadnym nadzwyczajnym gazem (dopiero od modelu o pojemności 10 TB WD stosuje wypełnienie helem), ani też sam napęd nie jest tu nadzwyczajnie szybki (5400 RPM - ponownie, dopiero większe pojemności uraczono prędkością 7200 RPM). W tej kwestii nie mamy żadnych zmian względem wcześniej dostępnych WD Purple o tej pojemności.



Dysk posiada otwory montażowe dostosowane do typowych rozwiązań w obudowach serwerowych.

Sprawdzamy szybkość dysków WD Purple WD63PURZ

Jako że do testów otrzymaliśmy tylko dwa dyski, to nie byliśmy w stanie testów przeprowadzić na macierzach RAID 5/6/10, a na działanie RAID 0 i 1 niespecjalnie ma wpływ wybór zastosowanego dysku (nie ma w tym przypadku chociażby procesu odbudowywania macierzy). Niemniej sam dysk stosuje konwencjonalny sposób zapisu magnetycznego (CMR), zatem takie operacje nie będą mu straszne. Warto zaznaczyć, że dotyczy to całej serii WD Purple, niezależnie od rozmiaru dysku. Wydajność ostatecznie zmierzyliśmy zatem wykonując powtarzalne testy na każdym z dysków, co również pozwoliło oszacować do pewnego stopnia ich konsekwencję w zachowaniu.



W konfiguracji RAID 1 możemy w każdej chwili wyciągnąć dysk i podmienić go na nowy.

Podczas rejestrowania danych z kamer, dane są początkowo zbierane przez pamięć podręczną, której testowane dziś dyski posiadają 256 MB (identycznie jak model 4 TB – dopiero wariant o pojemności 1 TB posiada skromne 64 MB cache). Z tej pamięci dane są w już w paczkach zapisywane magnetycznie na talerzach, co w przypadku stosowania dużej ilości kamer oznacza niemal ciągłą pracę głowicy, zatem prędkość zapisu nie jest tutaj całkowicie bez znaczenia. Wszystkie poniższe testy wykonywaliśmy przynajmniej trzykrotnie i poniżej zrzuty z wyników prezentujących wartość najbliższą tej uśrednionej.



Testy w aplikacji HDTune 2.55 - po lewej pierwszy z otrzymanych dysków, a po prawej drugi.

Dane podane przez producenta są zaskakująco precyzyjne – średnia prędkość zapisu pokrywa się z wartością „up to” podaną w specyfikacji. Czas dostępu do danych również stoi na przyzwoitym poziomie. Jeden z dysków okazał się nawet nieco szybszy, oferując w szczycie blisko 200 MB/s zapisu. W kolejnym teście ponownie ten sam dysk wykazał się lepszymi osiągami.



Testy w aplikacji CrystalDiskMark 8.0 - po lewej pierwszy z otrzymanych dysków, a po prawej drugi.

Różnica na poziomie 10% pomiędzy dwoma zasadniczo identycznymi dyskami to dosyć spory rozstrzał, ale mając na uwadze, że słabszy dysk i tak trzyma parametry ze specyfikacji, to należy wyższą wydajność drugiego uznać za swoisty bonus. Analogicznie zresztą sytuacja wygląda w przypadku ostatniej aplikacji, którą mierzyliśmy wydajność syntetyczną.



Testy w aplikacji ATTO Disk Benchmark 4.0 - po lewej pierwszy z otrzymanych dysków, a po prawej drugi.

Kultura pracy nowego dysku WD Purple WD63PURZ

Kolejne testy zakładały ustawienie dysków w macierzy RAID 1 (klonowanie) i zapisywanie na nich ciągłego nagrania. Do naszej dyspozycji mieliśmy tylko cztery kamery, ale dodatkowo uruchomiliśmy jeszcze jednoczesne przechwytywanie obrazu, wykorzystując podwójny enkoder na karcie graficznej RTX 4080. Sumarycznie dyski przez 48 godzin pracowały obciążone w 70% tym, do czego zostały stworzone. W czasie tego testu znajdowały się w „piwnicy” obudowy klasycznego PC, jeden nad drugim. Wentylator na froncie obudowy dostarczał im świeże powietrze z klimatyzowanego pomieszczenia (23°C).



Panel z "jumperkami" pozwala klasycznie ograniczyć przepustowość dysku do starszych standardów SATA, a także aktywować tryb PM2.

Dyski zgodnie z oczekiwaniem w tym czasie nie napotkały na żaden problem i wszystkie sześć strumieni wygenerowało w tym czasie prawie 5 TB danych (w tym za lwią część odpowiadało rejestrowanie obrazu przez kartę graficzną w OBS). Naturalnie nie przeglądaliśmy każdej klatki każdego nagrania, ale realnie wszystkie pliki są w pełni funkcjonalne. W czasie tego testu (po pomiarze głośności z odległości jednego metra) dyski generowały hałas na poziomie 27 dBm (przy 24 dBm dźwięku tła), co czyni z nich jedne z najcichszych dysków HDD, z jakimi mieliśmy do czynienia). Temperatura (przy zamkniętej obudowie) nie przekraczała 41°C, a zużycie energii oscylowało na poziomie 5 W dla każdego z dysków. Następnie testy powtórzyliśmy w docelowym dla takich dysków sprzęcie - serwerze NAS QNAP QVP-21C.

Tutaj okazało się, że najgłośniejsze w tym przypadku jest... chłodzenie serwera! Dyski owszem, dało się słychać, jak "chroboczą", ale to wentylator naszego NAS był powodem zwiększenia się ogólnej głośności pracy do poziomu 29,1 dBm. Spadły za to temperatury dysków - w żadnym momencie nie przekroczyły one 40°C, zwykle utrzymując okolice 35-36°C, choć w tym przypadku zapis odbywał się już tylko z dwóch fizycznych kamer, którymi dysponowaliśmy. Tutaj również musimy pochwalić WD za technikę redukcji drgań - te praktycznie w ogóle nie przenosiły się na sam NAS.

A czy taki dysk to dobry wybór do nagrywania… gry?

Podczas naszych testów przyszło nam do głowy, aby sprawdzić czy taki dysk nie sprawdzi się również w roli nośnika właśnie do przechwytywania nagrań z gry. Aby to sprawdzić, wykonaliśmy na wolniejszym z dysków test 3DMark Storage.



Pomiar wydajności w aplikacji 3DMark Storage.

O ile jako nośnik do przechowywania gier zupełnie się nie nadaje (jak i każdy inny HDD), tak już w roli miejsca na przechwytywanie rozgrywki może się sprawdzić – przynajmniej jeżeli nagrywamy rozdzielczość FHD przy 60 FPS. Korzystając z bardziej wydajnych kodeków, takich jak AV1, wynik niespełna 8 MB/s zapisu pozwoliłby nawet przechwytywać 4K. Realnie jednak takie nagrania ważą na tyle niewiele (i raczej nie trwają przesadnie długo), że tutaj zwyczajnie korzystniej wypada zakup SSD (te o pojemności 1 TB są obecnie tańsze od HDD!).

Czy WD Purple to nadal wyśmienite dyski do monitoringu?

Podchodząc do testów nieco obawialiśmy się, czy nowe wcielenie dysku WD Purple nie zostanie zbyt mocno dotknięte powszechnym teraz wszędzie szukaniem oszczędności. Okazało się jednak, że nic takiego nie ma miejsca i nowy model idealnie wpisuje się w swoje miejsce, zwłaszcza że cena pozostała w zasadzie taka sama. Testowany model o pojemności 6 TB już teraz można zakupić za 639 zł, co czyni z niego wyśmienitą propozycję właśnie do średnich rozmiarów serwerów monitoringu.

Wydajność i niezawodność stoją tu na bardzo wysokim poziomie, a do tego kultura pracy zaskoczyła nas bardzo pozytywnie. Realnie, nawet jeżeli postawimy NAS w biurze, to tylko w całkowitej ciszy usłyszymy pracę głowicy. Dysk też jest oszczędny w zużyciu energii (również na tle konkurencji w tym segmencie), co jest stanowczo nie bez znaczenia w dzisiejszych czasach. Bez wahania zatem wystawiamy rekomendację dla WD Purple do zastosowań w szeroko pojętym monitoringu. Tutaj znajdziecie ofertę dysków WP Purple w sklepie Komputronik.

Opinia o WD Purple 6TB (WD63PURZ) Plusy Stabilna praca przez 24 godziny na dobę,

optymalizacja do pracy z systemem monitoringu,

przyzwoita wydajność w swoim segmencie,

wysoka kultura pracy – cicha praca i niskie temperatury,

niski pobór energii,

redukcja drgań,

konwencjonalny zapis magnetyczny (CRM)

możliwość pracy w dużych NAS i obsługa do 64 kamer. Minusy Wyższa cena niż przy klasycznych HDD,

fioletowy kolor nie jest aż tak szybki, jak czerwony, a już tym bardziej czarny...

Nasza ocena dysku WD Purple w średnim segmencie dysków serwerowych: 100% 5/5





W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.