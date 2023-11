Abonament RTV do likwidacji. Taki jest plan nowego przewodniczącego sejmowej komisji kultury i środków przekazu. Jak mówi, opłata ta jest „anachroniczna, niesprawiedliwa i nieskuteczna”.

Abonament RTV w 2024 r. będzie wynosić tyle samo, co obecnie. Za radio zapłacimy więc 8,70 zł miesięcznie, a za telewizor – 27,30 zł. Możliwe jednak, że będzie to ostatni rok, kiedy każdy posiadacz tego typu sprzętu będzie musiał płacić. Nowy przewodniczący sejmowej komisji kultury i środków przekazu chce doprowadzić do likwidacji tej opłaty.

Likwidacja abonamentu RTV w planach sejmowej komisji

Nowym przewodniczącym jest Bogdan Zdrojewski z Platformy Obywatelskiej. Wśród celów, jakie sobie ustalił, znajdują się: likwidacja Rady Mediów Narodowych, rezygnacja z wielomilionowych dotacji dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia oraz całkowita eliminacja abonamentu radiowo-telewizyjnego.

– Jest anachroniczny, niesprawiedliwy, nieskuteczny i przynosi dość wątpliwe dochody – mówił o abonamencie radiowo-telewizyjnym Bogdan Zdrojewski. W związku z tym „utrzymanie abonamentu w dotychczasowej formie jest mało prawdopodobne”. Niemniej jednak nowy przewodniczący komisji podkreśla, że powinno się „znaleźć inne sposoby finansowania, aby utrzymać ten fragment mediów publicznych, który traktowany jest jako ważny i który powinien pozostać”.

Jedną z możliwych alternatyw jest (niższa, ale powszechna) opłata audiowizualna doliczana do rachunków za prąd. Niewykluczone jest także finansowanie budżetowe z pominięciem jakichkolwiek dodatkowych opłat ponoszonych przez obywateli.

Źródło: Wirtualnemedia.pl