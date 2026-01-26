Acer wprowadza dwa nowe Chromebooki z procesorem MediaTek Kompanio 540, które mają łączyć wytrzymałość, długi czas pracy na baterii i łatwe zarządzanie sprzętem. Modele Spin 311 i Chromebook 311 różnią się konstrukcją, ale celują w codzienną edukację.

Acer wprowadził na rynek dwa nowe Chromebooki przeznaczone do zastosowań edukacyjnych: Acer Chromebook Spin 311 oraz Acer Chromebook 311. Oba modele są pierwszymi urządzeniami producenta dla szkół, które wykorzystują procesor MediaTek Kompanio 540. W założeniu ma to zapewnić wystarczającą wydajność do codziennych zadań edukacyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii, co ma przekładać się na długi czas pracy na baterii oraz łatwiejsze zarządzanie flotą w placówkach szkolnych.

Zastosowanie w klasie i możliwości użytkowe

Nowe Chromebooki mają odpowiadać na potrzeby współczesnych klas, gdzie praca uczniów w dużej mierze odbywa się w przeglądarce oraz w narzędziach Google. Urządzenia mają sprawdzać się zarówno w wideolekcjach, jak i w pracy nad wspólnymi projektami. Producent wskazuje także, że sprzęt powinien poradzić sobie z bardziej wymagającymi scenariuszami, w tym zajęciami STEM oraz korzystaniem z Minecraft Education Edition.

Jednym z ważniejszych elementów w kontekście szkolnym jest mobilność. Acer deklaruje, że oba modele mogą działać do 15 godzin na jednym ładowaniu, a szybkie ładowanie ma ułatwiać użytkowanie zarówno w systemie 1:1 (gdzie uczniowie zabierają sprzęt do domu), jak i w pracowniach, gdzie urządzenia są współdzielone.

Dwa warianty konstrukcyjne

Acer Chromebook 311 (C725/T) to klasyczny laptop typu clamshell. Został zaprojektowany jako lekki i kompaktowy, co ma ułatwiać przenoszenie, zwłaszcza młodszym uczniom. Z kolei Acer Chromebook Spin 311 (R725T) jest modelem konwertowalnym z zawiasem 360°, pozwalającym na korzystanie z urządzenia w różnych trybach, także jako tablet. Taka konstrukcja może być przydatna podczas zajęć wymagających większej interakcji, np. do czytania, robienia notatek czy szkicowania.

Oba modele mają 11,6-calowy ekran HD (1366 × 768) z matrycą IPS. W przypadku wersji Spin dostępny jest wariant z antybakteryjnym szkłem Corning Gorilla Glass. W zależności od konfiguracji możliwy jest też wybór ekranu z certyfikacją TÜV Rheinland, co oznacza ograniczoną emisję światła niebieskiego.

W obu Chromebookach zastosowano kamerę Full HD oraz dwa mikrofony, co ma wspierać prowadzenie lekcji online i pracę grupową. W wybranych konfiguracjach dostępna jest także kamera world-facing, czyli skierowana na otoczenie, co może być przydatne w projektach przyrodniczych lub artystycznych. Producent wymienia także klawisz Quick Insert, który ma przyspieszać dostęp do narzędzi używanych w codziennej pracy.

Obydwa urządzenia oferują opcjonalne Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.3 - nowsza łączność poprawia stabilność i komfort pracy w szkolnych sieciach oraz podczas korzystania z akcesoriów.

Model Acer Chromebook 311 (C725/C725T) Acer Chromebook Spin 311 (R725T) Ekran 11,6” HD IPS, opcjonalnie w wersji dotykowej 11,6” HD IPS multi-touch, zawias 360° Kamera kamera 1080p FHD + osłona prywatności,

opcjonalnie 5 MP world-facing kamera 1080p FHD + osłona prywatności,

opcjonalnie 5 MP world-facing Procesor MediaTek Kompanio 540 MediaTek Kompanio 540 Pamięć RAM do 8 GB LPDDR5X do 8 GB LPDDR5X Pamięć na dane do 128 GB eMMC do 128 GB eMMC Złącza 2× USB-C + 2× USB-A 3.2 Gen 1, gniazdo audio 2× USB-C + 2× USB-A 3.2 Gen 1 Sieć Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3/5.2 Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3/5.2 System operacyjny ChromeOS ChromeOS Czas pracy na baterii do 15 h pracy na baterii, szybkie ładowanie do 15 h pracy na baterii, szybkie ładowanie Waga ok. 1,17 kg ok. 1,26 kg

Trwałość i serwisowanie

W modelach zwrócono uwagę na trwałość i łatwość serwisowania, co w praktyce szkolnej przekłada się na niższe koszty utrzymania. Chromebooki spełniają wymagania testów MIL-STD 810H, a ich konstrukcja została wzmocniona, m.in. amortyzującymi narożnikami oraz wewnętrzną strukturą przypominającą „plaster miodu”. Według producenta urządzenia mają wytrzymywać upadki z wysokości do 122 cm.

Wzmocniono również elementy najbardziej narażone na uszkodzenia, czyli obszar wokół panelu LCD oraz portów I/O. Z myślą o przypadkowych zalaniach klawiatura wyposażona jest w system odprowadzania cieczy, który ma chronić wnętrze urządzenia przy zalaniu do 330 ml. Dodatkowo zastosowano gumowane elementy poprawiające chwyt, co ma ułatwiać przenoszenie sprzętu.

Acer podkreśla też modułowy charakter konstrukcji. Takie rozwiązanie ma skracać czas napraw i obniżać koszty serwisowania. Klawiaturę można wymienić po odkręceniu dwóch śrub, a klawisze są mocowane mechanicznie, co ma utrudniać ich przypadkowe wyrwanie i ułatwiać naprawę. Porty USB-C są modułowe, co ma usprawniać wymianę elementów często uszkadzanych w intensywnie używanych urządzeniach.

Cena i dostępność

Acer Chromebook 311 (C725) ma być dostępny w naszym regionie od marca 2026 r., w cenie od 329 euro. W tym samym terminie w sprzedaży ma się pojawić Acer Chromebook Spin 311 (R725T), którego cena ma zaczynać się od 379 euro.