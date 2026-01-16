Klawiatura staje się komputerem. Nowy pomysł od HP

HP na CES 2026 zaprezentowało EliteBoard G1a — komputer AI w obudowie klawiatury — oraz monitor Series 7 Pro 4K z technologią Neo:LED. Firma stawia na koncepcję mobilnego biurka połączonego z lokalną AI.

HP ogłosiło EliteBoard G1a Next Gen AI PC, wyróżniony CES 2026 Innovation Award Honoree. To pełnoprawny komputer Copilot+ ukryty w smukłej klawiaturze. Towarzyszy mu monitor Series 7 Pro 4K, który ma stać się centrum wizualnym pracy.

Komputer w klawiaturze: elastyczne biurko i lokalna AI

HP wskazuje na zmianę stylu pracy. Według 2025 Work Relationship Index tylko 44 proc. pracowników uważa, że technologia pasuje do ich potrzeb. EliteBoard odpowiada na to trendem mobilnego, modułowego biurka i obietnicą wydajnej AI na miejscu pracy.

EliteBoard ma obudowę o grubości 12 mm i waży ok. 750 g, czyli mniej niż połowa typowego laptopa. W klawiaturze umieszczono głośniki i podwójne mikrofony. Sprzęt można podłączyć do dowolnego ekranu i szybko zmienić stanowisko.

AMD Ryzen AI i ponad 50 TOPS NPU

Sercem urządzenia jest układ AMD Ryzen AI z serii 300. Producent podkreśla ponad 50 TOPS NPU, co ma dać responsywność i brak opóźnień przy zadaniach AI. EliteBoard ma certyfikat EPEAT 2.0 Gold Registered Product.

HP Smart Sense i AMD Auto State Management dynamicznie dobierają wydajność i chłodzenie. Opcjonalna wbudowana bateria zwiększa swobodę konfiguracji. To ma zapewnić komfort pracy w biurze i w terenie.

HP Wolf Security i zabezpieczenia kwantowe

Bezpieczeństwo obejmuje HP Wolf Security for Business. Ochrona ma dotyczyć firmware oraz zagrożeń związanych z technologią kwantową. W zestawie przewidziano też linkę zabezpieczającą z zamkiem.

Monitor Series 7 Pro 4K z Neo:LED

HP wprowadza monitor z technologią Neo:LED i IPS Black Performance. Producent obiecuje precyzję i immersję w 4K, skalibrowaną dokładność barw oraz profile kolorystyczne dopasowane do pracy twórczej i biurowej.

Thunderbolt 4 o mocy 140 W ma zapewnić szybki transfer i wygodne podłączenie wielu urządzeń. To element koncepcji jednego przewodu i porządku na biurku.

Dostępność: wiosna

HP zapowiada, że EliteBoard G1a i Series 7 Pro 4K trafią na HP.com wiosną. Ceny producent poda bliżej premiery. To rozwinięcie strategii, w której klawiatura staje się komputerem, a monitor — centrum współpracy.