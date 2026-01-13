HP z nowymi laptopami. Portfolio na 2026 r.

HP ogłosiło odświeżone portfolio komputerów: laptopy OmniBook z układami Snapdragon X2, Intel Core Ultra i AMD Ryzen AI, a także AIO OmniStudio X 27. Nowości mają trafić do Polski wiosną.

HP zapowiada linię OmniBook i komputer AIO OmniStudio X 27. Firma podkreśla wsparcie dla Copilot+ i aplikacji AI, a także nacisk na mobilność, design oraz płynne przełączanie między pracą i rozrywką.

OmniBook Ultra 14. Wydajność AI w mobilnej obudowie

Model Ultra 14 oferuje NPU do 85 TOPS w wersji z Snapdragon X2 Elite lub alternatywnie Intel Core Ultra. Producent akcentuje cały dzień pracy na baterii, ekran 3K OLED oraz obudowę lżejszą o 52 proc. względem poprzednika i smuklejszą od MacBook Air 13 (M4) z 2025 r.

Laptop wprowadza funkcję wykrywania postawy przed komputerem, która ma wspierać ergonomię. Sprzęt przeszedł 20 testów zgodnych z MIL-STD-810, w tym upadki, wstrząsy i skrajne temperatury. To propozycja dla wymagających użytkowników w ruchu.

OmniStudio X 27. AIO dla twórców i designerów

All-in-One wyróżnia panel Neo:LED i deklarowane podwójne 100 proc. pokrycia palety barw. Za szybkość odpowiada Intel Core Ultra 7, a opcjonalnie także GPU NVIDIA GeForce RTX 5050. Urządzenie wspiera wielozadaniowość i tworzenie treści w aplikacjach AI.

To pierwszy AIO PC z Thunderbolt Share. Rozwiązanie umożliwia współdzielenie kamery, sterowanie AIO i laptopem jedną klawiaturą i myszą oraz szybkie kopiowanie plików między urządzeniami. AIO oferuje również Surface View do udostępniania szkiców podczas wideorozmów.

Odświeżone serie OmniBook. Większy wybór i Copilot+

HP rozwija pełną gamę: serie X, 7, 5 i 3. W zależności od konfiguracji dostępne są procesory Snapdragon X2 Elite/Plus (do 85 TOPS NPU), Intel Core Ultra oraz AMD Ryzen AI. Kluczowe są funkcje Copilot+, Windows Studio Effects i audio od Poly Studio w wybranych modelach.

Seria X przeznaczona być dla profesjonalistów i freelancerów, którzy potrzebują elastyczności i mocy w eleganckiej obudowie. Seria 7 to z kolei mobilne laptopy do pracy z naciskiem na jakość wideokonferencji. Seria 5 obejmuje sprzęt dla rodzin i studentów z ekranami OLED i lekką konstrukcją. Seria 3 z kolei oferuje przystępne modele z obsługą zadań AI i szeroką bazą procesorów.

Nowe narzędzia: HP Omni+ i HP TV+

Komputery z Windows 11 otrzymają HP Omni+ do obsługi haseł i HP TV+ jako centrum darmowych treści streamingowych. W pakiecie znajdzie się też hub HP Digital Passport, dostępny we wszystkich ogłoszonych modelach konsumenckich.

HP zapowiada dostępność nowych urządzeń i serii w Polsce na wiosnę. Ceny producent poda bliżej lokalnej premiery. Firma akcentuje, że rozwój wydajności AI i integracja z Copilot+ mają zwiększyć produktywność i komfort pracy.