Testujemy kartę opartą o układ Intel ARC A380 - model, który po licznych przesunięciach premiery oraz problematycznym okresie już po premierze, w końcu zdaje się być wart faktycznego testu. Zapraszamy na pokaz tego, co potrafi karta za mniej niż 1000 zł od nowego gracza w branży.

3,5/5

Karta z układem Intel ARC A380 trafiła do nas już pod koniec września, jednak już pierwsze testy dały nam znać, że jest za wcześnie, aby ten produkt porządnie testować. Zasadniczo specjalnie dla tej karty czekaliśmy z publikacją wielkiego testu tanich kart graficznych, ale ostatecznie tam nie trafiła ze względu na problemy ze wczesnymi sterownikami. Zmiany w owych sterownikach postępowały przez ten miesiąc bardzo dynamicznie i dosłownie doświadczyliśmy podróży, która zaczęła się od opinii „to podlega pod łamanie praw konsumenta” aż do „to całkiem dobrze wyceniony produkt”. Zapraszamy zatem do recenzji najtańszego układu z nowej rodziny kart graficznych Intel – ARC A380!

Tylko ASRock odważył się produkować karty z ARC A380…

Karta, którą wypożyczyliśmy na czas testów, pochodzi od nietypowego w tym przypadku producenta. ASRock, bo to o nim mowa, znany jest głównie z produkcji płyt głównych i monitorów (a także laptopów). Karty graficzne z logo ASRock oczywiście znane są nam od jakiegoś czasu, ale dotyczyły tylko modeli z GPU AMD oraz nie były szczególnie łatwo dostępne w naszym kraju. Tym bardziej zaskoczyło nas, że to właśnie ASRock podjął się praktycznie samodzielnie produkcji i zaopatrywania sklepów w karty z nowym budżetowym GPU od Intela.



Pojedynczy wentylator w plastikowej obudowie – nawet w tym segmencie nie wygląda to przesadnie bogato…

Karta jest okraszona dopiskiem ITX (czyli miniaturowe komputery) i faktycznie jej rozmiar sprawia, że nie będzie wystawać poza długość płyt głównych w tym formacie. Konstrukcja zakłada wykorzystanie dwóch śledzi, jednakże chłodzenie nie zajmuje całej tej przestrzeni. Jest za to wyraźnie wyższe od samych śledzi, zatem można zapomnieć o montażu w bardzo wąskich obudowach, zwłaszcza że od góry karty wymagane jest podłączenie aż 8-pinowego przewodu zasilającego!



Tego jeszcze nie grali – low-endowa karta domagająca się zapewnienia dostępu do 225 W zasilania!

Chłodzenie wygląda, jakby Intel zamontował swój radiator dołączany do procesorów Intel Core i3/5/7, po czym ASRock na to nałożył nieco większy wentylator. Mamy tu do czynienia z archaicznym projektem, jakim jest aluminiowy radiator z (być może…) miedzianym rdzeniem. Żadnych ciepłowodów, żadnej komory parowej – prościej się nie dało. Radiator odbiera ciepło również z wszystkich trzech modułów vRAM (GDDR6), choć trudno powiedzieć, na ile w tym pomaga, jako że do transferu ciepła użyto 5-milimetrowych termopadów… Przy okazji warto zwrócić uwagę na bez sensu wydłużony ozdobny plastik mocujący wentylator – karta mogła być o te 2-3 cm krótsza i o dobre $0,5 tańsza.



Przynajmniej na portach nie oszczędzano.

Z karty wyprowadzono łącznie 4 wyjścia wideo i ze wszystkich można korzystać jednocześnie. To wyróżnia go na tle konkurencji ze strony AMD, która oferuje połowę tego. Co ciekawe, Intel postawił również na nowy standard DisplayPort 2.0, którego nie uświadczymy nawet w najnowszym GeForce RTX 4090. Jest tu jednak pewien haczyk – specyfikacja DisplayPort 2.0 zakłada wiele jego odmian, różniących się przepustowością i ta, która trafiła do karty Intela, to tylko 40 Gbps – zatem mniej niż 48 Gbps w przypadku HDMI 2.1 w kartach AMD i NVIDII z ostatnich lat. Co ciekawe, sama karta Intela HDMI 2.1 NIE obsługuje - czwarty port w najtańszej karcie ARC to HDMI 2.0b, zatem z limitem do 60 Hz dla 4K.

Specyfikacja układu Intel Arc A380 na tle konkurencji cenowej

Model NVIDIA GeForce GTX 1650 Intel ARC A380 AMD Radeon RX 6400 AMD Radeon RX 6500 XT Układ graficzny Turing TU117 (12 nm) Intel Alchemist ACM-G11 (6 nm) Navi 24 XT (RDNA 2, 6 nm) Navi 24 XT (RDNA 2, 6 nm) Jednostki cieniujące 896 1024 768 1024 Jednostki teksturujące 56 64 48 64 Jednostki rasteryzujące 32 32 32 32 Jednostki Ray Accelerators - 8 bloków Xe 16 16 Taktowanie rdzenia 1485-1665 MHz 2450 MHz 2039/2321 MHz 2610/2815 MHz Pamięć Infinity Cache - - 16 MB 16 MB Pamięć wideo 4 GB GDDR5 128-bit 6 GB GDDR6 96-bit 4 GB GDDR6 64-bit 4 GB GDDR6 64-bit Taktowanie vRAM 8000 MHz 15 500 MHz 16 000 MHz 18 000 MHz Przepustowość pamięci 128 GB/s 186 GB/s 128 GB/s 144 GB/s Interfejs (elektryczny/fizyczny) PCI-E 3.0 (x16, 16 linii) PCI-E 4.0 (x16, 8 linii) PCI-E 4.0 (x16, 4 linie) PCI-E 4.0 (x16, 4 linie) TBP (złącze zasilania) 75 W 75 W (8-pin) 53 W (brak) 107 W (6-pin) Cena $149 $139 $159 $199

Panel sterowania Intel – jakie to piękne i niesprawne!

Zwykle podczas recenzji kart graficznych nie opisujemy tego aspektu, bo każdy zna panel sterowania NVIDII i AMD. Intel to jednak zupełnie nowy zawodnik i tak samo nowy jest jego panel sterowania. Stanowczo stawia na nowoczesny design, ale na tym jego zalety się kończą. Sterowanie jest zupełnie nieintuicyjne, przez co podstawowych funkcji trzeba bardzo długo szukać, często zresztą tylko po to, aby się przekonać, że zwyczajnie ich w tym panelu nie ma (jak zmiana głębi kolorów wyświetlanych przez monitor!).

Jednocześnie jest to aspekt, który na przestrzeni tego miesiąca, kiedy kartę testowaliśmy, zmienił się bardzo mocno i te zmiany dalej postępują zdecydowanie ku lepszemu. Dobrą zmianą jest np. to, że panel nie powoduje już kilka razy w ciągu dnia BSOD (niebieskiego ekranu) systemu Windows 11. Warto też zaznaczyć, że obecnie już nie potrzeba instalować sterowników z użyciem innej karty, bo system Windows potrafi teraz operować na tej karcie z pomocą generycznego sterownika. Niemniej nadal zdarzają się problemy, takie jak brak kompatybilności Intel ARC z 60-hercowym odświeżaniem naszej karty Elgato, co znacząco utrudniało prowadzenie testów (monitory podpięte przez DP nie miały problemu z tym odświeżaniem).

W tym panelu również mamy dostęp do funkcji, które obecnie oferują tylko karty Intela (ich autorskie rozwiązania). Jednym z nich jest Intel Smooth Sync, które zastępuje swoim działaniem synchronizację pionową poprzez rozmywanie miejsca łączenia klatek. Pozwala to cieszyć się nielimitowanym FPS (tzn. nadal okrutnie limitowanym przez wydajność A380, ale to inna sprawa), jednocześnie minimalizując efekt rozrywania obrazu. Funkcję tę przetestujemy dokładnie w ramach mocniejszej karty z serii ARC, zdolnej konsekwentnie przekraczać 60-120 FPS w typowych grach.

Czy Intel ARC A380 da się podkręcać?

W momencie prowadzenia testów jedyną aplikacją, która pozwalała skutecznie przetaktowywać kartę Intela, był jego własny panel sterowania. Podkręcanie jednak, nawet mimo znacznego zwiększenia napięć i limitów mocy, nie przyniosło powalających efektów – jego wyniki odczytacie za moment z wykresów w testach syntetycznych. Warto też zaznaczyć, że nie mieliśmy dostępu do podkręcania pamięci GDDR6.

Na czym testowaliśmy Intel ARC A380?

Kartę Intela testowaliśmy w identycznych warunkach, co wcześniej sprawdzone tanie karty – z tego też testu pochodzą wyniki pozostałych kart, co oznacza, że obecnie mogłyby one wypadać nieco lepiej, zwłaszcza karty NVIDII, którym sterowniki 522.25 dosyć wyraźnie podniosły wydajność w licznych grach. Z drugiej strony sterowniki Intela również cały czas ewoluują i w chwili, gdy te słowa piszemy, już jest dostępne ich nowsze wydanie niż to, na którym ostatecznie gry testowaliśmy, zatem można w tej kwestii orzec, że sytuacja jest sprawiedliwa.

Platforma testowa:

Sterowniki podczas testów były w najwyższej oficjalnie dostępnej odsłonie, tj. wersji 516.94 dla kart NVIDII oraz 22.8.2 dla kart AMD. System Windows również korzystał z najwyższej stabilnej kompilacji 21H2. Nowa karta Intela testowana była ostatecznie na sterowniku nr 31.0.101.3490.

Testy syntetyczne – czy 3DMark lubi się z Intelem?

Pakiet testów od Futuremark całkiem dobrze pozwala porównywać karty od jednego producenta, a najlepiej jeszcze w tej samej architekturze. Świetnie sprawdza się również do oceny potencjału podkręcania każdej karty z osobna. Tym razem jednak sprawdzimy, jak w tych testach, na tle pozostałych producentów, wypada zupełnie nowy zawodnik – Intel ARC, reprezentowany przez model A380.

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik ogólny, więcej = lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 8798 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 8244 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 6823 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 6666 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 5669 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 5637 [OC] Intel ARC A380

ASRock Challenger 5199 Intel ARC A380

ASRock Challenger 4958 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 4233 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0] ASUS Dual 4190 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 3854 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 2774 AMD Radeon 600M

ASUS Zenbook S13 OLED 2472* NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 2453 Intel Iris Xe Graphics (96 EU)

Huawei Matebook D 16 2049* NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 1249 *testy laptopów - inna specyfikacja niż pozostałe testy z naszej platformy testowej!

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego, więcej = lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 8085 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 7504 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 6142 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 5992 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 5063 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 5026 [OC] Intel ARC A380

ASRock Challenger 4621 Intel ARC A380

[Re-Bar OFF] ASRock Challenger 4401 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 3728 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0] ASUS Dual 3700 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 3380 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 2414 AMD Radeon 600M

ASUS Zenbook S13 OLED 2220* NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 2125 Intel Iris Xe Graphics (96 EU)

Huawei Matebook D 16 1807* NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 1073 *testy laptopów - inna specyfikacja niż pozostałe testy z naszej platformy testowej!

3D Mark - Fire Strike (DX11)

[punkty] wynik układu graficznego, więcej = lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 23159 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 19656 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 16280 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 15992 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 15739 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 15576 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 11659 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0] ASUS Dual 11625 Intel ARC A380

ASRock Challenger 11 229 Intel ARC A380

[Re-Bar OFF] ASRock Challenger 10 723 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 9178 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 7937 AMD Radeon 600M

ASUS Zenbook S13 OLED 6639* Intel Iris Xe Graphics (96 EU)

Huawei Matebook D 16 5969* NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 5654 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 3535 *testy laptopów - inna specyfikacja niż pozostałe testy z naszej platformy testowej!

Pierwsze dwa testy dobrze pokazują to, z czym karty Intela mają największy problem – mowa tu o API starszym niż DirectX 12. O ile w teście Time Spy nasz A380 plasuje się dokładnie pomiędzy dwoma najtańszymi Radeonami (i znacznie wyprzedza dwie najtańsze karty GeForce), tak w teście Fire Strike, opartym o DirectX 11, sytuacja prezentuje się nieco gorzej, choć, co ciekawe, test z dezaktywowanym Resizable Bar nie obniżył znacząco wyników. Niemniej w tych testach (pod które Intel z całą pewnością ma odpowiednie optymalizacje w sterowniku) nowe karty radzą sobie całkiem dobrze, a jeszcze ciekawiej robi się, gdy odpalimy test Port Royal.

3D Mark - Port Royale (DXR)

[punkty], więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 4050 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 3698 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3445 [OC] Intel ARC A380

ASRock Challenger 1584 Intel ARC A380

ASRock Challenger 1503 AMD Radeon 600M

ASUS Zenbook S13 OLED 809* AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 504 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 421 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 290 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0] ASUS Dual 246 Intel ARC A380

[Re-Bar OFF] ASRock Challenger 0 *testy laptopów - inna specyfikacja niż pozostałe testy z naszej platformy testowej!

Tym razem nie tylko używamy API DX12, ale również jego rozszerzenia DXR, które odpowiada za śledzenie promieni. Z oczywistych względów na wykresie nie ma kart GTX, ale również tańsze Radeony zostały brutalnie pokonane przez tańszego Intela. To dobrze wróży na przyszłość, która, jak wiemy, prowadzi nas do korzystania ze śledzenia promieni w każdej grze. Inna sprawa, że wydajność A380 w tym przypadku nadal nie wystarcza do grania z aktywnym Ray Tracingiem – tu będą miały okazję zabłysnąć szybsze modele ARC.

Jak nowa karta Intel ARC A380 radzi sobie w grach?

Testowanie w grach przeprowadziliśmy w dwóch różnych ustawieniach detali dla podstawowej rozdzielczości monitorów gamingowych. Pominęliśmy tym razem ustawienia najniższe - ostatecznie nie po to kupuje się nową kartę, aby od razu (w starszych grach!) kierować się do takich ustawień. Tutaj nie testowaliśmy już karty po podkręceniu, ale za to sprawdziliśmy, jak radzi sobie w przypadku braku wsparcia dla Resizable Bar, na co powinni zwrócić szczególną uwagę posiadacze komputerów bez złącza PCI-E 3.0 (na wypadek gdyby uznali, że taka karta to dobry pomysł na przyspieszenie ich komputera). Na koniec jeszcze sprawdziliśmy wydajność wspomnianego przed chwilą Ray Tracingu.

Testy Intel ARC A380 w Assassin’s Creed: Valhalla

FHD, ustawienia średnie, [FPS], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 111

88 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 89

70 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 80

65 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 78

62 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 69

53 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 60

43 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 53

43 Intel ARC A380

ASRock Challenger 52

43 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 50

40 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0] ASUS Dual 49

36 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 40

31 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 34

27 Intel ARC A380

[ReBar OFF] ASRock Challenger 34

24 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Testy Intel ARC A380 w Assassin's Creed: Valhalla

FHD, ustawienia najwyższe, [FPS], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 79

58 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 61

46 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 56

43 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 49

38 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 26

20 Intel ARC A380

ASRock Challenger 25

19 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 25

16 Intel ARC A380

[ReBar OFF] ASRock Challenger 0

0 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Pierwsza z testowanych gier, tworzona z myślą o API DirectX 12, pokazuje, że Intel dobrze wycenił swój produkt. Wydajność plasuje się dokładnie pomiędzy identycznie wycenionymi kartami RX 6400 oraz GTX 1650. Przynajmniej na komputerze z PCI-E 3.0 z aktywnym Resizable Bar, gdyż bez tej funkcji karta Intela przegrywa z kartą-groteską, jaką jest GTX 1630 oraz GTX 1050 Ti, który 2 lata temu można było kupić za połowę dzisiejszej ceny A380… Co więcej, w ustawieniach najwyższych gra nawet na najnowszych sterownikach się wykrzaczała do pulpitu na etapie ładowania bez aktywnego ReBar.

Testy Intel ARC A380 w Cyberpunk 2077

FHD, ustawienia średnie, [FPS], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 100

76 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 85

65 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 77

60 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 70

55 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 50

37 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 45

32 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 41

27 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 41

31 Intel ARC A380

ASRock Challenger 35

29 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0] ASUS Dual 33

24 Intel ARC A380

[ReBar OFF] ASRock Challenger 32

22 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 26

20 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 26

19 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Testy Intel ARC A380 w Cyberpunk 2077

FHD, ustawienia najwyższe, [FPS], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 62

49 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 59

50 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 57

46 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 53

39 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 44

30 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 42

30 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 28

18 Intel ARC A380

ASRock Challenger 27

20 Intel ARC A380

[ReBar OFF] ASRock Challenger 23

16 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 22

15 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0] ASUS Dual 22

14 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Kolejny, jeszcze świeższy tytuł, który również opiera się o najnowszą bibliotekę DirectX wypada już nieco słabiej na kartach Intela (zwłaszcza w wyższych ustawieniach). Z drugiej strony strata wydajności bez aktywnego Resizable Bar jest tutaj znacznie mniejsza (ale i tak uniemożliwia przyjemną grę – spójrzcie na minimalny FPS). Dodajmy jednak, że w tej grze wyniki poprawiły się o 20% pomiędzy dwoma testowanymi wersjami sterowników, więc niewykluczone, że na kolejnych wersjach wydajność wzrośnie jeszcze bardziej.

Testy Intel ARC A380 w Dying Light 2

FHD, ustawienia średnie, [FPS], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 92

57 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 71

56 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 70

55 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 59

46 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 54

33 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 46

27 Intel ARC A380

ASRock Challenger 41

33 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 41

29 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0] ASUS Dual 38

24 Intel ARC A380

[ReBar OFF] ASRock Challenger 35

27 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 31

26 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 25

20 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Testy Intel ARC A380 w Dying Light 2

FHD, ustawienia wysokie, [FPS], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 69

41 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 62

50 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 52

42 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 50

35 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 40

23 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 37

21 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 36

21 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0] ASUS Dual 34

19 Intel ARC A380

ASRock Challenger 32

25 Intel ARC A380

[ReBar OFF] ASRock Challenger 28

22 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 28

20 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Tegoroczna gra od studia Techland naturalnie też korzysta z API DX12, zatem w tej kwestii sprzyja Intelowi. I to widać – wydajność znacznie przewyższa to, co oferuje GTX 1650 – nawet bez aktywnego Resizable Bar (choć Radeony w tej grze zdecydowanie zdominowały wykres). Sytuacja nieco się pogarsza w najwyższych ustawieniach, ale Intel nadal wyprzedza NVIDIĘ.

Testy Intel ARC A380 w Elden Ring

FHD, ustawienia średnie, [FPS], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 104

79 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 84

66 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 72

58 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 71

57 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 69

55 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 65

51 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 57

47 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0] ASUS Dual 54

42 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 50

40 Intel ARC A380

ASRock Challenger 45

37 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 40

32 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 37

29 Intel ARC A380

[ReBar OFF] ASRock Challenger 36

22 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Testy Intel ARC A380 w Elden Ring

FHD, ustawienia najwyższe, [FPS], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 80

62 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 69

53 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 58

48 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 58

46 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 52

42 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 49

39 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 41

34 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 39

32 Intel ARC A380

ASRock Challenger 36

30 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 31

26 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0] ASUS Dual 30

25 Intel ARC A380

[ReBar OFF] ASRock Challenger 30

20 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 24

20 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Najnowsza, również tegoroczna gra studia FromSoftware powinna mieć w zaleceniach granie na karcie Intela, najlepiej bez aktywnego Resizable Bar – spotęguje to masochistyczne doznania płynące z Elden Ring właśnie. Ogólnie na nowym sprzęcie tragedii nie ma, ale fakt, że tyle samo kosztujący RX 6400 oferuje 30% wyższą wydajność, nie napawa optymizmem. Na starszym komputerze, bez PCI-E 3.0, nawet najniższe ustawienia są całkowicie niegrywalne (albo raczej stanowią nowy, jeszcze wyższy poziom trudności dla weteranów).

Testy Intel ARC A380 w Far Cry 6

FHD, ustawienia średnie, [FPS], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 133

115 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 107

92 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 98

84 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 93

82 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 81

71 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 74

59 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 66

58 Intel ARC A380

ASRock Challenger 60

49 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 59

52 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0] ASUS Dual 52

44 Intel ARC A380

[ReBar OFF] ASRock Challenger 46

30 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 44

38 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 14

12 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Testy Intel ARC A380 w Far Cry 6

FHD, ustawienia najwyższe, [FPS], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 103

89 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 84

68 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 74

56 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 72

56 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 53

44 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 50

42 Intel ARC A380

ASRock Challenger 45

33 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 44

36 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 42

35 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0] ASUS Dual 37

29 Intel ARC A380

[ReBar OFF] ASRock Challenger 35

23 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 33

29 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

W grze sygnowanej logo AMD nowe karty Intela radzą sobie zaskakująco dobrze, oferując wydajność swoich odpowiedników cenowych, a nawet minimalnie ich pokonując (zwłaszcza w wyższych ustawieniach). Nawet na archaicznym sprzęcie z PCI-E 2.0 wydajność będzie wystarczająca, aby pograć na średnich ustawieniach.

Testy Intel ARC A380 w Forza Horizon 5

FHD, ustawienia średnie, [FPS], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 176

147 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 124

100 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 112

94 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 110

89 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 108

89 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 102

84 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 90

76 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0] ASUS Dual 80

66 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 76

62 Intel ARC A380

ASRock Challenger 70

51 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 57

46 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 51

41 Intel ARC A380

[ReBar OFF] ASRock Challenger 46

24 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Testy Intel ARC A380 w Forza Horizon 5

FHD, ustawienia najwyższe, [FPS], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 66

53 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 43

36 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 37

31 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 29

24 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 25

20 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 22

18 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 22

15 Intel ARC A380

ASRock Challenger 21

17 Intel ARC A380

[ReBar OFF] ASRock Challenger 18

14 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 16

13 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 16

12 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 14

10 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0] ASUS Dual 13

7 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Najnowsza odsłona serii wyścigów Forza Horizon 5 również korzysta z najnowszego API, zatem wydajność Intel ARC nie jest w tym tytule zaniżona. Co nie oznacza, że wypada wyjątkowo dobrze – niezależnie od ustawień trzyma się wyraźnie za swoimi konkurentami (w niskich ustawieniach przegrywając o 25% względem Radeona RX 6400). To również kolejna gra, w której bez aktywnego Resizable Bar grać się po prostu nie da.

Testy Intel ARC A380 w Marvel's Spider-Man Remastered

FHD, ustawienia średnie, [FPS], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 131

76 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 130

75 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 114

67 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 92

60 Intel ARC A380

ASRock Challenger 63

49 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 61

36 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 56

43 Intel ARC A380

[ReBar OFF] ASRock Challenger 51

33 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 50

32 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 50

38 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 48

37 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 40

20 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0] ASUS Dual 36

19 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Testy Intel ARC A380 w Marvel's Spider-Man Remastered

FHD, ustawienia najwyższe, [FPS], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 105

61 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 98

58 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 93

54 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 80

57 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 51

37 Intel ARC A380

ASRock Challenger 49

33 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 41

24 Intel ARC A380

[ReBar OFF] ASRock Challenger 40

26 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 39

28 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 20

5 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Spider-Man Remastered na PC to (zgadliście) kolejna gra korzystająca z najnowszego API. Można wręcz odnieść wrażenie, że od dawna nikt już nie tworzy gier korzystających z zabytkowych bibliotek… Intel z tego korzysta i w tym tytule realnie konkuruje jak równy z równym tak z NVIDIĄ, jak i AMD. W ustawieniach wysokich nawet dogania droższego Radeona RX 6500 XT (choć to akurat wina problemów kart AMD z tą grą). Grając na starszym sprzęcie spadek wydajności będzie odczuwalny, ale od biedy da się grać.

Testy Intel ARC A380 w Microsoft Flight Simulator

FHD, ustawienia średnie, [FPS], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 109

78 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 101

67 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 93

64 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 83

60 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 76

60 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 75

59 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 59

47 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0] ASUS Dual 54

44 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 50

42 Intel ARC A380

ASRock Challenger 44

39 Intel ARC A380

[ReBar OFF] ASRock Challenger 43

38 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 36

30 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 33

26 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Testy Intel ARC A380 w Microsoft Flight Simulator

FHD, ustawienia najwyższe, [FPS], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 64

38 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 62

41 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 56

37 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 50

37 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 43

24 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 35

23 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 30

23 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 30

22 Intel ARC A380

ASRock Challenger 25

22 Intel ARC A380

[ReBar OFF] ASRock Challenger 25

21 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 22

16 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0] ASUS Dual 18

14 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 17

15 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Najnowsza odsłona symulatora lotów od Microsoft obsługuje zarówno API DX11, jak i DX12 – testy wykonywaliśmy na tym nowszym, ale i tak nie pomogło to Intelowi dogonić swoich konkurentów. Widać, że tutaj coś innego limituje wydajność karty (sterowniki?), jako że nie odnotowaliśmy różnicy po wyłączeniu Resizable Bar. W praktyce gra na karcie Intela jest możliwa, ale raczej tylko na średnich lub niskich ustawieniach.

Testy Intel ARC A380 w Red Dead Redemption 2

FHD, ustawienia średnie, [FPS], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 118

33 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 93

24 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 90

25 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 82

24 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 74

24 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 69

23 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 63

21 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0] ASUS Dual 58

20 Intel ARC A380

ASRock Challenger 56

27 Intel ARC A380

[ReBar OFF] ASRock Challenger 46

13 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 44

18 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 35

15 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 33

11 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Testy Intel ARC A380 w Red Dead Redemption 2

FHD, ustawienia najwyższe, [FPS], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 41

19 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 41

23 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 37

19 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 34

21 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 31

11 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 23

13 Intel ARC A380

ASRock Challenger 22

10 Intel ARC A380

[ReBar OFF] ASRock Challenger 15

2 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Kowbojskie przygody stanowczo sprzyjają kartom AMD, ale Intel też nie wypada tutaj źle. Co prawda Radeon nawet z limitem na PCI-E 3.0 wyprzedza najtańszego ARC’a, ale ten z kolei nawet na PCI-E 2.0 radzi sobie z tak samo wycenionym GTX’em. Przynajmniej w średnich ustawieniach, bo w tych najwyższych karta Intela wyraźnie ma dosyć, a bez Resizable Bar animacja zmienia się w pokaz slajdów.

Testy Intel ARC A380 w Counter Strike: Global Offensive

FHD, ustawienia niskie, [FPS], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 605

208 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 574

219 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 564

216 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 526

261 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 504

242 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 500

223 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 416

215 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 398

245 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0] ASUS Dual 386

229 Intel ARC A380

ASRock Challenger 351

78 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 329

189 Intel ARC A380

[ReBar OFF] ASRock Challenger 294

75 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 271

144 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 153

91 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Jedyna starsza (ale nadal popularna) gra w naszym zestawieniu jest potężnym wyzwaniem dla Intela, gdyż korzysta z API DirectX 9.0! Skutkiem tego jest emulacja całego procesu renderowania, co odbija się brutalnie na wydajności, zwłaszcza w kwestii minimalnego FPS. A pamiętajmy, że testujemy z bardzo mocnym procesorem, którego taka emulacja też dodatkowo obciąża – na słabszych jednostkach różnice mogą być jeszcze większe. Test podsumować można w ten sposób, że grać się da, ale w praktyce przyjemniej grało się nawet na GT 1030 (sic!).

Testy Intel ARC A380 w Call of Duty: Warzone (Battle Royale)

FHD, ustawienia niskie, [FPS], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 156

112 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 141

116 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 125

109 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 121

101 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 110

69 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0] ASUS TUF Gaming OC 108

65 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 100

66 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0] ASUS Dual 96

60 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 80

66 Intel ARC A380

ASRock Challenger 65

49 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 63

52 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 57

41 Intel ARC A380

[ReBar OFF] ASRock Challenger 48

33 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 37

28 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Ostatnia gra w naszym zestawieniu, co prawda, korzysta z bibliotek DirectX 12, jednak zasadniczo sam silnik wywodzi się z jeszcze wcześniejszych epok. Widać to również na wykresie – A380 zmaga się z GTX 1050 Ti, pozostając daleko w tyle za GTX 1650 i tym bardziej RX 6400. Szczerze powiedziawszy nawet na ustawieniach niskich najtańsza karta Intela nie oferuje płynności, której ten tytuł wymaga od sprzętu do skutecznego grania.

Nowe karty Intela zawstydzają AMD w kwestii Ray Tracingu

Wydawać by się mogło, że nowy zawodnik na rynku, który ledwo nadąża za konkurencją w klasycznej rasteryzacji, nie ma zupełnie szans na polu takiej nowinki technologicznej, jaką nadal jest śledzenie promieni w grach. Otóż nic bardziej mylnego, ale przekonajcie się sami na kolejnych wykresach.

Cyberpunk 2077

FHD, ustawienia najwyższe + Ray Tracing Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 2060

[DLSS Q] ASUS Dual OC 39

29 NVIDIA GeForce RTX 3050

[DLSS Q] Gigabyte Eagle 37

30 AMD Radeon RX 6600

[FSR Q] MSI MECH 2X 31

22 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 22

18 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 21

16 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 15

10 Intel ARC A380

[FSR Q] ASRock Challenger 13

10 Intel ARC A380

[Re-Bar OFF, FSR Q] ASRock Challenger 11

8 AMD Radeon RX 6500 XT

[FSR Q] ASUS TUF Gaming OC 10

6 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 do dziś uchodzi za grę o najwyższych wymaganiach sprzętowych (co zapewne zmieni się po aktualizacji testowanej przez nas niedawno A Plague Tale: Requiem o właśnie Ray Tracing…). Nasz test zakłada uruchomienie wszystkiego na najwyższych ustawieniach, co oczywiście jest poza zasięgiem tak tanich kart – realnie dopiero karty za blisko 2000 zł oferują tutaj umiarkowanie płynną rozgrywkę. Co jednak warto zauważyć, to fakt, że ARC A380 o 30% wyprzedziło znacznie droższego RX 6500 XT (i tym bardziej RX 6400, który nie zdołał ukończyć testu).

Dying Light 2

FHD, ustawienia najwyższe + Ray Tracing Ultra, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3050

[DLSS] Gigabyte Eagle 51

40 NVIDIA GeForce RTX 2060

[DLSS] ASUS Dual OC 47

37 AMD Radeon RX 6600

[FSR] MSI MECH 2X 37

27 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 34

26 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 29

22 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 22

15 Intel ARC A380

[FSR Q] ASRock Challenger 22

15 Intel ARC A380

[Re-Bar OFF, FSR Q] ASRock Challenger 16

10 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 0

0 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 0

0 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Dying Light 2 jest tylko nieco mniej wymagający i tutaj, ponownie z pomocą upscalingu, udało się zbliżyć do granicy grywalności, podczas gdy oba tańsze Radeony zupełnie w tym teście odmówiły posłuszeństwa.

Far Cry 6

FHD, ustawienia najwyższe + Ray Tracing, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

[FSR Q] MSI MECH 2X 96

76 NVIDIA GeForce RTX 2060

[FSR Q] ASUS Dual OC 86

70 NVIDIA GeForce RTX 3050

[FSR Q] ASUS Dual OC 79

64 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 71

59 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 66

55 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 60

50 Intel ARC A380

[FSR Q] ASRock Challenger 50

37 Intel ARC A380

ASRock Challenger 36

27 Intel ARC A380

[Re-Bar OFF, FSR Q] ASRock Challenger 36

21 Intel ARC A380

[Re-Bar OFF] ASRock Challenger 28

18 AMD Radeon RX 6500 XT

[FSR Q] ASUS TUF Gaming OC 20

16 AMD Radeon RX 6500 XT

[PCI-E 3.0, FSR Q] ASUS TUF Gaming OC 17

13 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 17

5 AMD Radeon RX 6400

[PCI-E 3.0, FSR Q] ASUS Dual 7

3 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Far Cry 6 to gra, która nie korzysta garściami ze śledzenia promieni, ale niemniej funkcję tę ma zaimplementowaną. Tutaj przewaga karty Intela nad AMD jest jeszcze większa (2,5x większa, co by być precyzyjnym) i znacząca, bo realnie można na A380 grać z bardzo przyzwoitą płynnością, czego nie da się powiedzieć o tańszych Radeonach (oraz tańszych GeForce’ach, które zupełnie Ray Tracingu nie obsługują…).

Marvel's Spider-Man Remastered

FHD, ustawienia najwyższe + Ray Tracing najwyższy, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 3050

[DLSS Q] Gigabyte Eagle 54

38 NVIDIA GeForce RTX 2060

[DLSS Q] ASUS Dual OC 52

34 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 45

29 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 47

30 AMD Radeon RX 6600

[FSR Q] MSI MECH 2X 34

16 Intel ARC A380

ASRock Challenger 0

0 Intel ARC A380

[FSR Q] ASRock Challenger 0

0 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Spider-Man Remastered to gra, która obecnie najwięcej korzysta ze śledzenia promieni i jednocześnie jest to pierwsza stanowcza porażka karty Intela, gdyż dołącza do grona tanich Radeonów, wyrzucając grę do pulpitu przy próbie aktywowania Ray Tracingu. Czujemy, że tego akurat żadne sterowniki w przypadku tej karty nie naprawią…

Metro Exodus Enhanced Edition

FHD, ustawienia najwyższe + Ray Tracing najwyższy, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 2060

[DLSS] ASUS Dual OC 35

25 NVIDIA GeForce RTX 3050

[DLSS] Gigabyte Eagle 31

22 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 28

20 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 26

18 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 24

16 Intel ARC A380

ASRock Challenger 15

11 Intel ARC A380

[ReBar OFF] ASRock Challenger 14

9 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Ostatnia gra, która do działania wymaga Ray Tracingu, to Metro Exodus na sterydach. W tym przypadku gra się uruchamia, ale wydajność pozostawia wiele do życzenia. Oczywiście tutaj testowaliśmy najwyższe detale i potencjalnie, jakby się uprzeć i kosztem innych ustawień pozostawić śledzenie promieni aktywne, to gra mogłaby przekroczyć barierę 30 FPS, ale nie uważamy, aby Ray Tracing był wart takich wyrzeczeń. To również gra, w której tańsze Radeony całkiem odmówiły posłuszeństwa.

Czy Intel ARC A380 sprawdzi się w profesjonalnych aplikacjach?

Temat gier mamy już raczej wyjaśniony, zatem może nowa karta Intela zabłyśnie poza grami? Faktycznie jest jeden aspekt, w którym bezwzględnie pokonuje nawet znacznie droższe karty konkurencji – sprzętowe wsparcie dla kodeka wideo AV1. Tego samego, który nieco później wprowadził również RTX 4090 w szeregi kart NVIDII i którego zapewne pokażą nowe karty AMD. Na ten moment to jednak karta Intela jest najtańszą opcją na pozyskanie dostępu do takiego enkodera, co czyni z niej łakomy kąsek nawet dla parających się streamingiem posiadaczy znacznie wydajniejszych kart– zwłaszcza posiadaczy kart AMD, których wbudowany enkoder znacznie bardziej obciąża sprzęt niż ten w kartach NVIDII.

Karty Intel ARC jako pierwsze wprowadziły na rynek konsumencki enkoder AV1 – to daje im ogromną przewagę w transmitowaniu wysokiej jakości obrazu przy mocno ograniczonym transferze

Jednakże poza tym jednym faktem nowa rodzina kart graficznych nieszczególnie ma się czym chwalić. Na ten moment wsparcie dla renderowania z ich pomocą jest w najlepszym przypadku eksperymentalne (nie udało nam się zmusić Blendera do renderowania z użyciem karty Intela), a nawet jeżeli ostatecznie ulegnie to poprawie, to trudno oczekiwać cudownej wydajności. Przynajmniej wnioskując z pozostałych wyników w aplikacjach projektowych i graficznych.

SPECviewperf 2020 - 3Dsmax-07

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 83,6 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 83,5 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 72,7 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 72,5 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 50,3 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 48,6 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 39,0 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 37,8 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 31,7 Intel ARC A380

ASRock Challenger 27,9 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 11,0

SPECviewperf 2020 - Catia-06

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 65,7 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 47,2 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 45,0 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 37,5 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 37,3 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 35,9 Intel ARC A380

ASRock Challenger 30,9 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 23,9 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 19,0 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 16,8 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 10,3

SPECviewperf 2020 - Creo-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 116,4 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 97,8 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 80,9 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 77,8 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 76,9 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 65,3 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 55,9 Intel ARC A380

ASRock Challenger 48,3 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 35,9 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 32,9 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 17,0

SPECviewperf 2020 - Energy-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 27,0 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 18,1 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 16,7 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 10,3 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 8,3 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 6,5 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 5,9 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 5,8 Intel ARC A380

ASRock Challenger 4,1 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 3,9 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 0,5

SPECviewperf 2020 - Maya-06

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 304,6 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 284,8 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 251,9 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 250,4 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 186,5 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 161,6 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 158,3 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 124,3 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 111,9 Intel ARC A380

ASRock Challenger 103,1 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 62,3

SPECviewperf 2020 - Medical-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 38,3 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 31,0 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 23,1 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 20,9 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 19,7 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 18,9 Intel ARC A380

ASRock Challenger 15,9 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 12,5 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 11,0 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 7,7 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 5,6

SPECviewperf 2020 - SNX-04

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 334,7 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 218,2 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 178,6 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 18,6 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 17,2 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 14,5 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 13,3 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 11,3 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 9,0 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 6,7 Intel ARC A380

ASRock Challenger 2,9

SPECviewperf 2020 - Solidworks-05

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 184,5 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 171,7 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 145,9 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 139,3 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 106,1 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 91,5 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 89,5 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 68,1 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 57,1 NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 29,6 Intel ARC A380

ASRock Challenger 24,0

Intel ARC A380 nie zachwyca również energooszczędnością

Obecność 8-pinowego złącza zasilania zdradza, że nie mamy tu do czynienia z królem efektywności, zwłaszcza przeliczając zużywaną energię na wydajność. Szczęśliwie karta Intela nie potrzebuje nawet połowy tego, co dodatkowo dostarcza przewód zasilający, ale i tak wygląda to słabo na tle znacznie efektywniejszej konkurencji.

Pomiar poboru energii w grze Cyberpunk 2077 [W]

Pomiar całego zestawu z gniazdka, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce GT 1030 DDR5

ASUS 195 NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX Gamer 196 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 225 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 227 NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR5

ASUS Dual 237 Intel ARC A380

ASRock Challenger 242 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 254 [OC] Intel ARC A380

ASRock Challenger 265 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 295 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 322 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 331 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 350

Czy warto kupić kartę Intel ARC A380?

Wbrew wszystkiemu, co mogliście wyczytać powyżej, nie chcemy z miejsca nowej karty przekreślać. Owszem, obecnie zwykle oferuje co najwyżej porównywalną wydajność, co jej bezpośrednia konkurencja cenowa (GTX 1650 i RX 6400, choć z tym drugim często bardzo mocno przegrywa), jednakże widzimy w tych kartach pewien potencjał. Nawet podczas trwania naszych testów kolejne wersje sterownika potrafiły poprawić wydajność o kilkanaście do nawet kilkudziesięciu procent, a mimo to do ideału jeszcze bardzo daleko. Średnia wydajność w naszych testach (bez uwzględnienia Ray Tracingu) stawia ARC A380 już teraz minimalnie ponad GTX 1650.

Średnia wydajność ze wszystkich testów w FHD

ustawienia średnie, GTX 1650 = 100%, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 163% AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 134% AMD Radeon RX 6500 XT [PCI-E 3.0]

ASUS TUF Gaming OC 115% AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 111% Intel ARC A380

ASRock Challenger 102% NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 100% AMD Radeon RX 6400 [PCI-E 3.0]

ASUS Dual 94% Intel ARC A380 [ReBar OFF]

ASRock Challenger 82% NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 77% NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 65%

Większym problemem dla karty Intela są „bracia Czerwoni”, czyli duet kart AMD wyciągniętych z laptopów, aby zapełnić lukę w budżetowym rynku kart graficznych. Radeon RX 6400, kosztujący praktycznie tyle samo, okazał się być o 10% wydajniejszy, ale tylko jeżeli posiadamy najnowszy komputer z obsługą PCI-E 4.0. W nadal popularnych zestawach, korzystających z poprzedniego standardu, Intel wychodzi już na prowadzenie. 25% droższy Radeon RX 6500XT jest o 30% szybszy, ale ponownie bardzo wiele tej przewagi znika, gdy sparujemy go z komputerem wyposażonym w starszą niż 12. generacją procesorów Intela (lub Ryzenem 5600 i wyżej). Tak na sprawy patrząc, wydajność nowej karty Intela realnie nie prezentuje się źle.



Nazwa Challenger jest tu bardzo na miejscu – ta karta to prawdziwe wyzwanie!

Doceniamy również fakt, że Intel znacznie lepiej radzi sobie ze śledzeniem promieni niż robi to AMD oraz NVIDIA (w tym przedziale cenowym). Co prawda tej konkretnej karcie na wiele się to nie zdaje (może poza grą Far Cry 6), ale bardzo dobrze wróży na przyszłość tej serii oraz ogólnie kart Intela. Cieszy też obecność nowoczesnych rozwiązań, jak enkoder AV1 oraz złącza DisplayPort 2.0 (nawet, jeżeli w tym przypadku są wolniejsze od HDMI 2.1). Intel punktuje ostatecznie również za rozwijanie od samego początku serii własnej technologii upscalingu (XeSS – o niej również więcej napiszemy przy okazji testów mocniejszego z ARCów) oraz pewnej alternatywy dla FreeSync 2.0 i G-Sync Compatible w postaci Smooth Sync.

Intel stanowczo stawia na nowoczesne technologie w swoich kartach, przez co nieco gorzej wypada w tych starszych

Niestety w tym wszystkim największą bolączką jest brak konsekwencji – zarówno w kwestii wydajności, jak i stabilności. W naszym mniemaniu niższa wydajność w starszych tytułach jest akurat bardzo mało istotna (dlatego też ich nie trzymamy w naszej procedurze testowej) – takie gry albo już każdy zdążył ograć, albo wydajność i tak będzie satysfakcjonująca (to czy będziemy grać przy 90 FPS na A380, czy przy 180 FPS na RX 6400 w, powiedzmy, TES: Oblivion, realnie nie ma znaczenia). Pewnym wyjątkiem będą tu tylko gry e-sportowe, które zwykle nadal siedzą na starych silnikach i w których każdy FPS jest na wagę złota.



Intel ARC A380 w zestawieniu z GeForce RTX 4090 – tak wygląda piętnastokrotna przewaga wydajności (przy dziecięciokrotnej przewadze ceny)!

Karty Intela w takim układzie nie skreślamy, a wręcz zachęcamy osoby, które są nieco bardziej wprawione w obsłudze komputera do podjęcia tego wyzwania, jakie Intel rzucił graczom. Ostatecznie większa konkurencja na tym rynku to zawsze dobra wiadomość dla nas graczy. W cenie 900-950 zł karta Intela jest realną alternatywą dla kart Zielonych i Czerwonych – przynajmniej dla nowego lub względnie świeżego komputera (te znacznie starsze, bez PCI-E 3.0, zdecydowanie powinny Intel ARC odpuścić). Może się również okazać, że będzie się starzeć jak dobre wino (choć nie można też wykluczyć przyszłości bardziej godnej miana banana…).

Opinia o ASRock Arc A380 Challenger ITX OC Plusy wydajność w nowych tytułach oscyluje w okolicy jej odpowiedników cenowych od NVIDII i AMD,

bezsprzecznie lepiej radzi sobie z Ray Tracingiem od swoich odpowiedników cenowych od NVIDII i AMD,

posiada enkoder wideo AV1,

oferuje unikatową technologię Intel Smoth Sync oraz Intel XeSS,

obsługuje do czterech jednocześnie podłączonych monitorów,

jest wyposażona w trzy złącza DisplayPort 2.0 oraz jedno złącze HDMI 2.1,

cicho pracuje i się nie nagrzewa. Minusy Nadal miewa problemy ze stabilnością,

w niektórych grach część ustawień nie działa poprawnie (jak HBAO),

posiada niski potencjał podkręcania,

pobiera za dużo energii wobec tego, co oferuje,

wydajność w bardzo starych grach jest niższa niż u konkurencji (choć nadal wysoka),

Ray Tracing zwykle przerasta możliwości tej karty.

Nasza ocena karty graficznej Intel ARC A380 (na przykładzie jedynego dostępnego modelu ASRock Challenger): 70% 3.5/5

Kartę na czas testów otrzymaliśmy ze sklepu Komputronik.pl - dziękujemy!