Czekacie na nowe karty graficzne AMD? Jeśli tak, to mamy dla was coś wyjątkowego – w sieci pojawiły się zdjęcia topowego Radeona RX 7000.

Prezentacja nowych kart graficznych Radeon RX 7000 dopiero przed nami, ale w sieci już zaczynają się pojawiać ciekawe przecieki o sprzęcie. Czym "czerwoni" będą chcieli podbić estawienia kart graficznych do gier?

Karta graficzna Radeon RX 7900 XTX na pierwszych zdjęciach. Wygląda kozacko

Do tej pory producent raczej niechętnie chwalił się wyglądem nowej karty (podczas pierwszej publicznej demonstracji poznaliśmy tylko fragment karty - możecie go zobaczyć na samej górze newsa). Trzeba jednak sięgać do nieoficjalnych źródeł. Do sieci wyciekły zdjęcia próbki inżynieryjnej jednej z kart. Nieoficjalnie wiadomo, że to topowy model Radeon RX 7900 XTX.



Radeon RX 7900 XTX (u góry) i Radeon RX 6900 XT (na dole)

Karta została wyposażona w spore chłodzenie z trzema wentylatorami, które schowano pod plastikową, podświetlaną obudową o nowoczesnej stylistyce. Trzeba przyznać, że konstrukcja wygląda naprawdę efektownie (szczególnie jak na referencyjną wersję).



Radeon RX 6900 XT (u góry) i Radeon RX 7900 XTX (na dole)

Na zdjęciu można zauważyć, że kara wykorzystuje dwa 8-pinowe złącza zasilania. Wcześniej producent potwierdził, że karty nie będą korzystać z nowego gniazda 12VHPWR.

Przedstawiona karta to próbka inżynieryjna (widać tutaj czerwoną płytkę drukowaną, a na rewersie wyprowadzono dodatkowe wyprowadzenia diagnostyczne). Finalna wersja najpewniej będzie się trochę różnić.

Kiedy premiera kart Radeon RX 7000

Prezentacja kart Radeon RX 7000 została zaplanowana na najbliższy czwartek (3 listopada). Podczas konferencji powinniśmy poznać dwa topowe modele: Radeon RX 7900 XT i właśnie Radeon RX 7900 XTX.

Na oficjalną, sklepową premierę będziemy musieli poczekać trochę dłużej (nieoficjalnie mówi się o grudniu). Partnerscy producenci powinni też zaprezentować swoje autorskie wersje nowych Radeonów RX 7000.

Źródło: Twitter @ HXL, AMD