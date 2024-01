Sony wjeżdża na targi CES 2024 i to dosłownie. Przedstawiciel korporacji użył kontrolera DualSense, by pokierować elektrycznym autem, które powstaje we współpracy z Hondą.

CES 2024 to raj dla fanów nowych technologii

Targi CES 2024 ruszyły na dobre. To prawdziwe święto branży technologicznej. W wydarzeniu o takiej skali nie może zabraknąć gigantów branży: Belkin na targach CES 2024 zaprezentował nową linię produktów, konferencja AMD również ujawniła masę nowości, a to tylko wierzchołek tej góry lodowej.

Na targach nie mogło zabrakąć Sony. I chociaż nie dostalśmy informacji na temat PS5 Pro, to i tak trzeba przyznać, że atrakcji nie zabrakło. Jedną z nich jest elektryczny pojazd Afeela. Sony Honda Mobility aktualizuje koncepcyjną wizję auta.

Samochód sterowany kontrolerem DualSense

Przedstawiciel Sony postanowił podejść do tematu w dość nietypowy sposób. Na scenę wjechało auto, ale na próżno w jego wnętrzu szukać pasażera; kierowanie odbywa się za pomocą kontrolera do konsoli PS5, czyli DualSense. Cóż, teoretycznie nie jest to nowy patent, ba, ja sam sterowałem zdalnie zabawkowym samochodzikiem, gdy byłem mały (to były czasy).

Sony Honda Mobility łączy siły z Polyphony Digital

Po pierwsze, Sony Honda Mobility rozpoczyna współpracę z Polyphony Digital. Parnerstwo ma określony cel: jest to połączenia wirtualnej rzeczywistości z tą prawdziwą, "głównie w obszarze ludzkich zmysłów i emocji, poprzez "połączenie technologii symulacyjnej Polyphony Digital z rozwojem rzeczywistych pojazdów przez SHM".

Skoro pojawia się Polyphony Digital, to warto zaznaczyć, że prototyp Afeela 2024 pojawi się w Gran Turismo 7 za sprawą aktualizacji. Kiedy ta aktualizacja się pojawi? W 2024 r., konkretnej daty brak. Twórcy chcą dać możliwość pokierowania autem w grze, przed "wypuszczeniem" auta na drogi.

Elektryczne auto naszpikowane technologią

Afeela jest wręcz naszpikowna nowymi technologiami. Mamy tu szcztuczną inteligencję (Microsoft Azure, OpenAI), a dzięki technologii Vision Transformer oraz współpracy z Qualcomm Technologies wspomaganie auta i jego prowdzenie osiągnie wysoki poziom. Wewnętrzne i zewnętrzne czujniki obejmujące 360 stopni zagwarantują płynną jazdę. Afeela "lubi" personalizację, więc nic nie stanie na przeszkodzie, by dostosować wyświetlacze tak, aby odzwierciedlały naturę kierowcy.

Afeela celuje w bezpieczeństwo, komfort i wygodę. Monitorowanie ruchu ulicznego zapewni kompleksowe wsparcie, przez co kierowca poradzi sobie w "skomplikowanych środowiskach miejskich". Pod maską znajdziemy dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 490 KM. Premiera tego auta pozostaje nadal tajemnicą.

