Rynek pracy. AGI, czyli kolejny przełom technologiczny

Postęp technologiczny może przerażać, szczególnie gdy myślimy o tym zjawisku w kontekście rynku pracy. . Sam Altman z OpenAI przewiduje, że sztuczna inteligencja stanie się kluczowym graczem na rynku pracy.

AGI, czyli sztuczna inteligencja ogólnego przeznaczenia, chociaż jeszcze jest dostępna to plany w związku z ekspansją AI są ambitne. AGI jest postrzegana jako następny przełom technologiczny, porównywalny z wynalezieniem komputera czy rozwojem internetu. Według Sama Altmana, CEO OpenAI, obecnie funkcjonujące systemy AI, takie jak ChatGPT, posiadają pewne ograniczenia, jednak wprowadzenie AGI może je zniwelować. Przewiduje się, że AGI będzie zdolna do autonomicznego integrowania informacji z różnych obszarów wiedzy, a to niewątpliwie wpłynie na rynek pracy. Altman podkreśla, że AGI będzie w stanie uczyć się i stosować wiedzę w sposób podobny do ludzi.

AGI, czyli przełomowy wynalazek

AGI ma być kolejnym krokiem w rozwoju technologii, podobnym do wynalezienia komputera czy internetu. Altman zaznacza, że obecne systemy AI, takie jak ChatGPT, mają ograniczenia, ale rozwój AGI może je przezwyciężyć, ponieważ będzie mogła samodzielnie łączyć wiedzę z różnych dziedzin.

Czy AI odbierze nam pracę?

Altman przewiduje, że agenci AI będą w stanie wykonywać zadania, które obecnie realizują programiści z kilkuletnim doświadczeniem. Choć nie wyeliminują całkowicie pracy człowieka, mogą znacząco zwiększyć wydajność firm. AGI nie zastąpi ludzkiej kreatywności, ale może stać się konkurencją w wykonywaniu powtarzalnych zadań. Wiele zawodów jednak przejdzie w niepamięć i zostanie zastąpione przez wysoce wyspecjalizowaną technologię. Aby sytuacja nie wymknęłą się z rąk, proces legislacyjny powinien odbywać się równolegle z odkryciami. Jak wskazują specjaliści, z racji na tak dynamiczne zmiany jakie zachodzą obecnie na świecie, większość z nas będzie musiała zmieniać zawód parę razy w życiu.

Obserwując galopujący postęp naturalnym jest odczuwanie lęku, bowiem sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej obecna w życiu każdego z nas. Specjaliści nie ukrywają, że AI będzie dołączać do rynku pracy, a agenci AI będą zwiększać efektywność przedsiębiorstw. Altman sugeruje, że współpraca człowieka z AI jest najbardziej efektywna. AGI to krok w kierunku przyszłości, w której technologia i człowiek będą współdziałać.

Z raportu Raport Microsoft Work Trend Index wynika, aż 61% pracowników w Polsce na co dzień posługuje się generatywną sztuczną inteligencją, co świadczy o głębokim wpływie nowych technologii na ich codzienną pracę. Jednocześnie 70% liderów biznesowych jest zdania, iż brak wdrożenia AI w ich działalność może prowadzić do utraty konkurencyjności. Dodatkowo, polscy użytkownicy sztucznej inteligencji wykazują znacznie większą skłonność do eksperymentowania z tą technologią – ich aktywność jest wyższa o 149% w porównaniu do przeciętnego użytkownika. AGI może być kolejnym krokiem w ewolucji technologicznej.