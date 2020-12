Alien: Isolation ma opinię jednej z ciekawszych gier w swoim gatunku. Uważacie, że to przesadne stwierdzenia? Możecie je teraz zweryfikować i to za darmo.

Alien: Isolation za darmo na Epic Games Store

Ostatnio potwierdzono, że kultowy Obcy powróci w nowym serialu. Jest znany jednak nie tylko z kina i telewizji, ale również z gier. I tutaj w absolutnym topie tytułów, w których występuje znajduje się Obcy: Izolacja. Debiutował w 2014 roku i ostatecznie zebrał recenzje przekraczające 80%, co jak na ten gatunek jest wynikiem naprawdę dobrym. Zwłaszcza, że Creative Assembly zjednało sobie tu przede wszystkim nie media, ale graczy.

Warto też dodać, że mimo upływu lat gra trzyma cenę, kosztuje ponad 140 złotych. Zresztą nie tylko na Epic Games Store, ale też na Steam. Do jutra do godziny 17:00 każdy posiadacz konta w sklepie Epic Games Store może dopisać ją do swojej biblioteki za darmo.

Obcy: Izolacja naprawdę potrafi przestraszyć

Gra była, a w zasadzie wciąż jest, chwalona przede wszystkim za świetny klimat nawiązujący do filmu Obcy - 8. pasażer Nostromo. Już takie głosy dobrze oddają to, czego można się spodziewać. Dla wielu to film kultowy. Obcy: Izolacja ma z nim powiązania także fabułą. Główna bohaterką gry jest Amanda, córka Ellen Ripley.

Jak na obecne standardy Obcy: Izolacja jest grą długą, bo kampania trwa kilkanaście godzin (bliżej 20 niż 10). Jest trudna, twórcom udało się dobrze oddać tutaj siłę i nieobliczalność ksenomorfa. Walka? Nie ma najmniejszego sensu. Pozostaje skradanie się, uciekanie, a dla co odważniejszych próby odwracania uwagi bestii. Zajrzyjcie zresztą do naszej recenzji, którą swojego czasu przygotowaliśmy.

W kolejnych dniach też będzie ciekawie

Alien: Isolation to już piąta darmowa gra udostępniona w trakcie świątecznej wyprzedaży na Epic Games Store, wcześniej można było pobrać Defense Grid: The Awakening, The Long Dark, Oddworld: New 'n' Tasty i Cities: Skylines. Na tym nie koniec, łącznie gracze dostaną szansę na pobranie aż 15 gier.

Krążące w sieci informacje dotychczas sprawdziły się w 100%. Raczej nie nastąpi już zmiana, w związku z czym w następnych dniach możecie polować na następujące tytuły:

Metro 2033

Tropico 5

Inside

Darkest Dungeon

My Time at Portia

Night in the Woods

Stranded Deep

Solitairica

Torchlight II

Jurassic World Evolution

Źródło: epicgames

Warto zobaczyć również: