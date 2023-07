Ruszyła szumnie zapowiadana, coroczna akcja promocyjna amerykańskiego giganta handlowego. Na jakie zniżki mogą liczyć klienci podczas Amazon Prime Day w dniach 11-12 lipca?

Amazon Prime Day 2023 - coroczne promocje dla zarejestrowanych

Coroczna akcja promocyjna, mającą wabić klientów Amazon zniżkami i wyprzedażami, a jednocześnie zapoznająca użytkowników z korzyściami programu Amazon Prime, właśnie wystartowała. Warunek skorzystania z oferowanych okazji cenowych jest ponownie tylko jeden, a mianowicie uczestnictwo we wspomnianym programie. Zarejestrować można się w każdej chwili - roczne uczestnictwo kosztuje 49 złotych i oprócz darmowych wysyłek gwarantuje użytkownikowi również dostęp do bardzo przyjemnej oferty seriali i filmów Prime Video, a także do różnorakich gier (także darmowych) w ramach usługi Prime Gaming. Dla osób, których to właściwie nie interesuje, dostępny jest również 30-dniowy, bezpłatny okres próbny.

Pula zniżek na Prime Day jest zawsze bardzo szeroka, co z jednej strony daje duże szanse na znalezienie czegoś, czego faktycznie potrzebujemy, a z drugiej strony utrudnia znalezienie czegokolwiek. Jak bowiem działa wyszukiwarka na Amazon.pl wszyscy wiemy, a jeśli dodać wątpliwą jakość tłumaczeń na język polski i filtrowanie, trudno zachować powagę. Niemniej pomiędzy setkami zniżek na buty, case'y do nowszych i starszych smartfonów, stolikami kawowymi, gumowymi tulipanami i nieodróżnialnymi kablami HDMI da się wyłuskać nieco korzystnych ofert cenowych. Sprawdzamy dla Was, na co można liczyć w tegorocznym Amazon Prime Day 2023.

Tańszy Kindle

Na początek - klasyk promocji Amazon, czyli obniżone ceny na popularne czytniki e-booków:

Rewelacyjne oferty na słuchawki

Popularne ekspresy z dobrą zniżką

De'Longhi Magnifica S ECAM22.110.B - 1229,99 zł ( zamiast około 1449 zł)

Philips 2200 EP2220/10 - 1049,99 zł (zamiast około 1445 zł)

Philips 2200 EP2231/40 - 1612,99 zł

Philips przelewowy HD7767/00 - 509,99 zł

De'Longhi Dinamica Plus ECAM 370.95T - 2749,99 zł (zamiast 3119 zł)

Od Niczego do Apple i Garmina

Z gatunku kuchenne AGD:

Trochę AGD osobistego:

Inne okazje

źródło: informacja własna, materiały prasowe Amazon.pl

Powyższa publikacja nie jest artykułem sponsorowanym, ale redakcyjnym przeglądem ogólnodostępnych promocji. Zawiera jednak linki afiliacyjne, z których ewentualne zyski wspierają redakcję finansowo, umożliwiając jej tworzenie treści niezależnych, a szczególnie cenionych przez naszych Czytelników. Skorzystanie ze wspomnianych linków nie wiąże się z żadnymi kosztami.