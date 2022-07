Jakie upominki dostaną w przyszłym miesiącu gracze korzystający z usługi Prime Gaming? Niektórzy z pewnością znajdą tu coś dla siebie.

Nowe gry dla abonentów Prime Gaming - sierpień 2022

StarCraft: Remastered

Zak McKracken and the Alien Mindbenders

Beasts of Maravilla Island

Recompile

ScourgeBringer

Family Mysteries: Poisonous Promises

StarCraft: Remastered na pierwszym planie

Nie będzie przekłamaniem stwierdzenie, że na pierwszy plan wysuwa się tutaj StarCraft: Remastered, odświeżona wersja kultowej gry RTS z 1998 roku. Blizzard ma dość różne doświadczenia z nowymi wersjami swoich hitów sprzed lat, ale w tym przypadku udało się zadbać o należytą jakość, StarCraft: Remastered zgarnął bardzo dobre noty i wśród dziennikarzy i wśród graczy.

Pozostałe tytuły przygotowane na sierpień mogą brzmieć zdecydowanie bardziej tajemniczo. To mniejsze produkcje, ale i takie niekiedy okazują się niezwykle grywalne (a niektórzy stwierdzą pewnie, że nawet częściej niż gry AAA). Zak McKracken and the Alien Mindbenders też ma już swoje lata (debiutował w 1988 roku), ScourgeBringer i Family Mysteries: Poisonous Promises wydano w 2020 roku, a Beasts of Maravilla Island i Recompile trafiły na rynek w 2021 roku.

Prime Gaming szybko rośnie, wkrótce może zdrożeć

Czy to ciekawa oferta? Opinie jak zawsze będą rożne. Przypomnijmy jednak, że Prime Gaming to tylko jedna z korzyści, jakie obejmuje opłacanie Amazon Prime za 49 złotych rocznie. Pytanie, jak długo będzie obowiązywała tak dobra cena, najpierw w USA, a teraz w wybranych krajach Europy wprowadzane są spore podwyżki i możliwe, że również nas to czeka.

Statystyki mogą cieszyć przedstawicieli firmy Amazon. Jak ujawnili, w ciągu ostatnich dwóch lat liczba członków Amazon Prime korzystających z Prime Gaming wzrosła o ponad 120%. Jesteście wśród nich?

