Droższy Amazon Prime. Sprawdź skrzynkę email

Amazon podniósł cenę usługi Prime w Polsce. Użytkownicy, którzy dotychczas korzystali z usługi, będą musieli zapłacić za nią 40 proc. więcej. Aby dalej korzystać z usług, niezbędne jest wyrażenie zgody na nową stawkę.

Amazon Prime zdobył sobie zauważalną część polskiego rynku usług subskrypcyjnych. Według badania Mediapanel z sierpnia 2025 z serwisu korzystało 3,78 miliona polskich internautów, z czego każdy przez niemalże 3 godziny miesięcznie. Oprócz dostępu do filmów i seriali, abonament od Amazonu daje dostęp do subskrypcji na platformie Twitch oraz bezpłatnej wysyłki paczek od wybranych dostawców ze sklepu Amazon.

Pakiet ten był w Polsce oferowany w bardzo konkurencyjnej cenie. Subskrypcja miesięczna w cenie 10,99 złotych oraz roczna w cenie 49 złotych kusiły nie tylko tych, których interesował dostęp do premier kinowych. Jeszcze miesiąc temu pojawiły się informacje, że cena wzrośnie nawet o 40 proc. Teraz potwierdzenie pojawia się masowo na poczcie e-mail klientów.

Amazon Prime stał się droższy. Jeśli się nie zgodzisz, to stracisz dostęp

Do polskich subskrybentów Amazon Prime została rozesłana wiadomość o dość enigmatycznym tytule: Wymagane działanie: Przejrzyj nowe warunki i cenę Amazon Prime. Widnieje w nim informacja o zaktualizowanej cenie. Ta będzie wynosić 15,50 zł miesięcznie lub 69 złotych za rok abonamentu. Względem poprzednich cen odnotowujemy wzrost o 40 proc.

Amazon rozsyła emaile do użytkowników

Użytkownicy, którzy otrzymali wiadomość, mogą nie wyrażać zgody na zmienione warunki umowy. Amazon informuje, że w takim przypadku umowa zostaje rozwiązana w momencie zakończenia ważności aktualnego planu. Zatwierdzenie zmiany cen jest wymagane, by płatność była w dalszym ciągu automatycznie pobierana z konta. Obecni użytkownicy zapłacą więcej od najbliższego okresu rozliczeniowego.

Amazon traktował Polskę korzystnie w porównaniu do innych rynków. Przykładowo w Niemczech serwis kosztuje miesięcznie 8,99 euro, choć tam w cenie poza przesyłkami i usługą streamingową dostajemy także usługę Amazon Music, Amazon Luna poświęcony graniu w chmurze czy dostęp do wybranych książek oraz usługę wirtualnego dysku. Opłata roczna w wysokości 69 złotych w dalszym ciągu jest jedną z najniższych wśród serwisów streamingowych w Polsce.