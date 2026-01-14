Filmy / seriale / VOD

Droższy Amazon Prime. Sprawdź skrzynkę email

przeczytasz w 2 min.
Michał Mielnik | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Amazon podniósł cenę usługi Prime w Polsce. Użytkownicy, którzy dotychczas korzystali z usługi, będą musieli zapłacić za nią 40 proc. więcej. Aby dalej korzystać z usług, niezbędne jest wyrażenie zgody na nową stawkę.

Amazon Prime zdobył sobie zauważalną część polskiego rynku usług subskrypcyjnych. Według badania Mediapanel z sierpnia 2025 z serwisu korzystało 3,78 miliona polskich internautów, z czego każdy przez niemalże 3 godziny miesięcznie. Oprócz dostępu do filmów i seriali, abonament od Amazonu daje dostęp do subskrypcji na platformie Twitch oraz bezpłatnej wysyłki paczek od wybranych dostawców ze sklepu Amazon. 

Pakiet ten był w Polsce oferowany w bardzo konkurencyjnej cenie. Subskrypcja miesięczna w cenie 10,99 złotych oraz roczna w cenie 49 złotych kusiły nie tylko tych, których interesował dostęp do premier kinowych. Jeszcze miesiąc temu pojawiły się informacje, że cena wzrośnie nawet o 40 proc. Teraz potwierdzenie pojawia się masowo na poczcie e-mail klientów. 

Amazon Prime stał się droższy. Jeśli się nie zgodzisz, to stracisz dostęp 

Do polskich subskrybentów Amazon Prime została rozesłana wiadomość o dość enigmatycznym tytule: Wymagane działanie: Przejrzyj nowe warunki i cenę Amazon Prime. Widnieje w nim informacja o zaktualizowanej cenie. Ta będzie wynosić 15,50 zł miesięcznie lub 69 złotych za rok abonamentu. Względem poprzednich cen odnotowujemy wzrost o 40 proc.

Amazon Prime rozsyła emaileAmazon rozsyła emaile do użytkowników

Użytkownicy, którzy otrzymali wiadomość, mogą nie wyrażać zgody na zmienione warunki umowy. Amazon informuje, że w takim przypadku umowa zostaje rozwiązana w momencie zakończenia ważności aktualnego planu. Zatwierdzenie zmiany cen jest wymagane, by płatność była w dalszym ciągu automatycznie pobierana z konta. Obecni użytkownicy zapłacą więcej od najbliższego okresu rozliczeniowego.

Amazon traktował Polskę korzystnie w porównaniu do innych rynków. Przykładowo w Niemczech serwis kosztuje miesięcznie 8,99 euro, choć tam w cenie poza przesyłkami i usługą streamingową dostajemy także usługę Amazon Music, Amazon Luna poświęcony graniu w chmurze czy dostęp do wybranych książek oraz usługę wirtualnego dysku. Opłata roczna w wysokości 69 złotych w dalszym ciągu jest jedną z najniższych wśród serwisów streamingowych w Polsce.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login