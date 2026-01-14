Koniec znanej marki. Oświadczenie firmy wywołało burzę
Z końcem 2025 roku firma Micron ogłosiła wycofanie się z segmentu rozwiązań konsumenckich, co oznacza koniec pamięci RAM i dysków SSD pod marką Crucial. Teraz jeden z przedstawicieli firmy wyjaśnił powody tej decyzji, co jeszcze wywołało większą burzę.
W wywiadzie dla Wccftech wiceprezes ds. marketingu, działu mobilnego i obsługi klienta w firmie Micron Christopher Moore poza tym, że kryzys pamięci może potrwać nawet do 2028 roku dodatkowo swoją wypowiedzią rozgniewał fanów marki Crucial.
“Cóż, najpierw chciałbym pomóc wszystkim zrozumieć, że takie postrzeganie problemu może nie być do końca trafne, przynajmniej z naszego punktu widzenia. Dlatego nigdy nie chciałbym nikomu mówić, co ma myśleć ani że się myli, ale naszym zdaniem staramy się pomagać konsumentom na całym świecie. Robimy to po prostu różnymi kanałami. Nadal prowadzimy bardzo liczną działalność na rynku komponentów i sektora mobilnego. Oczywiście obsługujemy również naszych klientów z centrów danych. Równocześnie staramy się zaspokoić potrzeby niesamowicie szybko rosnącego sektora centrów danych. Chcemy mieć pewność, że jako firma również pomożemy w spełnieniu tego wzrostu.”
Oto co oznacza do dla konsumentów
Wypowiedź ta w praktyce oznacza, że Micron wciąż będzie obecny na rynku konsumenckim, ale poprzez dostarczenie pamięci i dysków SSD wyłącznie do producentów pokroju ASUSA, DELL-a czy innych oferujących laptopy bądź gotowe zestawy PC. Wypowiedź ta bardzo mocno rozgniewała fanów marki Crucial, którzy licznie wyrażają swoje niezadowolenie, chociażby na Reddicie.
Warto zaznaczyć, że marka Crucial przez 29 lat zyskała uznanie entuzjastów i była dla wielu jednym z pierwszych kierunków w przypadku wyboru dysku SSD. Przez lata dostarczyła wiele słynnych dysków i oferowała zwykle stałą wydajność ze względu na stabilność dostaw kostek NAND w przeciwieństwie do części innych producentów kupujących na rynku to, co jest i zmieniających po cichu specyfikację. Warto jednak znaczyć, że i nawet Crucial miał problemy z serią P2, która z początku istnienia bazowała na kościach TLC, aby zostać z czasem zdegradowana do QLC.
"na rynku AI zarabiamy znacznie więcej, więc .... póki co do roku 2028 możecie się wypchać". Dostawy polecą głównie do gotowych komputerów, więc .... będzie drogo i słabo.
Skoro nie ma podaży, więc cen lecą w górę. Samsung już stwierdził, że nie będzie zwiększał produkcji kostek do konsumenckich RAMów. Co ciekawe, to samo stwierdził chiński SMIC. Ciekawe czy każdy z nich ściemnia, czy któryś się wyłamie ze zmowy niezwiększania produkcji?
Już widzę ten ogromn lament, to biadolenie na straty, jak bańka AI pęknie. Póki co, głównym odbiorcą w zakresie AI są wielcy dostawcy chmurowi. To że obecnie Intel i AMD w nowych CPU dostarcza także jednostki TPU, to jest wyłącznie po to aby chociaż trochę odciążyć centra danych.
Problem w tym, że centra danych póki co "inwestują" w nowe technologie, a mówiąc wprost ..... cały czas ponoszą na tym polu ogromne straty. Na tym zarabia głównie Nvidia z powodu skutecznego wepchnięcia się ze swoim monopolem, ale jak widać producenci RAM i Flash (to są te same firmy) też dołączyły do tego galopu. No bo niby czemu ma zarabiać tylko Nvidia? Ich akcelerator i tak nie będzie działał bez RAM typu HBM. A serwery, ich praca i tak pójdzie na nic, jeśli nie będą miały gdzie zapisywać danych, czyli teraz to są dyski SSD oparte o Flash.
Jak dostawcy chmurowi wreszcie odpuszczą, z powodu kalkulacji biznesowej, ależ to będzie armagedon dla producentów sprzętu :) I wtedy nagle klient detaliczny stanie się wysoce pożądany. Oczekujmy wtedy ogromnego boomu najnowszych technologii.
Tak nawiasem. AMD jako pierwszy zrobił krok w kierunku znacznego zwiększenia cache L3 w formie cache3D - dodatkowy plaster krzemu na ten cel. A mnie ciekawi, kiedy RAM jako taki stanie się komponentem CPU? W sumie coś takiego już było, ale bardzo drogie i mało znane. Był to hybrydowy CPU do laptopów od Intela, gdzie obok kostki intel CPU, siedziała sobie kostka GPU od AMD, i zaraz obok kostka RAM w formie HBM - niestety na wyłączność GPU.
Moim zdaniem modyfikacja jest nieunikniona, aby CPU oprócz cache, miał w sobie szybki i szeroki DDR, i opcjonalny DDR zewnętrzny który może być już dużo wolniejszy. Rolą systemu operacyjnego jest odpowiednie lokowanie danych, aby te najczęściej używane trafiały do szybszego regionu RAM. Ciekawe który z producentów zrobi to pierwszy? bo w smartfonach już od dawna do czegoś takiego się przymierzają. Pewnym ograniczeni