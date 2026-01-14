Koniec znanej marki. Oświadczenie firmy wywołało burzę

Z końcem 2025 roku firma Micron ogłosiła wycofanie się z segmentu rozwiązań konsumenckich, co oznacza koniec pamięci RAM i dysków SSD pod marką Crucial. Teraz jeden z przedstawicieli firmy wyjaśnił powody tej decyzji, co jeszcze wywołało większą burzę.

W wywiadzie dla Wccftech wiceprezes ds. marketingu, działu mobilnego i obsługi klienta w firmie Micron Christopher Moore poza tym, że kryzys pamięci może potrwać nawet do 2028 roku dodatkowo swoją wypowiedzią rozgniewał fanów marki Crucial.

“Cóż, najpierw chciałbym pomóc wszystkim zrozumieć, że takie postrzeganie problemu może nie być do końca trafne, przynajmniej z naszego punktu widzenia. Dlatego nigdy nie chciałbym nikomu mówić, co ma myśleć ani że się myli, ale naszym zdaniem staramy się pomagać konsumentom na całym świecie. Robimy to po prostu różnymi kanałami. Nadal prowadzimy bardzo liczną działalność na rynku komponentów i sektora mobilnego. Oczywiście obsługujemy również naszych klientów z centrów danych. Równocześnie staramy się zaspokoić potrzeby niesamowicie szybko rosnącego sektora centrów danych. Chcemy mieć pewność, że jako firma również pomożemy w spełnieniu tego wzrostu.”

Oto co oznacza do dla konsumentów

Wypowiedź ta w praktyce oznacza, że Micron wciąż będzie obecny na rynku konsumenckim, ale poprzez dostarczenie pamięci i dysków SSD wyłącznie do producentów pokroju ASUSA, DELL-a czy innych oferujących laptopy bądź gotowe zestawy PC. Wypowiedź ta bardzo mocno rozgniewała fanów marki Crucial, którzy licznie wyrażają swoje niezadowolenie, chociażby na Reddicie.

Warto zaznaczyć, że marka Crucial przez 29 lat zyskała uznanie entuzjastów i była dla wielu jednym z pierwszych kierunków w przypadku wyboru dysku SSD. Przez lata dostarczyła wiele słynnych dysków i oferowała zwykle stałą wydajność ze względu na stabilność dostaw kostek NAND w przeciwieństwie do części innych producentów kupujących na rynku to, co jest i zmieniających po cichu specyfikację. Warto jednak znaczyć, że i nawet Crucial miał problemy z serią P2, która z początku istnienia bazowała na kościach TLC, aby zostać z czasem zdegradowana do QLC.