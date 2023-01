Wszyscy czekamy na tańsze płyty główne pod nowe procesory AMD Ryzen 7000. Duże nadzieje są wiązane z modelami AMD A620, ale szykuje się tutaj małe zamieszanie…

Plotki o płytach głównych AMD A620 pojawiają się już od kilku tygodni. Producent ma pracować nad nowym chipsetem, dzięki czemu doczekalibyśmy się tanich płyt głównych AMD z podstawką AM5 pod procesory Ryzen 7000.

Dwie wersje płyt głównych AMD A620?

Dokładna specyfikacja płyt AMD A620 nie jest znana, ale spekuluje się o gorszej funkcjonalności (m.in. obcięciu wsparcia dla PCI-Express 5.0 – zamiast niego płyty oferowałyby zgodność z PCI-Express 4.0).

rozwiń

Według informacji portalu HKEPC, modele A620 początkowo miałyby korzystać z układu Promontory 21 (byłby to ten sam układ co w modelach B650/B650E i X670/X670E, ale z ograniczoną funkcjonalnością). Zapewne chodzi o szybsze wprowadzenie takich płyt na rynek. Później zostałby przygotowany nowy, tańszy układ (być może Promontory 22), który oferowałby taką samą funkcjonalność (pozwoliłoby to produkować płyty w niższej cenie).



Producent zapowiadał tańsze płyty główne AM5 już na początku stycznia - takie modele miałyby zadebiutować już w lutym

Jeśli informacje się potwierdzą, na rynku występowałyby dwie wersje płyt głównych AMD A620. Dla użytkownika najprawdopodobniej nie będzie to miało większego znaczenia, bo i tu i tu mamy otrzymać taką samą funkcjonalność. Wiemy, że producenci już pracują nad pierwszymi modelami - ich premiera spodziewana jest już w lutym. Najważniejsze żeby nowe płyty były odpowiednio wycenione, bo ceny obecnych modeli jednak pozostawiają wiele do życzenia.

Źródło: HKEPC, Hoang Anh Phu