Gry komputerowe oferują coraz lepsze wrażenia, ale cechują się coraz większymi wymaganiami. Gaming ma więc ogromny wpływ na rynek kart graficznych. Co nas czeka w najbliższych latach? Według AMD, konstrukcje z 4 GB VRAM będą musiały odejść do lamusa.

AMD na swoim blogu opublikowało krótki wpis, gdzie porównuje wydajność karty graficznej Radeon RX 5500 XT w wersji z 4 GB i 8 GB pamięci VRAM. Wyniki mogą Was zaskoczyć.

Okazuje się, że karta z większą pojemnością pamięci wideo oferuje tutaj o 12 – 24% lepszą wydajność. Warto jednak zauważyć, że testy były przeprowadzone w całkiem nowych tytułach: Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare, Forza Horizon 4, Ghost Recon Breakpoint i Wolfenstein 2: The New Colossus w najwyższych ustawieniach graficznych.

AMD zwiastuje koniec kart graficznych z 4 GB VRAM

Nowsze gry mają coraz wyższe wymagania co do sprzętu, więc karty graficzne z 4 GB pamięci wideo (VRAM) powoli okazują się niewystarczające - efektami może być nie tylko gorsza płynność, ale też zacinanie animacji czy komunikaty o przekroczeniu pamięci wideo. AMD sugeruje, że takie konstrukcje powinny odejść do lamusa.

Wpis oczywiście miał na celu dać prztyczka w nos konkurencji, która w niższym segmencie oferuje tylko modele z 4 GB pamięci VRAM (GeForce GTX 1650 i GeForce GTX 1650 SUPER). Dla porównania AMD już od poprzedniej generacji Polaris oferuje karty z 4 i 8 GB pamięci VRAM (przykładem tutaj mogą być modele Radeon RX 570 i RX 580).

A jakie Wy macie zdanie na temat kart graficznych? Karty z 4 GB pamięci VRAM rzeczywiście nie nadają się do gier?

Źródło: AMD

