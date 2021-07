Intel nie zamierza odpoczywać. Ostatnie miesiące były wyjątkowo bogate w premiery procesorów, a w planach są kolejne, lepsze modele. W związku z tym producent podjął decyzję o wycofaniu trzech generacji procesorów do laptopów.

Intel wycofuje procesory do laptopów

Jak informuje serwis ComputerBase, producent podjął decyzję o wycofaniu trzech generacji procesorów - szczegóły opisano w dokumentacji Intel Quality Document Management System (QDMS), ale my możemy Wam ją streścić.

Przede wszystkim chodzi o procesory Core 10. generacji z serii Comet Lake-U i Ice Lake-U - jednostki zadebiutowały prawie dwa lata temu i zdominowały rynek laptopów, ale niedawno zostały zastąpione przez układy Core 11. generacji z serii Tiger Lake-U. Producenci będą mogli składać na nie zamówienia do przyszłego roku.



Procesory Intel Lakefield miały zrewolucjonizować rynek kompaktowych laptopów, ale ostatecznie okazały się niewypałem

Oprócz tego Intel odsyła na emeryturę jednostki Core z serii Lakefield - hybrydowe układy miały wprowadzić rewolucję do kompaktowych laptopów, ale okazały się niewypałem (ostatecznie znalazły one zastosowanie tylko w dwóch urządzeniach). Ostatnie zamówienia na układy mają być przyjmowane do października tego roku.

Nowsze procesory zastąpią starsze modele

Decyzja Intela nie powinna nas dziwić, bo zastępowanie starych jednostek nowszymi modeli to normalna kolej rzeczy.

Od pewnego czasu w ofercie producenta są dostępne procesory Core 11. generacji - Tiger Lake-U, a niebawem na rynku powinny zadebiutować jednostki Core 12. generacji Alder Lake-M. W takiej sytuacji utrzymywanie starszych konstrukcji, które oferują gorsze parametry, jest po prostu bez sensu. Szczególnie, że producentowi brakuje mocy przerobowych na nowsze jednostki.

Źródło: ComputerBase