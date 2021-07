Nie od dzisiaj wiadomo, że Intel ma trudności z zaspokojeniem popytu na swoje procesory i wdrażaniem nowych procesów technologicznych. Rozwiązaniem problemu może być zlecenie produkcji układów innym fabrykom.

Problemy z zaspokojeniem popytu i problemy z wdrażaniem nowych procesów technologicznych miały spory wpływ na pozycję Intela na rynku procesorów. Problemy te zaczęło wykorzystywać AMD, więc konieczne było podjęcie odpowiednich działań - jednym z nich ma być przeniesieniu produkcji do innej firmy.

Intel zleci produkcję nowych procesorów firmie TSMC

Pogłoski o zleceniu produkcji procesorów zewnętrznej firmie nie są niczym nowym. Na początku roku pojawiły się informacje serwisu TrendForce, które wskazywały na współpracę z fabryką TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited)

Temat wrócił za sprawą wpisu serwisu Nikkei Asia, który dotarł do nowych informacji o planach współpracy z TSMC. Gigant technologiczny podobno zdecydował się na wykorzystanie 3-nanometrowego procesu technologicznego – miałyby on zostać użyty do produkcji co najmniej dwóch układów dla laptopów i centrów danych. Na ten moment nie ujawniono tutaj żadnych konkretów.

Intel byłby jednym z pierwszych partnerów, który wykorzysta świeżutką litografię TSMC (drugim byłaby firma Apple). Na pewno jest o co się starać - nowa technologia przekłada się na wzrost wydajności o 10 - 15%, jednocześnie zmniejszając zapotrzebowanie na energię o 25 - 30% względem 5-nanometrowej litografii.

Na premierę nowych procesorów będziemy jednak musieli jeszcze trochę poczekać - według azjatyckiego źródła, masowa produkcja układów Intela w fabrykach TSMC ma ruszyć nie wcześniej niż w 2022 roku. To i tak szybciej niż 7-nanometrowa technologia „niebieskich” (modele Meteor Lake mają być gotowe w 2023 roku).

Źródło: Nikkei Asia