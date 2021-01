Przed kilkoma dniami dowiedzieliśmy się o zmianach w kierownictwie firmy Intel - w połowie lutego Bob Swan ustąpi ze stanowiska dyrektora generalnego, a jego miejsce zajmie Pat Gelsinger. Jakie są plany nowego szefa „niebieskich”?

Gelsinger niedawno wygłosił przemówienie do pracowników, w którym pojawiło się kilka interesujących informacji.

Also: Gelsinger said he’s committed to IDM. “When executed well, it has established Intel as a leader in every aspect.” Factories, he says, are “the power and the soul of the company.”

Nowy szef miał powiedzieć, że Intel stał się potęgą dzięki produkcji układów scalonych, a fabryki są siłą i duszą firmy – to oczywiście nawiązanie do ostatnich pogłosek o przeniesieniu produkcji procesorów do innych zakładów. Ostateczna decyzja w temacie outsourcingu zostanie podjęta w przyszłym miesiącu, gdy Gelsinger formalnie obejmie stanowisko dyrektora generalnego.

New Intel CEO @PGelsinger addressed employees today.



Among the challenges he listed — Intel needs to be better than Apple at making CPUs.



“We have to deliver better products to the PC ecosystem than any possible thing that a lifestyle company in Cupertino."



More to come.