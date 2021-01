Ostatnie lata nie są najłatwiejsze dla Intela - wdrażane procesy technologiczne zaliczają opóźnienia, co przekłada się na problemy z dostawami procesorów. Rozwiązaniem sytuacji ma być zlecenie produkcji układów zewnętrznym firmom.

Intel już w 2019 roku zapowiedział, że zamierza przenieść część produkcji układów do zewnętrznych firm – takie rozwiązanie miało odciążyć linie produkcyjne i w efekcie pomóc uporać się z problemem zbyt małych dostaw procesorów. Nie znaliśmy jednak szczegółów decyzji.

Intel przenosi produkcję procesorów do TSMC

Serwis TrendForce dotarł do informacji jakoby Intel przeniósł 15-20% produkcji układów innych niż procesory do innych zakładów – podobno głównie są to firmy TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) i UMC (United Microelectronics Corporation).

Współpraca z pierwszą firmą wkrótce ma się mocno rozwinąć. Podobno już w drugiej połowie tego roku ma ruszyć masowa produkcja procesorów Core i3 w 5-nanometrowej litografii TSMC, a na drugą połowę 2022 roku zaplanowano rozpoczęcie masowej produkcji modeli ze średniej i wyższej półki w 3-nanometrowym procesie TSMC.

Według TrendForce, zmiana strategii pozwoli Intelowi być bardziej elastycznym przy planowaniu nowych generacji procesorów, a przy tym da mu dostęp do różnych technologii TSMC np. budowy chipletowej, CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate), InFO (Integrated Fan-Out) czy SoIC. W efekcie Intel zachowa pozycję głównego gracza na rynku układów scalonych, a przy tym utrzyma produkcję układów z wysokimi marżami, jednocześnie przeznaczając duże środki na badania i rozwój produkcji.

Informacja wydaje się o tyle zaskakująca, że TSMC współpracuje z innymi projektantami procesorów (m.in. AMD i Apple), więc Intel musiałby w jakiś sposób wynegocjować moce produkcyjne. Mamy też inne obawy - zlecenie produkcji procesorów zewnętrznej firmie mogłoby oznaczać, że problemy z wdrożeniem autorskich procesów są poważniejsze niż pierwotnie informowano (niedawno potwierdzono opóźnienie wdrożenia 7-nanometrowej litografii).

Źródło: TrendForce

