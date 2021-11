Mamy najnowszy raport dostępności kart graficznych GeForce i Radeon – niestety, zainteresowani zakupem nadal muszą liczyć się z mocno zawyżonymi cenami nowszych modeli. Nie da się ukryć, że ich wartość ma związek z kursem kryptowalut.

Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć jak obecnie wygląda sytuacja na rynku kart graficznych do gier. Obydwaj producenci mają problemy z zaspokojeniem popytu, przez co w sklepach występują problemy z dostępnością sprzętu (a jeżeli już jest dostępny, to w mocno zawyżonych cenach).

Ceny kart graficznych – widać związek z kursem kryptowalut

Jak obecnie wygląda sytuacja na rynku kart graficznych? Serwis 3D Center opublikował nowy raport dotyczący dostępności sprzętu w dużych, niemieckich i austriackich sklepach – ujęto tutaj średnią cenę kart w stosunku do sugerowanej stawki, ale też dostępność i kurs kryptowaluty Ethereum (to właśnie do jej kopania górnicy wykorzystują karty graficzne). Wnioski wyglądają bardzo interesująco.



Średnia cena kart graficznych Radeon RX 6000 (czerwona linia) i GeForce RTX 3000 (zielona linia) + kurs kryptowaluty Ethereum (żółta linia)

Można odnieść wrażenie, że w ostatnim czasie karty Radeon RX 6000 lekko potaniały, a GeForce RTX 3000 lekko podrożały (widać tutaj zbieżność z kursem Ethereum, który może napędzać popyt wśród górników i wpływać na wzrost cen sprzętu).

Warto jednak zwrócić uwagę na ceny poszczególnych modeli (i różnicę względem końca października):

Model Cena względem sugerowanej Różnica względem końca października Radeon RX 6600 +60% +1pp Radeon RX 6600 XT +71% +8pp Radeon RX 6700 XT +86% +10pp Radeon RX 6800 +117% -42pp Radeon RX 6800 XT +116% +8pp Radeon RX 6900 XT +43% +3pp GeForce RTX 3060 +112% - GeForce RTX 3060 Ti +91% +19pp GeForce RTX 3070 +91% +6pp GeForce RTX 3070 Ti +90% +29pp GeForce RTX 3080 +102% +7pp GeForce RTX 3080 Ti +51% +13pp GeForce RTX 3090 +81% +7pp

Dopiero teraz widać, że ostatnim czasie tak naprawdę podrożały prawie wszystkie karty graficzne (ceny lepszych modeli często są 2-krotnie wyższe względem sugerowanych). Wyjątkiem jest tutaj tylko Radeon RX 6800, którego cena spadła względem końca października (ale i tak nadal jest mocno zawyżona).

Jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami, odsyłamy do publikacji na 3D Center (w języku niemieckim).

Czy to dobry czas na zakup karty graficznej?

Trudno powiedzieć. Na początku przyszłego roku spodziewamy się premiery kolejnych modeli GeForce i Radeon, a także długo wyczekiwanych konstrukcji Intela. Teoretycznie oznaczałoby to większą dostępność sprzętu (zwłaszcza tego z niższych segmentów cenowych).

Nic jednak nie wskazuje, aby sytuacja na rynku kart graficznych miała się szybko poprawić. Mało tego! Szef Nvidii jest zdania, że kryzys z dostawami może utrzymać się w przyszłym roku.

Źródło: 3D Center