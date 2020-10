Jesteśmy po prezentacji procesorów AMD Ryzen 5000 – podczas konferencji zapowiedziano cztery modele, które jako pierwsze pojawią się na rynku. Okazuje się, że planach producenta mogą być kolejne jednostki.

Jednym z najbardziej wyczekiwanych układów jest oczywiście Ryzen 5 5600, a więc następca świetnego modelu Ryzen 5 3600 (obecnie jest to najlepiej sprzedający się procesor dla PC-tów).

Szczegóły na temat nowej jednostki jeszcze nie są znane, ale możemy podejrzewać podobną specyfikację do modelu Ryzen 5 5600X – otrzymalibyśmy 6 rdzeni i 12 wątków, ale o niższym taktowaniu (co przełożyłoby się na słabszą wydajność).



Ryzen 5 5600 miałby oferować gorszą wydajność względem modelu Ryzen 5 5600X

Recently, this article was posted, but I couldn't find the post's source. My search ability is still low...



> From foreign source



1) R5 5600 will release early 2021, price $220



2) R5 5600X is similar or better than i7 10700 (1T, nT, Gaming) pic.twitter.com/gqy2N1hY5H