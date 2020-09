AMD do tej pory nie ujawniło zbyt wielu szczegółów na temat nowych procesorów. Wiemy, że jednostki będą bazować na nowej architekturze Zen 3, która ma przynieść poprawę wydajności i efektywności energetycznej.

Ważną informacją jest również kwestia kompatybilności, bo procesory nadal będą korzystać z gniazda AM4 i będzie można je zamontować na płytach głównych z serii 400 i 500.

Dotyczasowe przecieki wskazują, że producent pominie serię Ryzen 4000 (będzie ona obejmować tylko układy APU) i od razu przejdzie do serii Ryzen 5000.

Nie jest tajemnicą, że producent przygotowuje kilka modeli z nowej serii, które uplasują się w różnych segmentach wydajnościowych.

Zen 3 - 20th October (5800X/5900X)

Navi 2 - 15-20th November

This is old information, but I can see that AMD has not adjusted the plans.