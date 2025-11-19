Nowe procesory Intela – Core Ultra 200 – podczas premiery nie prezentowały się najlepiej, jednak z czasem stają się coraz bardziej atrakcyjne. W ostatnich dniach sklepy znacznie obniżyły ceny niektórych modeli.

Procesory Intel Core Ultra 200 wprowadzają zupełnie nową architekturę, która przekłada się na wyraźny wzrost wydajności w zastosowaniach profesjonalnych oraz znacznie lepszą efektywność energetyczną. Problemem wciąż pozostaje jednak wydajność w grach – ta ustępuje nie tylko modelom konkurencji, lecz także starszym jednostkom Core 13. i 14. generacji.

Obniżki cen procesorów Intel Core Ultra 200

Od premiery nowe układy Intela znacząco potaniały, dzięki czemu stały się znacznie bardziej atrakcyjną propozycją. Przykładowo modele Core Ultra 7 265K oraz 265KF od dłuższego czasu dostępne są w dużo korzystniejszych cenach, co pozwala im konkurować m.in. z ofertą AMD – takimi procesorami jak Ryzen 7 9700X czy nowy Ryzen 5 7500X3D.

W ostatnich dniach obniżki objęły również inne modele.

W wybranych dużych sklepach topowy Core Ultra 7 285K potaniał z 2500 zł do około 2100 zł. W tej cenie staje się on jeszcze ciekawszą alternatywą np. dla Ryzen 9 9950X.

Zmiany cen dotyczą także słabszych modeli Core Ultra 5 245K i 245KF. Jeszcze niedawno kosztowały one odpowiednio około 950 zł i 850 zł, natomiast obecnie można je kupić za 830 zł i 730 zł. W takich kwotach stanowią sensowną alternatywę dla procesorów Ryzen 5 9600 i 9500F.

Warto kupić procesory Intel?

Procesory Intel Core Ultra 200 stały się teraz jeszcze ciekawszą propozycją — szczególnie w konfiguracjach, w których priorytetem nie jest wydajność w grach.

Warto jednak pamiętać, że układy te wymagają nowych płyt głównych z gniazdem LGA 1851, więc przy modernizacji komputera często konieczna będzie także wymiana płyty głównej. Co więcej, Intel ma planować zmianę podstawki w kolejnej generacji, dlatego możliwości modernizacji sprzętu mogą ograniczyć się jedynie do mocniejszego modelu z tej samej generacji.

W sieci pojawiają się również informacje o planowanych, odświeżonych modelach Core Ultra 200 Plus, które mają bazować na tej samej architekturze, ale oferować ulepszoną specyfikację.