Intel obniża ceny procesorów. Można sporo zaoszczędzić
Nowe procesory Intela – Core Ultra 200 – podczas premiery nie prezentowały się najlepiej, jednak z czasem stają się coraz bardziej atrakcyjne. W ostatnich dniach sklepy znacznie obniżyły ceny niektórych modeli.
Procesory Intel Core Ultra 200 wprowadzają zupełnie nową architekturę, która przekłada się na wyraźny wzrost wydajności w zastosowaniach profesjonalnych oraz znacznie lepszą efektywność energetyczną. Problemem wciąż pozostaje jednak wydajność w grach – ta ustępuje nie tylko modelom konkurencji, lecz także starszym jednostkom Core 13. i 14. generacji.
Obniżki cen procesorów Intel Core Ultra 200
Od premiery nowe układy Intela znacząco potaniały, dzięki czemu stały się znacznie bardziej atrakcyjną propozycją. Przykładowo modele Core Ultra 7 265K oraz 265KF od dłuższego czasu dostępne są w dużo korzystniejszych cenach, co pozwala im konkurować m.in. z ofertą AMD – takimi procesorami jak Ryzen 7 9700X czy nowy Ryzen 5 7500X3D.
W ostatnich dniach obniżki objęły również inne modele.
W wybranych dużych sklepach topowy Core Ultra 7 285K potaniał z 2500 zł do około 2100 zł. W tej cenie staje się on jeszcze ciekawszą alternatywą np. dla Ryzen 9 9950X.
Zmiany cen dotyczą także słabszych modeli Core Ultra 5 245K i 245KF. Jeszcze niedawno kosztowały one odpowiednio około 950 zł i 850 zł, natomiast obecnie można je kupić za 830 zł i 730 zł. W takich kwotach stanowią sensowną alternatywę dla procesorów Ryzen 5 9600 i 9500F.
Warto kupić procesory Intel?
Procesory Intel Core Ultra 200 stały się teraz jeszcze ciekawszą propozycją — szczególnie w konfiguracjach, w których priorytetem nie jest wydajność w grach.
Warto jednak pamiętać, że układy te wymagają nowych płyt głównych z gniazdem LGA 1851, więc przy modernizacji komputera często konieczna będzie także wymiana płyty głównej. Co więcej, Intel ma planować zmianę podstawki w kolejnej generacji, dlatego możliwości modernizacji sprzętu mogą ograniczyć się jedynie do mocniejszego modelu z tej samej generacji.
W sieci pojawiają się również informacje o planowanych, odświeżonych modelach Core Ultra 200 Plus, które mają bazować na tej samej architekturze, ale oferować ulepszoną specyfikację.
Komentarze3
1. Podstawka tylko dla jednej generacji, dla kogoś kto robi upgrade CPU regularnie konieczność zakupu nowej MB bez dodatkowych funkcjonalności, to wyrzucony w błoto pieniądz.
2. Architektura - kolejne generacje, to poprawianie wcześniejszych błędów bez wyraźnego postępu.
Do czasu, aż nie będzie przełomu takiego jak przejście z Pentium IV na Core2Duo, nie będę rozważał przejście z AMD na Intela. Ich kadra inżynierska ulega stałej redukcji, odchodzą co lepsi. Z pozostałymi nie prędko Intel stworzy coś interesującego.
Jedyne co aktualnie robią, to próbują konkurować ceną.