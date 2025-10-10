AMD i Sony chwalą się nowymi technologiami. Funkcje trafią do PlayStation 6?

AMD i Sony pracują nad technologiami, które mają zwiększyć wydajność, poprawić jakość obrazu i usprawnić przetwarzanie danych w przyszłych konsolach. Opracowane rozwiązania trafią do kolejnej generacji sprzętu do gier. Można zakładać, że chodzi o PlayStation 6.

AMD i Sony od lat współpracują przy tworzeniu układów scalonych do konsol PlayStation. Obie firmy kontynuują tę współpracę, opracowując nowe rozwiązania, które mają poprawić wydajność, efektywność energetyczną i jakość wizualną gier. Celem jest stworzenie bardziej zaawansowanej architektury sprzętowej, umożliwiającej płynniejsze działanie i większy realizm rozgrywki.

Nowe technologie do konsol

Wśród opracowywanych technologii znajdują się trzy kluczowe elementy: Neural Arrays, Radiance Cores oraz Universal Compression. Każda z nich odpowiada za inny obszar przetwarzania danych w grach.

Neural Arrays – zespół jednostek obliczeniowych zaprojektowanych do współpracy i wymiany danych w czasie rzeczywistym, tworzący spójny system działający jak zintegrowany moduł sztucznej inteligencji.

Radiance Cores – nowa część układu odpowiedzialna za przetwarzanie obliczeń dotyczących oświetlenia, umożliwiająca bardziej wydajne wykorzystanie technik raytracingu i pathtracingu w czasie rzeczywistym.

Universal Compression – system analizujący i kompresujący dane przetwarzane przez procesor graficzny, mający na celu zmniejszenie obciążenia transferu między pamięcią a układem graficznym oraz zwiększenie ogólnej efektywności przetwarzania.

Przyszłość konsol

Na ten moment wszystkie trzy technologie istnieją jedynie w formie symulacji i nie zostały jeszcze wdrożone do produkcyjnych układów. Według zapowiedzi AMD i Sony, ich implementacja jest planowana w ciągu najbliższych kilku lat – prawdopodobnie w kolejnej generacji konsol.

Nowe rozwiązania mają pomóc w zwiększeniu możliwości sprzętu bez drastycznego wzrostu poboru mocy czy kosztów produkcji. Jeśli prace przebiegną zgodnie z planem, mogą one stać się podstawą architektury przyszłych urządzeń do gier. W kuluarach mówi się, że Sony z AMD pracuje nad konsolą PlayStation 6, więc można zakładać, że chodzi właśnie o ten sprzęt.