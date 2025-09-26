Już można zamawiać ROG Xbox Ally i Ally X. Ile trzeba zapłacić?

ASUS rozpoczął przedsprzedaż swoich najnowszych przenośnych konsol – ROG Xbox Ally oraz ROG Xbox Ally X. Sprzęt zainteresuje mobilnych graczy. Trzeba jednak przygotować się na niemały wydatek.

Konsole ROG Xbox Ally i ROG Xbox Ally X oficjalnie zaprezentowano pod koniec sierpnia 2025 r., ale na ich sklepową premierę musimy jeszcze trochę poczekać. W międzyczasie producent rozpoczął przedsprzedaż. Poznaliśmy też ceny sprzętu.

ROG Xbox Ally vs ROG Xbox Ally X – czym się różnią?

Oba modele korzystają z najnowszych procesorów AMD, jednak kierowane są do różnych grup graczy.

ROG Xbox Ally to propozycja dla graczy szukających wydajnego, ale wszechstronnego sprzętu w przystępnej cenie. W środku znalazł się układ AMD Ryzen Z2, który oferuje świetną energooszczędność i nawet o 20% wyższą wydajność w porównaniu z poprzednią generacją

Producent twierdzi, że zwykła wersja konsolki zapewnia o 20 proc. Wyższą wydajność w Forza Horizon 5 i Gears of War: Reloaded względem poprzedniej generacji, a jego bateria może działać nawet o 110 proc. dłużej niż w modelu Ally X.

ROG Xbox Ally X zainteresuje wymagających graczy. Topowy wariant z procesorem AMD Ryzen AI Z2 Extreme, zapewniającym nawet o 30% wyższą wydajność w najnowszych grach AAA i znacznie dłuższy czas pracy na baterii. Konsola otrzymała także zintegrowany układ NPU, przygotowujący ją na przyszłe zastosowania sztucznej inteligencji w grach.

Konsola ma osiągać nawet o 30 proc. wyższą wydajność w Indiana Jones and the Great Circle oraz Doom: The Dark Ages, a czas pracy na baterii pozwala na dwukrotnie dłuższą rozgrywkę w Hollow Knight: Silksong.

ROG Xbox Ally i Ally X zostały zaprojektowane z myślą o ergonomii, pełnoekranowych wrażeniach i swobodzie grania na Windows 11. Dzięki dostępowi do biblioteki gier PC i dopracowanym funkcjom, mają spełnić oczekiwania graczy nastawionych na mobilnąrozgrywkę. Obie wersje obsługują technologie graficzne AMD, takie jak FidelityFX Super Resolution (FSR), Radeon Super Resolution (RSR) czy Fluid Motion Frames (AFMF), które zwiększają płynność animacji nawet o 60%.

ROG Xbox Ally - już można zamawiać

Na start przedsprzedaży producent podał sugerowane ceny detaliczne dla polskiego rynku:

ASUS ROG Xbox Ally – 2599 zł

ASUS ROG Xbox Ally X – 3799 zł

Konsolę można zamówić m.in. przez Microsoft Store, ASUS eShop oraz u autoryzowanych partnerów handlowych. Dodatkowo osoby, które skorzystają z przedsprzedaży w ASUS eShop, mogą otrzymać rozszerzoną gwarancję ASUS Premium Care+ (2-letnia ochrona przed przypadkowymi uszkodzeniami) w symbolicznej cenie 1 zł.