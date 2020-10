Wczorajsza konferencja AMD bez wątpienia spotkała się z pozytywnym odbiorem fanów – poznaliśmy pierwsze karty graficzne Radeon RX 6000, które mają stawić czoła topowym modelom konkurencji. Wiemy jednak, że w planach producenta są jeszcze lepsze modele.

Oprócz prezentacji możliwości architektury RDNA 2 i kart graficznych Radeon RX 6000, producent uchylił rąbka tajemnicy na temat dalszych planów – potwierdzono informacje, że inżynierowie już zajmują się projektowaniem architektury RDNA 3.

Zapowiedź nowej generacji kart nie powinna być dla nas zaskoczeniem, bo informacje o architekturze pojawiły się już kilka miesięcy temu (według nieoficjalnych przecieków producent ma w planach m.in. rdzeń Navi 21, który będzie korzystać z konstrukcji bazującej na chipletach, podobnie jak w procesorach Ryzen).

