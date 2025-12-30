Karty graficzne na zakręcie cenowym. Rok 2026 może zaboleć graczy

Podwyżki pamięci RAM to dopiero początek. Drożejąca pamięć VRAM i niedobory spowodowane boomem na AI uderzą także w karty graficzne. Zagraniczne źródła wskazują, że podwyżki mogą ruszyć tuż po nowym roku.

Podwyżki cen pamięci dotykają już nie tylko moduły RAM. Coraz częściej mówi się o tym, że wzrosty cen obejmą również karty graficzne - wcześniej sygnalizowali to sami producenci - a pierwsze podwyżki mają ruszyć tuż po nowym roku.

Drożeją pamięci do kart graficznych

Powodem takiego stanu rzeczy jest m.in. fakt, że jednym z kluczowych elementów każdej karty graficznej jest pamięć VRAM. Jej koszty w ostatnich miesiącach znacząco wzrosły, co bezpośrednio przekłada się na koszty produkcji całej karty.

Producenci pamięci w dużej mierze skupili się obecnie na rynku rozwiązań dla sztucznej inteligencji, gdzie popyt i marże są znacznie wyższe. W efekcie na rynku konsumenckim zaczyna brakować pamięci, co dodatkowo napędza wzrost cen.

2026 rokiem podwyżek cen kart graficznych

Jak wynika z informacji opublikowanych na forum Board Channels, producenci kart graficznych przygotowują się na podwyżki cen pamięci DRAM. Do tej pory wielu z nich korzystało z długoterminowych umów gwarantujących stałe ceny komponentów, jednak umowy te wkrótce przestaną obowiązywać. Po ich wygaśnięciu firmy będą musiały kupować pamięci po znacznie wyższych, rynkowych stawkach.

Według źródła, karty graficzne z rodziny Radeon mogą zacząć drożeć już w styczniu, natomiast w przypadku kart NVIDII podwyżki mają pojawić się w lutym. Niestety, wszystko wskazuje na to, że wzrosty cen mogą utrzymywać się przez kilka kolejnych miesięcy. Wiele będzie jednak zależeć od konkretnego producenta, modelu karty oraz zapasów magazynowych, jakimi dysponują sprzedawcy.