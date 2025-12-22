Anker, eufy i soundcore - świąteczne promocje na ostatnią chwilę

Grudniowe promocje potrafią zaskoczyć bardziej niż Black Friday. W tym roku technologie premium od Anker, eufy i soundcore tanieją nawet o połowę, oferując praktyczne rozwiązania na co dzień i idealne pomysły na świąteczne prezenty.

Choć Black Friday tradycyjnie kojarzy się z największymi wyprzedażami roku, to właśnie świąteczne promocje coraz częściej okazują się bardziej atrakcyjne. W grudniu producenci stawiają na dopracowane oferty, a klienci – na przemyślane zakupy. Doskonałym przykładem są tegoroczne obniżki przygotowane przez Anker, eufy oraz soundcore.

Promocje obowiązują od 2 do 24 grudnia w oficjalnych sklepach producentów, a od 8 do 24 grudnia także na Amazonie (wybrane produkty będą również przecenione na Allegro). To okazja, by kupić elektronikę w niższej cenie. Pamiętajcie jednak, by kupować z głową - wybierać ten sprzęt, którzy rzeczywiście potrzebujecie (lub chcecie komuś podarować)

Święta w rytmie soundcore – dźwięk, który robi różnicę

Słuchawki soundcore Sleep A30 powstały z myślą o osobach, które mają problem z nieprzerwanym snem. Smukła konstrukcja i bardzo płaski profil sprawiają, że można w nich wygodnie spać nawet na boku. Inteligentne maskowanie hałasu redukuje dźwięki otoczenia, takie jak ruch uliczny czy chrapanie, a relaksujące pejzaże dźwiękowe pomagają szybciej się wyciszyć.

Cena świąteczna: 799 zł zamiast 999 zł (20 proc. taniej). Niższa cena obowiązuje w sklepie soundcore oraz na Amazonie.

soundcore Space One Pro to propozycja dla osób, które oczekują skutecznej redukcji hałasu i wysokiej jakości dźwięku w pracy, podróży i codziennym użytkowaniu. Zaawansowane ANC pozwala odciąć się od otoczenia, a komfortowe nauszniki umożliwiają wielogodzinne słuchanie bez zmęczenia.

Cena świąteczna: 499 zł zamiast 699 zł (29 proc. taniej). Oferta dostępna w sklepie soundcore oraz na Amazonie.

soundcore Boom 2 Plus to solidny, wodoodporny głośnik Bluetooth zaprojektowany z myślą o aktywnym stylu życia. Głośne, dynamiczne brzmienie i mocny bas sprawdzają się zarówno podczas plenerowych spotkań, jak i w trakcie treningów czy wyjazdów.

Cena świąteczna: 599 zł zamiast 799 zł (25 proc. taniej). Promocyjna cena obowiązuje w sklepie soundcore, na Amazonie oraz na Allegro.

soundcore AeroFit 2 AI Version to słuchawki open-ear, które nie odcinają od otoczenia – idealne do sportu, spacerów i pracy w ruchu. Wyróżnikiem wersji AI jest tłumaczenie w czasie rzeczywistym w ponad 100 językach, co czyni ten model unikalnym wśród słuchawek TWS. Do tego dochodzi odporność IP55 i bardzo długi czas pracy.

Cena świąteczna: 499 zł zamiast 699 zł (29 proc. taniej). Niższa cena obowiązuje w sklepie soundcore oraz na Amazonie.

Anker – energia zawsze pod ręką

Producent przygotował ciekawą ofertę na Anker MagGo Powerbank 10 000 mAh Slim - ultrasmukły powerbank z magnetycznym mocowaniem, zgodny z MagSafe i Qi2. Umożliwia bezprzewodowe ładowanie 15 W oraz szybkie ładowanie przewodowe do 30 W. To praktyczny dodatek dla osób często korzystających z telefonu w podróży.

Cena świąteczna: 178 zł zamiast 299 zł (40 proc. taniej). Promocja dostępna w sklepie Anker, na Amazonie oraz na Allegro.

Ładowarka Anker Prime 200 W - jedno urządzenie do zasilania całej elektroniki domowej i biurowej. Sześć portów i wysoka moc pozwalają ładować kilka urządzeń jednocześnie, bez kompromisów wydajnościowych. Technologia GaN zapewnia mniejsze rozmiary i lepszą efektywność.

Cena świąteczna: 188 zł zamiast 349 zł (46 proc. taniej). Niższa cena obowiązuje w sklepie Anker oraz na Amazonie.

Ładowarka Anker Prime 250 W to rozwiązanie klasy premium dla wymagających użytkowników. Obsługuje szybkie ładowanie laptopów o dużym zapotrzebowaniu na energię, w tym MacBooków Pro, i sprawdzi się jako centralna stacja zasilania na lata.

Cena świąteczna: 468 zł zamiast 619 zł (24 proc. taniej). Produkt dostępny w promocji w sklepie Anker oraz na Amazonie.

eufy – bezpieczeństwo i automatyzacja domu

eufyCam C35 to kompletny system monitoringu z lokalnym zapisem danych, bez abonamentu. Kamery oferują kolorowy tryb nocny, odporność na warunki atmosferyczne i detekcję ruchu, co czyni je solidnym wyborem do domu i mieszkania.

Cena świąteczna: 895 zł zamiast 1599 zł (44 proc. taniej). Niższa cena obowiązuje w sklepie eufy oraz na Amazonie.

eufy PoE NVR Security System S4 Max to zaawansowany system monitoringu klasy premium z kamerą 360°, potrójnym obiektywem i inteligentnym śledzeniem. Lokalna pamięć oraz AI eliminują potrzebę chmury i opłat abonamentowych.

Cena świąteczna: 4299 zł zamiast 5299 zł (18 proc. taniej). Dostępny w oficjalnym sklepie eufy, na Amazonie i na Allegro.

SoloCam S340 - bezprzewodowa kamera z wbudowanym panelem solarnym i pełnym obrotem 360°. Podwójny obiektyw pozwala rejestrować zarówno szeroki kadr, jak i szczegóły z dużej odległości.

Cena świąteczna: 452 zł zamiast 899 zł (49 proc. taniej). Promocja obowiązuje w sklepach eufy, na Amazonie oraz na Allegro.

eufy X10 Pro Omni to robot sprzątający, który maksymalnie automatyzuje codzienne porządki. Wysoka moc ssania, inteligentna nawigacja i stacja all-in-one sprawiają, że urządzenie może działać nawet przez kilkadziesiąt dni bez ingerencji użytkownika.

Cena świąteczna: 1899 zł zamiast 3599 zł (47 proc. taniej). Niższa cena dostępna w sklepach eufy, na Amazonie oraz na Allegro.