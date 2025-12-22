Ekspres, air fryer, a może suszarka. Jakie małe AGD wybrać na święta?

Jedni w święta spodziewają się prezentów, które ich zadowolą, a inni tych, które okażą się przydatne. Niezależnie od tego, w jakiej kategorii się znajdujecie, sprzęty małego AGD są dobrym wyborem dla całej rodziny.

Z roku na rok technologie użytkowe stają się coraz ciekawsze dla użytkowników. Integracje z aplikacjami mobilnymi, zmiany w designie oraz funkcje napędzane sztuczną inteligencją sprawiają, że korzystanie z tych sprzętów niejednokrotnie jest o wiele wygodniejsze i przyjemniejsze niż przed laty.

Na rynku nie brakuje naprawdę małego AGD, jak i dużych sprzętów, które znacząco wychodzą poza to, co mogliśmy myśleć o tej kategorii rozwiązań. Co zatem warto wybrać z myślą o najbliższych? Oto kilka podpowiedzi. Jeśli wiecie, że skupiacie się w tym roku wyłącznie na kuchni, zajrzyjcie do poradnika Karola.

Tegoroczne kuchenne hity, które zwiększają wygodę

Nikogo nie powinno zaskakiwać, że w tym roku sporo uwagi zdobyły obecne na rynku od kilku lat air fryery. Zamiast rozgrzewania dużego piekarnika i korzystania ze znacznych ilości tłuszczu, producenci tych urządzeń stawiają na górną grzałkę i obieg powietrza, który czyni nagrzewanie potraw szybszym oraz zdrowszym. I choć popularnie mówi się o tych urządzeniach “frytkownice beztłuszczowe”, tak odrobinę tłuszczu z pewnością nie zaszkodzi w procesie przygotowywania dań.

Najwięcej urządzeń znajdziecie w niskim budżecie. Istnieją tanie opcje z dużymi koszami, ale przy niskiej cenie lepiej postawić na sprzęt, który przy mniejszej pojemności zachowa wysoką jakość kosza i grzałki. Hitem poczty pantoflowej jest Xiaomi Smart Air Fryer 4,5l, czyli urządzenie, które wystarczy dla potrzeb jednej lub dwóch osób. Dzięki temperaturze minimalnej rzędu 40 stopni nie tylko przygotujemy w nim potrawy, ale i ususzymy lub delikatnie podgrzejemy jedzenie.

Air fryer od Xiaomi to dobra opcja budżetowa z aplikacją

W każdej chwili możemy wyjąć kosz, by dołożyć składniki do naszej potrawy. Porady dotyczące gotowania znajdziemy w aplikacji Xiaomi Home, gdzie kryje się ponad 100 przepisów na niskotłuszczowe dania. Do tego możemy zaplanować czas gotowania, a obsługa odbywa się z pomocą ekranu dotykowego.

Rozsądną opcją ze średniej półki jest Air Fryer Ninja AF500EU. Wyróżnia go duża pojemność kosza rzędu 10,4 litra oraz system dwóch niezależnych stref. Jednym przyciskiem skonfigurujemy go tak, aby w tej samej chwili przygotować dwie części potrawy. Maksymalna temperatura sięga tu 240 stopni Celsjusza, a urządzenie oferuje też tryby wypiekania czy suszenia w niskiej temperaturze – nawet 40 stopni. W jednym koszu zmieścimy nawet 2-kilogramową pieczeń z warzywami.

Jeżeli chcecie z pomocą air fryera piec z użyciem pary, niezbędny będzie większy budżet. Wtedy ciekawą opcję stanowi Philips Ovi Dual Basket NA552/00. Jego łączna pojemność to 9 litrów, a składają się na nią dwa kosze – jeden 6-, a drugi 3-litrowy. Kluczowy jest dodatek pojemnika na wodę, który poza dedykowanymi trybami umożliwia czyszczenie z użyciem pary.

Air Fryer od Philips z funkcją pary

Kolejnym wyróżnikiem tego modelu jest aplikacja mobilna HomeID z programami dopasowanymi do konkretnego modelu i propozycjami przepisów od społeczności. Do tego każdy z przepisów zawiera instrukcje krok po kroku, dzięki czemu nawet mniej zaawansowane osoby mogą spróbować swoich sił. Gotowe programy pozwalają przygotować także ryż i potrawy duszone na parze przy maksymalnej temperaturze 200 stopni.

Suszarki do włosów stały się stylowe

W ostatnich latach suszarki do włosów przeszły długą drogę od gadżetów, których wygląd zatrzymał się w latach 2000., do nowoczesnych sprzętów o nietuzinkowej stylistyce. Wielu producentów zainspirowało się wyglądem sprzętów Dysona, które zmieniły postrzeganie tej kategorii.

Dla znakomitej większości w zupełności wystarczy suszarka kosztująca nie więcej niż 300 złotych. Takim prostym, acz skutecznym rozwiązaniem może być Mova Shine 10. To model z jonizacją, dzięki czemu włosy nie są agresywnie wysuszane powietrzem, a w większym stopniu woda jest z nich zdmuchiwana.

Suszarka do włosów Mova Shine 10

Za monitorowanie stałej temperatury powietrza odpowiada tu czujnik dokonujący 1000 pomiarów na sekundę. W środku znajdziemy też ustawienie uruchamiające zimne podmuchy oraz zabezpieczenie dla dzieci. O aktualnym trybie poinformuje nas okrąg świecący się w odpowiednich kolorach. Maksymalna głośność Mova Shine 10 to dobre 58 dB. W zestawie znajdziemy dyszę do stylizacji włosów.

Jeżeli chcemy postawić na droższe rozwiązanie dla całej rodziny, ale nie iść w ekstremum z cenami powyżej 1000 złotych, ciekawą opcją zdaje się Dreame Miracle. Ta suszarka generuje 6 milionów jonów ujemnych na centymetr sześcienny, a to pomaga w zatrzymywaniu wilgoci włosa przy jednoczesnym suszeniu.

Suszarka Dreame Miracle

Rozwiązanie to może spodobać się osobom, które chcą postawić na szybką stylizację. Dzięki zestawowi 5 magnetycznie łączących się z obudową dysz zyskujemy rozwiązanie suszące włosy efektywnie niezależnie od ich specyfiki. Do tego Dreame udostępnia dyszę zapachową, która nadaje włosom przyjemniejszy zapach. Aktualny tryb pracy wyświetla się na ekranie.

Polecane roboty sprzątające dla całego domu

To ta jedna kategoria produktowa, w przypadku której nikt nie powinien obrazić się na to, że dostał na święta coś do sprzątania. W tym przypadku roboty sprzątają same, a dzięki stacjom opróżniającym je z kurzu oraz czyszczącym mopy nie musimy się przejmować ich eksploatacją poza okazjonalną wymianą worka czy dolaniem wody z płynem.

W budżecie do 2000 złotych możemy znaleźć już roboty, które będą odpowiadały na znakomitą większość potrzeb. Jednym z nich jest Dreame L10s Ultra Gen 2. Ciśnienie robocze rzędu 10 000 Pa pozwala komfortowo odkurzać dywany, a do tego robot podnosi mopy, by te nie stykały się z powierzchnią dywanu. Robot wykorzystuje nawigację z użyciem LiDAR-u i jest w niej całkiem precyzyjny.



Rozwiązanie Dreame dobrze spisuje się w swojej cenie

Warto mieć go na względzie także ze względu na zastosowane technologie. Dzięki wysuwanemu ramieniu mop dojeżdża do krawędzi i żaden fragment podłogi nie zostaje niewyczyszczony. Do tego worek o pojemności 3 litrów zapewnia, że nie będziemy musieli wymieniać go przez długi czas. Sam czas pracy na jednym ładowaniu to nawet 4 godziny w trybie eko, ale przy codziennym sprzątaniu robot będzie odwiedzał stację i co jakiś czas wyczyści w niej mopy oraz doleje czystej wody.

W jeszcze niższym budżecie możemy znaleźć model Roborock QR 798, który także oferuje stację dokującą z workiem oraz czyszczeniem mopów, choć w tym przypadku proces ten będzie odbywał się bez udziału wysokiej temperatury. Dostajemy za to nawigację laserową, która jak na tę cenę jest dość precyzyjna. Dużą precyzją wykazuje się też system nawadniania, który pozwala dozować wodę na podłogi w aż 30 stopniach.

Roborock QR 798 to tani robot ze stacją dokującą

Do tego robot sam dobierze najlepsze ustawienia dla danego pomieszczenia w oparciu o nawierzchnię oraz historię sprzątań. Aplikacja mobilna poinformuje nas nie tylko o progresie sprzątania, ale i o tym, które elementy wymagają wymiany lub czyszczenia. Roborock zadbał też o to, by głośność pracy nie przeszkadzała także, gdy jesteśmy w domu. Ta wynosi maksymalnie 64 dB. Wybór tego modelu to oszczędność głównie w jakości filtracji powietrza czy płynności przejazdu, jednak w swojej klasie cenowej i tak jest dobrze.

Ekspres do kawy podniesie komfort poranków i nie tylko

W tej kategorii produktów nie warto iść na kompromisy. Kupno ekspresu do kawy powinno odpowiadać naszym codziennym potrzebom oraz dać nam szansę na eksplorowanie świata kawy na ciekawe sposoby. Nie oznacza to jednocześnie, że trzeba stawiać na najdroższe rozwiązania, bo i w niższych budżetach zdarzają się perełki.

Za nieco więcej niż 1000 złotych znajdziemy ekspres DeLonghi Magnifica S ECAM12.112.B lub ECAM 12.123.B. Jedyną różnicą są jedynie inne oznaczenia dla wybranych sklepów. W dalszym ciągu otrzymujemy jednak ekspres z całkiem solidnym zestawem możliwości o mocy 1450W, którą wykorzystuje stalowy młynek. W tej cenie cieszy, że możemy ustawić stopień twardości wody oraz że otrzymujemy podwójny dozownik, co przyspieszy poranne szykowanie kawy.

Nieduży ekspres z wieloma opcjami od DeLonghi

Jak na swoją klasę cenową, Magnifica S oferuje też sporo, bo aż 13 stopni mielenia kawy, a do tego zadecydujemy o temperaturze napoju. W pakiecie są też standardowe programy czyszczenia i odkamieniania, by proces przebiegał łatwo. W tej cenie niektórzy producenci decydują się na ekrany i dozowniki mleka, ale tutaj po prostu znajdziemy prostą eksploatację i personalizację doświadczenia z kawą.

Za nieco większe pieniądze możecie wybrać Philips LatteGo EP2331/10 o ciśnieniu 15 barów. Choć w bazie ma tylko trzy kawy – espresso, dużą czarną i cappuccino, tak dzięki opcjom personalizacji My Coffee Choice możemy dobrać intensywność kawy pod nasze potrzeby. Sprzęt wyróżnia obecność ceramicznego młynka, który nie nagrzewa się tak mocno pod wpływem temperatury i nie zmienia przez to smaku samych ziaren.

Philips LatteGo EP2331

O poranku równie istotne, co narzędzia do personalizacji napoju, mogą okazać się systemy SilentBrew, wyciszające mielenie na tyle, by to nie dokuczało innym domownikom. Wygodę tego ekspresu zauważymy też w systemie LatteGo, który pozwala na spienianie mleka do każdej z wybranych kaw, a dzięki zdejmowanemu naczyniu na froncie ekspresu łatwo go wyczyścimy lub przechowamy w lodówce do czasu kolejnej kawy.

Przechodząc do wyższej półki ekspresów ciśnieniowych, trudno jednoznacznie wyróżnić faworyta. Wydając ponad 3000 złotych na ekspres po prostu otrzymamy dobre rezultaty i wiele opcji. Jedną z ciekawszych opcji może być Siemens EQ700 TP713R09, który otrzymuje bardzo dobre oceny. Wyróżnia go możliwość przygotowania napojów typu cold brew oraz wydłużonego parzenia slow brew. Do tego ekspres pozwala spersonalizować trzy poziomy aromatu jak i opcję wzmocnienia aromatu w wybranych napojach.

Seria Siemens EQ700 pozwala przygotować dwa duże napoje jednocześnie

Z pomocą ekspresu przygotujemy dwie kawy lub dwa duże napoje mleczne jednocześnie, a nasz ulubiony napój zapiszemy, by łatwo do niego wrócić. Siemens postarał się też o czytelny wyświetlacz o rozmiarze 5 cali. Jeśli to was nie przekonuje, to możecie też skorzystać z ustawień w aplikacji HomeConnect i kierować procesem z poziomu telefonu lub tabletu. Tam też znajdziecie więcej przepisów poza 18 napojami, jakie domyślnie oferuje ekspres.