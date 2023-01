Liczba aplikacji w sklepie Google Play, które są słabej jakości i nadają się do usunięcia przekroczyła właśnie milion. Oznacza to, że niemal 40% wszystkich rzeczy możliwych do ściągnięcia na Androida - to śmieci.

Kto korzysta z Google Play, ten się w cyrku nie śmieje

Selekcja aplikacji, które trafiają do sklepu Google Play wydaje się być o wiele mniej skuteczna w porównaniu z tą, którą realizuje Apple przed opublikowaniem oprogramowania w AppStore.

Obecność aplikacji, których oceny nie przekraczają dwóch gwiazdek i mają setki negatywnych komentarzy to w przypadku Google Play codzienność. Użytkownicy smartfonów z Androidem muszą mierzyć się z ogromną ilością aplikacji, które zwyczajnie nadają się do usunięcia.

Łączna liczba aplikacji w Google Play z wyszczególnieniem apek słabej jakości (Źródło: AppBrain)

Milion śmieciowych aplikacji w Google Play

Dokładnie rzecz ujmując - 1.006.379. Tyle aplikacji możliwych do pobrania w Google Play jest słabej jakości - wynika z rankingu przygotowanego przez App Brain. Ta liczba szokuje biorąc pod uwagę ogólną liczbę wszystkich aplikacji, ponad 2,67 miliona.

Niespełna 40% apek kwalifikuje się do usunięcia ze sklepu, bo jest słabej jakości. Co to jednak oznacza? Mowa tu o aplikacjach, które są wysoce awaryjne (nie spełniają założonych funkcjonalności) lub całkowicie nie działają na smartfonie, bo nie można ich uruchomić.

Google będzie walczyć ze śmieciami w sklepie Play

Sklep z aplikacjami Google Play należy wyczyścić o aplikacje, które pozostały zapomniane przez twórców lub trafiły tam bez jakiejkolwiek weryfikacji w kontekście funkcjonalności. Na to jednak użytkownicy smartfonów z Androidem muszą jeszcze zaczekać kilka miesięcy, bo proces może zająć wiele czasu.

Niemniej, statystyki mówią, że aplikacje, z których korzystanie w żaden sposób nie jest zakłócone, a program nie sprawia kłopotów z funkcjonowaniem jest w tym momencie niewiele ponad 60% ogółu.

Wśród apek, które w Google Play cieszą się największą popularnością i generalnie dobrą jakością są przede wszystkim komunikatory internetowe: Messenger, WhatsApp, ale też platformy społecznościowe: TikTok, czy też Facebook i Instagram.

Źródło: AppBrain