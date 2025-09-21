Rzadki Apple-1 na aukcji. Cena przekroczyła 300 tys. dolarów

Rzadki komputer Apple-1, jeden z dziewięciu zachowanych w oryginalnej drewnianej obudowie, trafił na aukcję. Jego wartość została oszacowana na ponad 300 tys. dolarów.

Rzadki i w pełni funkcjonalny komputer Apple-1, umieszczony w oryginalnej drewnianej obudowie Byte Shop, jest obecnie przedmiotem aukcji. Uważa się, że jest to jeden z zaledwie dziewięciu zachowanych egzemplarzy w tej formie. Licytacja zakończyła się w sobotę, 20 września 2025 r.

Historia i wartość Apple-1

Ten wyjątkowy komputer z 1976 r. jest wyceniany na ponad 300 tys. dolarów. Już w przedsprzedaży osiągnął kwotę 144 311 dolarów. Apple-1 jest w pełni sprawny i zawiera wszystkie niezbędne komponenty, takie jak interfejs kasetowy, klawiatura, monitor oraz oprogramowanie, które są oryginalne i zgodne z epoką.

Komputer był własnością pierwszej absolwentki Stanford Law School, June Blodgett Moore. Jest to jeden z niewielu znanych egzemplarzy Apple-1, które przetrwały w drewnianej obudowie Byte Shop. Jak podaje strona aukcyjna, w rejestrze udokumentowano zaledwie dziewięć takich egzemplarzy i jest to pierwszy, jaki kiedykolwiek oferowała aukcja RR Auction.

Jego stan oceniono na 8,0/10, mimo drobnych uszkodzeń, takich jak pęknięcie obudowy i brak części tylnego panelu. Wewnątrz znajduje się oryginalna płytka PCB z oznaczeniem „Apple Computer 1, Palo Alto, Ca. Copyright 1976”.

Techniczne detale i historia sprzedaży

Apple-1 zawiera biały ceramiczny procesor MOS 6502 oraz trzy oryginalne kondensatory Sprague 'Big Blue'. Niektóre diody zasilania zostały wymienione na zgodne z epoką zamienniki. Drewniana obudowa była używana, aby podnieść status Apple-1 ponad zestawy DIY, co było wymogiem Byte Shop w Mountain View.

Byte Shop zakupił 50 komputerów Apple-1 w drewnianych obudowach za 500 dolarów każdy, sprzedając je za 666,66 dolarów. Steve Wozniak wspominał, że była to największa transakcja w historii firmy, która miała ogromny wpływ na jej rozwój.