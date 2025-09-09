Wyczekiwana nowość. Apple AirPods Pro 3

Podczas konferencji Apple "Awe Dropping" zobaczyliśmy kolejną generację chwalonych przez użytkowników słuchawek z logo nadgryzionego jabłka. AirPods 3 zaprezentowane. Ile będą kosztować?

Inżynierowie z Cupertino przygotowali kolejną generację popularnych słuchawek Apple. AirPods 3, bo o nich mowa, mają wynosić wrażenia z odsłuchu na jeszcze wyższy poziom. Producent zapowiada też, że AirPods Pro 3 będą mieć najlepszy ANC (aktywna redukcja szumów) w historii.

Apple AirPods Pro 3 - premiera

Słuchawki AirPods z oznaczeniem "Pro" często lądowały w wielu rankingach najlepszych słuchawek bezprzewodowych wysoko na liście. Użytkownicy zarówno pierwszej, jak i drugiej ich generacji, doceniają przede wszystkim jakość dźwięku. Apple postanowiło tę jakość wynieść na jeszcze wyższy poziom i udoskonalić to, co już wcześniej było udane.

Słuchawki AirPods Pro 3 będą mogły tłumaczyć na żywo wszystko to, co słychać w otoczeniu. Pozwolą prowadzić rozmowę na żywo - wystarczy mówić, a połączony iPhone będzie tłumaczył pełne zdania i wyświetlał je na ekranie (funkcja Live Translation). Apple spędziło ponad 100 tys. godzin, aby stworzyć słuchawki idealne dla każdego ucha. Słuchawki zostały zmniejszone i mają dziś być najwygodniejszymi słuchawkami na świecie.

Nowe AirPodsy Pro 3 będą mogły mierzyć tętno. Słuchawki posiadają klasę odporności na pot i wodę IP57. Producent wyposażył je w sztuczną inteligencję do monitorowania tętna i kondycji. Wydłużono też czas pracy na baterii z sześciu do ośmiu godzin z włączonym ANC lub nawet 10 godzin w trybie transparentnym.

Względem poprzedniej generacji AirPodsy Pro 3 nie stanowią rewolucji, a raczej niewielki lifting. Producent zapowiedział, że prezentowane podczas wydarzenia "Awe dropping" słuchawki będą wygodniejsze i będą dysponować większą liczbą nakładek do uszu.

Apple AirPods Pro 3 - cena i dostępność

AirPods Pro 3 będą kosztować 1099 zł i będą dostępne od 19 września.