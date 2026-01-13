Apple odpala nową subskrypcję. Aplikacje dla profesjonalistów w jednym pakiecie

Apple Creator Studio to nowy abonament, który obejmuje popularne narzędzia do tworzenia treści w ramach miesięcznej lub rocznej opłaty.

Pakiet Apple Creator Studio wyceniony jest na 49,99 zł miesięcznie lub 499 zł rocznie. Studenci i nauczyciele zapłacą 9,99 miesięcznie lub 99 zł rocznie w ramach zniżki edukacyjnej.

Apple proponuje również miesięczny okres próbny za darmo, a Chmura rodzinna pozwala współdzielić całą paczkę programów przez nawet 6 osób.

Apple Creator Studio - co w abonamencie?

Zestaw Apple Creator Studio obejmuje:

Final Cut Pro, Logic Pro i Pixelmator Pro na Maca i iPada;

Motion, Compressor i MainStage na Maca;

dodatkową zawartość i funkcje AI w aplikacjach Keynote, Pages, Numbers, a w przyszłości także Freeform.

Apple zapowiedział także i nowe funkcje (w tym takie bazujące na AI) dla wszystkich programów wchodzących w skład zestawu.

Apple Creator Studio - czy to się opłaca?

Odpowiedź na pytanie o opłacalność abonamentu to "to zależy". Programy wchodzące w skład Apple Creator Studio można zakupić oddzielnie, a przykładowe ceny prezentują się tak:

Final Cut Pro na Maca - 1299,99 zł jednorazowo;

Logic Pro na Maca - 999,99 zł jednorazowo;

Pixelmator Pro na Maca - 229,99 zł jednorazowo;

Motion na Maca - 229,99 zł jednorazowo;

Compressor na Maca - 229,99 zł jednorazowo;

MainStage - 129,99 zł jednorazowo;

Final Cut Pro na iPada - 24,99 zł miesięcznie lub 249 zł rocznie.

Jeśli ktoś przykładowo planuje przez lata korzystać wyłącznie z Final Cuta Pro i Pixelmatora Pro na Maca, to zdecydowanie bardziej opłaca się te programy kupić, bo ich koszt jest równy cenie trzyletniego abonamentu.

Sytuacja zmienia się, gdy ktoś chce mieć dostęp do większej liczby narzędzi Apple, korzysta także z aplikacji na tablety lub potrzebuje zawartych programów jedynie raz na kilka miesięcy. Dotychczas sam Final Cut Pro na iPada kosztował 24,99 zł/mies., a teraz za raptem drugie tyle można mieć cały zestaw aplikacji i dodatkowych treści.

Start subskrypcji Apple Creator Studio zaplanowano na 28 stycznia.