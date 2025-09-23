iOS 26 nie wszystkim się spodobał. Lawinowy wzrost niezadowolonych użytkowników

Wykres wyszukiwań w Google’u rzuca nowe światło na iOS 26. Wzrósł odsetek osób, które po instalacji nowej wersji systemu marzą o powrocie.

O analizę odbioru systemu iOS 26 w oparciu o internetowe wyszukiwania pokusiła się firma MightyCall. Zwróciła ona uwagę na nagły wzrost popularności fraz typu "jak przywrócić poprzednią wersję iOS" w wyszukiwarce Google.

I faktycznie. Korzystając z narzędzia Google Trends możemy zauważyć, że anglojęzyczna fraza "how to downgrade iOS" we wrześniu 2025 jest popularniejsza niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 5 lat. Wysoki wynik z września 2022, kiedy to wydany został system iOS 16 z nowym ekranem blokady, został przebity niemal dwukrotnie.

iOS 26 - ile naprawdę osób nie polubiło się z nowym systemem? Tego niestety nie wiadomo

Problem z Google Trends jest taki, że narzędzie to pokazuje jedynie trendy wzrostowe i spadkowe, bez podawania dokładnej liczby wyszukiwań.

Mówiąc prościej - jeśli w tym roku frazę "how to downgrade iOS" wyszukało 100 tys. osób, a w 2022 było to 56 tys., wykres wyglądałby dokładnie tak samo, jak gdyby była mowa kolejno o 100 mln i 56 mln osób.

Nie jest też tak, że wspomniana fraza bije historyczne rekordy. Z wykresu obejmujący całą historię systemu Apple’a wynika, że iOS 7 z 2013 roku wywołał chęć powrotu u znacznie większego odsetka użytkowników.

iOS 26 - dlaczego nowy system wzbudza takie kontrowersje?

iOS 26 może nie jest najchłodniej przyjętym systemem Apple’a w historii, ale zdaje się być najmniej lubianym wydaniem z ostatnich 7 lat. A to już dużo.

iOS 26 wnosi nowy wygląd interfejsu o nazwie Liquid Glass. Po instalacji część użytkowników narzeka na spadek czytelności czy niedopracowane animacje, a i ogólna estetyka nie każdemu przypadła do gustu.

Zła wiadomość dla niezadowolonych jest taka, że powrót z systemu iOS 26 na iOS 18 przy użyciu oficjalnych narzędzi był możliwy jedynie do 22 września.