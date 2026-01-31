Apple może opóźnić premierę. Winny kryzys na rynku podzespołów

Nawet najwięksi gracze na rynku nie są odporni na to, jak wielkie zapotrzebowanie na podzespoły przez branżę AI wpływa na rynek konsumencki. Apple może zdecydować się na niecodzienny ruch, by nikomu nie zabrakło smartfonów.

Dla Apple końcówka roku była niezwykle udana i odpowiada za to świetna sprzedaż smartfonów iPhone 17. Tim Cook przyznał, że firma musiała się mocno postarać, by odpowiedzieć na ogromne zapotrzebowanie, które wzrosło w wielu regionach świata, a w szczególności w Indiach. Nie oznacza to, że gigant technologiczny jest odporny na kryzys, a Cook zapowiadał, że będą szukali rozwiązań, by zachować marże na dobrym poziomie.

Raport Nikkei sugeruje, że firma może mieć na to sposób, o którym mówiło się już w kuluarach. Analitycy coraz częściej mówią o tym, że zmniejszenie kosztów może odbyć się poprzez wyprodukowanie mniejszej liczby modeli. W obliczu rozwoju smartfonów, który znacznie wyhamował, firma mogłaby reklamować swoje starsze urządzenia jako w dalszym ciągu atrakcyjne, a swoje wysiłki skupić na propozycjach Pro.

Rok 2026 bez podstawowego iPhone’a 18?

Apple planuje na ten rok nie tylko premierę iPhone’a 17e i serii 18, ale także i składanego smartfonu. To stanowi wyzwanie produkcyjne, także przy zabezpieczeniu odpowiedniej ilości wystarczająco szybkich podzespołów i pamięci. Raport Nikkei, w którym pojawiły się głosy czterech osób zaznajomionych ze sprawą, sugeruje, że w 2026 roku nie zobaczymy przedstawicieli podstawowej serii smartfonów Apple.

Producent nie pożegna się z podstawowymi wariantami całkowicie. Premiera iPhone’a 18 ma zostać przełożona na pierwszą połowę 2027 roku. Firma rezygnuje z modeli Plus. W ubiegłym roku w ich miejscu pojawił się iPhone Air, który w 2026 roku także nie doczeka się kontynuacji. Według raportu producent pokaże wyłącznie składany smartfon oraz dwa modele Pro. Pamiętajmy przy tym, że iPhone 17 to w dalszym ciągu bardzo udany smartfon.

Apple najpewniej będzie zależało na tym, by użytkownicy kupujący dotychczas podstawowe modele postawili na wersje Pro. W związku z tym możemy oczekiwać zmian w postaci chociażby systemu FaceID ukrytego pod ekranem, a z kolei przedni aparat przeniósłby się w lewy górny róg. Do tego firma eksperymentuje z aparatami o zmiennej ogniskowej, co pozwalałoby zmienić stopień rozmycia w kadrze. Nowe modele zaoferowałyby też skok wydajności oraz 12 GB RAM-u. Na potwierdzenie tych informacji musimy jednak jeszcze trochę poczekać.

