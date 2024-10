Dostrzegalne już od jakiegoś czasu trendy konsolidacyjne na rynku VOD mają się dobrze, czego dowodzi kolejna współpraca gigantów streamingu. Tym razem połączyć siły zdecydowały się Apple TV+ i Amazon Prime Video. Poznajcie szczegóły.

Współpraca Amazon Prime Video i Apple TV+

Nie tak dawno pisaliśmy o połączeniu sił SkyShowtime i Prime Video, tymczasem serwis VOD Amazona zyskał właśnie kolejnego partnera biznesowego. Mowa o Apple TV+ – platformie streamingowej spod szyldu nadgryzionego jabłka, której ceniona kolekcja filmów i seriali wyląduje niebawem w katalogu Prime Video.

Kontynuując rozszerzanie naszej oferty i ułatwiając klientom personalizację ich doświadczeń streamingowych bezpośrednio w jednej aplikacji, z dumą witamy Apple TV+ oraz jego popularne i uznane przez krytyków programy, filmy i wydarzenia w Prime Video

– mówi Mike Hopkins, szef Prime Video.

Zmiany nadejdą wraz z końcem października i (na dobry początek?) obejmą swoim zakresem rynek amerykański. De facto sprowadzają się one do udostępnienia możliwości subskrypcji Apple TV+ z poziomu Prime Video i połączenia usług obydwu streamerów w ramach jednej platformy. Dostęp do biblioteki serwisu Apple uzyskać będzie można w cenie dodatkowych 9,99 dolarów miesięcznie, a zatem za równowartość samodzielnej opłaty abonamentowej Apple TV+ w Stanach.

Połączenie Prime Video i Apple TV+ – co oznacza?

Jak widać, z perspektywy użytkownika nie mowa o rewolucji, a o swoistym przemeblowaniu, ułatwiającym nawigowanie po produkcjach obydwu serwisów. Dla Apple i Amazona korzyści są jednak wymierne i sprowadzają się do zwiększenia zasięgu oferty Apple TV+, która z kolei będzie jakościowym dodatkiem w ekosystemie Prime Video. W dobie niekwestionowanej dominacji Netflixa trudno przecenić tę wartość.

W przypadku Apple TV+ jest to pierwsza tego typu współpraca, podczas gdy Prime Video coraz śmielej wyciąga rękę do konkurencji. W jego ofercie subskrypcji znalazły się już m.in. Max, Paramount+ i Starz. Co trzeba jednak odnotować, zmiany te dotarły na razie do wybranych regionów, a dostępny w Polsce pakiet dodatkowych abonamentów jest zauważalnie uboższy.

