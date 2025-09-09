Zegarek do zadań specjalnych. Apple Watch Ultra 3

Jeśli czas liczysz spalonymi kaloriami, a udany dzień to taki, kiedy wykonałeś kilka jednostek treningowych, to Apple pokazało dziś urządzenie, które może ci się spodobać i przydać. Oto nowy Apple Watch Ultra 3.

Apple Watch Ultra 3 to kolejna już generacja stosunkowo młodego w portfolio amerykańskiego producenta zegarka sportowego. W przeciwieństwie do podstawowej linii, którą dziś zasilił nowy model Watch Series 11, model oznaczony jako Ultra został stworzony do tego, aby spełniał oczekiwania każdego, kto potrzebuje dobrego zegarka sportowego. Co nowego trafia więc do Apple Watch Ultra 3?

Apple Watch Ultra 3 - premiera

Podobnie jak Apple Watch Series 11, również sportowy Watch Ultra 3 nie wyróżnia się wizualnie na tle swojego poprzednika. Producent postawił na sprawdzone wzornictwo, które otrzymało lifting. Zgodnie z zapowiedziami analityków - nowy Ultra 3 ma największy wyświetlacz w historii tej kategorii produktów Apple.

Wewnątrz Ultra 3 znalazł się też nowy układ S11. Ma on zapewnić większą wydajność, a przy tym jest mniejszy od poprzednika. To pozwoliło z kolei zwiększyć przestrzeń na baterię i inne komponenty wewnątrz obudowy.

Dużą nowością jest też łączność satelitarna. Apple Watch Ultra 3 może wysyłać wiadomości tekstowe drogą satelitarną w sytuacjach awaryjnych (gdzie nie ma zasięgu telefonii komórkowej). W nowym zegarku sportowym Apple nie brakuje też łączności 5G. Do tej pory Apple Watch wspierał łączność 4G/LTE.

Watch Ultra 3 zapewni do 42 godzin w trybie normalnym. Po przełączeniu go w tryb niskiego zużycia energii, czas pracy na baterii zwiększy się do 72 godzin.

Podobnie jak w przypadku podstawowego Watch Series 11, i w modelu Ultra 3 nie zabrakło wykrywania nadciśnienia tętniczego oraz funkcji do sprawdzania jakości snu. Do tego GPS ma być (według Apple) najdokładniejszy wśród zegarków sportowych, co z pewnością docenią biegacze lub rowerzyści.

Nowy ekran OLED ma zaś oferować wyższe odświeżanie w trybie always-on display. Oznacza to, że użytkownik będzie widzieć poruszającą się wskazówkę sekundową.

Apple Watch Ultra 3 - ceny i dostępność

Nowy Apple Watch Ultra 3 można zamawiać już dzisiaj, a dostawy będą realizowane 19 września. Jego ceny startują od 3799 zł.