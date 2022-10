Niedziela to dzień, w którym do subskrybentów trafia newsletter Power On, którego autorem jest Mark Gurman z serwisu Bloomberg. Tym razem zawiera on pesymistyczne doniesienia na temat komputerów Mac.

W tym roku nie będzie nowych Maców

Według doniesień, w tym roku firma Apple nie planuje już premiery nowych modeli komputerów. Odbędzie się to dopiero w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wtedy to do oferty firmy z Cupertino trafią nowe 14-calowe i 16-calowe MacBooki Pro z układem M2, Maki mini oraz Maki Pro.

Nie wiadomo jednak czy tak rzeczywiście będzie. Co więcej, nie wiadomo też czy jest to zamierzone działanie czy po prostu efekt jakiegoś opóźnienia. Jeszcze niedawno mówiło się o tym, że nowe MacBooki Pro i Maki mini pojawią się w listopadzie tego roku.

Dodajmy, że nieco wcześniej podobne plotki opublikowane zostały przez użytkownika o pseudonimie „yeux1122” na koreańskim blogu Naver. Jak to zwykle w takim przypadku bywa, powołuje się on na anonimowe źródła z łańcucha dostaw.

Doniesienia Gurmana niejako potwierdzać mogą słowa Tima Cooka, który podczas ostatniej telekonferencji dla inwestorów powiedział, że tegoroczna oferta produktów jest już gotowa na okres świąteczny. Może to sugerować, że w tym roku więcej nowości nie będzie

Warto przy okazji przypomnieć, że podczas wspomnianej wyżej telekonferencji ogłoszono wyniki finansowe, które znów okazały się rekordowe.

Nowy Mac Pro

Kolejna generacja Maca Pro może być wyposażona w układ M2 Ultra oraz M2 Extreme. Czipy te mają być dwa oraz cztery razy bardziej wydajne niż układ M2 Max, który pojawi się wraz z nowym MacBookami Pro. Jeden z nich ma mieć 24-rdzeniowy CPU, 76- rdzeniowe GPU graficznych oraz 192 GB pamięci RAM.

Źródło: Power On, MacRumors, Grafiki: Apple