NVIDIA rusza z nową promocją. Można zgarnąć za darmo grę ARC Raiders

Przy zakupie wybranych kart graficznych, komputerów lub laptopów z układami GeForce można zgarnąć grę ARC Raiders zupełnie za darmo. To idealny moment, by odświeżyć sprzęt i cieszyć się nową grą.

Firma NVIDIA rozpoczęła nową promocję skierowaną do graczy planujących modernizację swojego sprzętu. Przy zakupie komputera stacjonarnego, karty graficznej lub laptopa wyposażonego w układ graficzny GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti lub RTX 5070, można otrzymać w prezencie grę ARC Raiders Deluxe Edition oraz zestaw Astro Cosmetic Pack.

Zestaw ARC Raiders GeForce RTX z serii 50 obejmuje Deluxe Edition i Astro Cosmetic Pack

Wanderer Cosmetic Pack Legendarny strój „Valente” Plecak „Pathfinder” Dodatek na plecak „Blanket Roll” 2,400 tokenów Najeźdźców Emotka Finger Gun Rapid Fire Bonusowy strój Scrappy Kosmetyka postaci

Astro Cosmetic Pack Legendarny strój „G-suit” Plecak „Salvager” Dodatek do plecaka „Spaceship Souvenir”



Promocja obejmuje zarówno karty graficzne przeznaczone do komputerów stacjonarnych, jak i laptopy z układami GeForce RTX z serii 50. To doskonała okazja, by zyskać nie tylko wyjątkową wydajność nowej generacji GPU, ale także bonus w postaci jednej z najbardziej widowiskowych gier akcji ostatnich miesięcy.

ARC Raiders – walka, łupy i przetrwanie w świecie pełnym zagrożeń

ARC Raiders to emocjonująca, wieloosobowa strzelanka osadzona w postapokaliptycznym świecie, w którym ludzkość musi stawić czoła zmechanizowanemu zagrożeniu z kosmosu. Gracze wcielają się w Najeźdźców – śmiałków, którzy wyruszają na niebezpieczne misje, by zdobywać cenne łupy, unikać potężnych maszyn i walczyć z innymi graczami o przetrwanie oraz chwałę.

Gra zachwyca oprawą graficzną i korzysta z najnowszych technologii NVIDII. Ray tracing zapewnia niezwykle realistyczne efekty oświetlenia, odbić i cieni, a NVIDIA DLSS 4 z funkcją Multi Frame Generation pozwala uzyskać jeszcze wyższą liczbę klatek na sekundę bez utraty jakości obrazu. Dodatkowo technologia NVIDIA Reflex minimalizuje opóźnienia, zapewniając błyskawiczną reakcję na każde działanie gracza — co w dynamicznych starciach ARC Raiders ma kluczowe znaczenie.

Poniżej możecie zobaczyć, jak wygląda gra na sprzęcie z kartą GeForce RTX 5090 w rozdzielczości 4K.

Promocja dostępna jest u wybranych partnerów NVIDIA na terenie Polski:

Alsen

COMLINE

Delkom

Euro

FOX Komputer

Hyperbook

Komputronik

Krsystem

Mediaexpert

Morele

Techlord

VIST

x-kom

Zadowolenie

Pamiętajcie, że promocja obejmuje sprzęt kupiony od 7 października do 4 listopada 2025 (kod można zrealizować do 2 grudnia 2025).