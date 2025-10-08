NVIDIA rusza z nową promocją. Można zgarnąć za darmo grę ARC Raiders
Przy zakupie wybranych kart graficznych, komputerów lub laptopów z układami GeForce można zgarnąć grę ARC Raiders zupełnie za darmo. To idealny moment, by odświeżyć sprzęt i cieszyć się nową grą.
Firma NVIDIA rozpoczęła nową promocję skierowaną do graczy planujących modernizację swojego sprzętu. Przy zakupie komputera stacjonarnego, karty graficznej lub laptopa wyposażonego w układ graficzny GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti lub RTX 5070, można otrzymać w prezencie grę ARC Raiders Deluxe Edition oraz zestaw Astro Cosmetic Pack.
Zestaw ARC Raiders GeForce RTX z serii 50 obejmuje Deluxe Edition i Astro Cosmetic Pack
- Wanderer Cosmetic Pack
- Legendarny strój „Valente”
- Plecak „Pathfinder”
- Dodatek na plecak „Blanket Roll”
- 2,400 tokenów Najeźdźców
- Emotka Finger Gun Rapid Fire
- Bonusowy strój Scrappy
- Kosmetyka postaci
- Astro Cosmetic Pack
- Legendarny strój „G-suit”
- Plecak „Salvager”
- Dodatek do plecaka „Spaceship Souvenir”
Promocja obejmuje zarówno karty graficzne przeznaczone do komputerów stacjonarnych, jak i laptopy z układami GeForce RTX z serii 50. To doskonała okazja, by zyskać nie tylko wyjątkową wydajność nowej generacji GPU, ale także bonus w postaci jednej z najbardziej widowiskowych gier akcji ostatnich miesięcy.
ARC Raiders – walka, łupy i przetrwanie w świecie pełnym zagrożeń
ARC Raiders to emocjonująca, wieloosobowa strzelanka osadzona w postapokaliptycznym świecie, w którym ludzkość musi stawić czoła zmechanizowanemu zagrożeniu z kosmosu. Gracze wcielają się w Najeźdźców – śmiałków, którzy wyruszają na niebezpieczne misje, by zdobywać cenne łupy, unikać potężnych maszyn i walczyć z innymi graczami o przetrwanie oraz chwałę.
Gra zachwyca oprawą graficzną i korzysta z najnowszych technologii NVIDII. Ray tracing zapewnia niezwykle realistyczne efekty oświetlenia, odbić i cieni, a NVIDIA DLSS 4 z funkcją Multi Frame Generation pozwala uzyskać jeszcze wyższą liczbę klatek na sekundę bez utraty jakości obrazu. Dodatkowo technologia NVIDIA Reflex minimalizuje opóźnienia, zapewniając błyskawiczną reakcję na każde działanie gracza — co w dynamicznych starciach ARC Raiders ma kluczowe znaczenie.
Poniżej możecie zobaczyć, jak wygląda gra na sprzęcie z kartą GeForce RTX 5090 w rozdzielczości 4K.
Promocja dostępna jest u wybranych partnerów NVIDIA na terenie Polski:
- Alsen
- COMLINE
- Delkom
- Euro
- FOX Komputer
- Hyperbook
- Komputronik
- Krsystem
- Mediaexpert
- Morele
- Techlord
- VIST
- x-kom
- Zadowolenie
Pamiętajcie, że promocja obejmuje sprzęt kupiony od 7 października do 4 listopada 2025 (kod można zrealizować do 2 grudnia 2025).
