„Are You Dead?". Prosta aplikacja dla mieszkających samotnie bije rekordy

Aplikacja „Are You Dead?” zdobywa popularność w Chinach. Co dwa dni prosi użytkownika o potwierdzenie, że wszystko jest w porządku, a w razie braku reakcji alarmuje zaufaną osobę

Jak podaje BBC, aplikacja wystartowała w maju ubiegłego rok, nie zdobywając większego rozgłosu. W ostatnich tygodniach jednak stała się najczęściej pobieraną płatną pozycją w Chinach. Jej działanie jest proste: co 48 godzin trzeba kliknąć duży przycisk. Brak aktywności uruchamia powiadomienie do wskazanego kontaktu awaryjnego.

Na tle rosnącej liczby gospodarstw jednoosobowych twórcy trafili w realną potrzebę. Chińskie media państwowe, powołując się na instytucje badawcze, podają, że do 2030 r. w kraju może być nawet 200 mln takich domów. Aplikacja opisuje się jako „towarzysz bezpieczeństwa” dla singli, studentów i osób pracujących z dala od rodziny.

W komentarzach w chińskich serwisach społecznościowych pojawiają się głosy o lęku przed niewidoczną samotnością. „Istnieje obawa, że osoby mieszkające same mogą umrzeć niezauważone, bez nikogo, kto wezwałby pomoc. Czasem się zastanawiam, jeśli umrę sam, kto zabierze moje ciało?” – pisał jeden z użytkowników.

Przykład 38-letniego Wilsona Hou pokazuje, jak aplikacja działa w praktyce. Mężczyzna pracuje w Pekinie, ok. 100 km od rodziny, i często nocuje w miejscu pracy. „Martwię się, że gdyby coś mi się stało, mógłbym umrzeć sam w wynajmowanym miejscu i nikt by o tym nie wiedział” – powiedział. Dodał, że jako kontakt awaryjny ustawił mamę.

Kontrowersje budzi nazwa programu. Krytycy uważają, że brzmi pechowo i proponują alternatywy w stylu „Are you ok?” czy „How are you?”. Spółka Moonscape Technologies zapowiada, że rozważa zmianę tytułu. Obecna nazwa nawiązuje do popularnej aplikacji do zamawiania jedzenia „Are you Hungry?”, a w języku chińskim „Si-le-ma” brzmieniowo odwołuje się do „E-le-ma”.

Aplikacja, znana międzynarodowo jako Demumu, trafiła do płatnej kategorii w niskiej cenie 8 juanów. Według mediów twórcy – trzy osoby urodzone po 1995 r. z Zhengzhou – chcą sprzedać 10 proc. udziałów za 1 mln juanów, choć stworzenie programu miało kosztować 1 tys. juanów. Firma zapowiada także produkt dla seniorów i wzywa do większej troski o starszych mieszkających samotnie.