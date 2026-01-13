Porównanie TOP 10 odkurzaczy pionowych z funkcją mycia 2026

Odkurzacze pionowe z funkcją mycia są jedną z najszybciej rozwijających się kategorii sprzętu AGD. Jednak dla konsumentów analiza wybranych modeli bywa trudna ze względu na różne jednostki i nazewnictwo funkcji stosowane przez producentów. To porównanie eliminuje ten problem.

Materiał sponsorowany przez Gastronomic Global Import Sp. z o.o.

Porównanie bezprzewodowych odkurzaczy pionowych z funkcją mycia – kluczowe parametry wyboru

Bezprzewodowe odkurzacze pionowe z funkcją mycia w pojedynczym urządzeniu łączą odkurzanie oraz czyszczenie podłóg na mokro, co sprawia, że są coraz częściej typowane jako praktyczny sprzęt do codziennego utrzymania czystości.

Niestety ustalenie faktycznych podobieństw i różnic między modelami może być dla przyszłych użytkowników problematyczne. Zebranie danych dla każdego z nich indywidualnie, a następnie ich weryfikacja, jest czasochłonne. Producenci posługują się różnymi sposobami prezentowania parametrów technicznych, stosują odmienne jednostki i określenia funkcji. W efekcie klient, który chce wybrać bezprzewodowy odkurzacz pionowy z funkcją mycia dostosowany do swoich potrzeb, często napotyka trudności w jednoznacznym zestawieniu rzeczywistych możliwości poszczególnych urządzeń.

Wychodząc naprzeciw wątpliwościom konsumentów, a także w odniesieniu do pytań zadawanych przez nich w sieci, przygotowano porównanie odkurzaczy pionowych z funkcją mycia pod kątem kluczowych parametrów. Pod uwagę wzięto te, na podstawie których najczęściej zapada decyzja zakupowa w tej kategorii produktowej:

Do porównania wybrano 10 odkurzaczy pionowych z funkcją mycia: Electrolux Power Hygienic 800, Götze & Jensen VV950S, Dyson V16 Piston Animal Submarine™, Samsung Bespoke Jet 85 PRO, Roborock F25 Combo, Hisense Wet&Dry Expert, COBBO Ultra Steam UV, Philips AquaTrio 9000, Tefal X-Clean 10, COBBO G7 PRO.

Porównanie 10 odkurzaczy pionowych z funkcją mycia 2026 – wyniki

Poniższe wyniki odkurzaczy pionowych z funkcją mycia są wypisane zgodnie z kolejnością alfabetyczną.

COBBO G7 PRO – 11 pkt

COBBO Ultra Steam UV – 14 pkt

Dyson V16 Piston Animal Submarine™ – 8 pkt

Electrolux Power Hygienic 800 – 12 pkt

Götze & Jensen VV950S – 10 pkt

Hisense Wet&Dry Expert – 7 pkt

Philips AquaTrio 9000 – 6 pkt

Roborock F25 Combo – 7 pkt

Samsung Bespoke Jet 85 PRO – 8 pkt

Tefal X-Clean 10 – 6 pkt



źródło: materiały partnera

Tabela prezentująca szczegółową punktację w porównaniu odkurzaczy pionowych z funkcją mycia 2026 – wyniki w kolejności alfabetycznej



źródło:materiały partnera

Każdemu modelowi przyznano punkty według zdefiniowanych kryteriów. Kolejność pozycji w tabeli jest alfabetyczna.

Tabela prezentująca kryteria brane pod uwagę w porównaniu odkurzaczy pionowych z funkcją mycia 2026

Dla przejrzystości kluczowe parametry i funkcje przedstawiono w formie tabeli. Kolejność prezentowanych urządzeń jest alfabetyczna.



źródło: materiały partnera

Porównanie odkurzaczy pionowych z funkcją mycia 2026 – analiza kryteriów

COBBO G7 PRO

Bezprzewodowy odkurzacz pionowy z funkcją mycia parą polskiej marki COBBO Robotics. W omawianym porównaniu osiągnął wynik 11 na 16 punktów.

Technologia UV/para: 0 punktów

Automatyczne dopasowanie siły ssania do powierzchni: 1 punkt

Autoopróżnianie zanieczyszczeń: 1 punkt

Zastosowana filtracja: 1 punkt

Wszechstronność sprzątania (funkcje): 1 punkt

Komfort przechowywania i użytkowania: 1 punkt

Maksymalny czas pracy: 2 punkty

Waga: 2 punkty

Cena: 2 punkty

Suma punktów: 11/16

COBBO Ultra Steam UV

Kolejna propozycja bezprzewodowego odkurzacza pionowego z funkcją mopowania od wspomnianej już polskiej marki COBBO Robotics. W zestawieniu zdobył 14 na 16 punktów możliwych do uzyskania.

Technologia UV/para: 2 punkty

Automatyczne dopasowanie siły ssania do powierzchni: 1 punkt

Autoopróżnianie zanieczyszczeń: 1 punkt

Zastosowana filtracja: 1 punkt

Wszechstronność sprzątania (funkcje): 2 punkty

Komfort przechowywania i użytkowania: 2 punkty

Maksymalny czas pracy: 2 punkty

Waga: 2 punkty

Cena: 1 punkt

Suma punktów: 14/16

Dyson V16 Piston Animal Submarine™

Bezprzewodowe odkurzacze pionowe marki Dyson wywodzą się z Wielkiej Brytanii. Ten model w zestawieniu uzyskał wynik 8 na 16 punktów.

Technologia UV/para: 0 punktów

Automatyczne dopasowanie siły ssania do powierzchni: 1 punkt

Autoopróżnianie zanieczyszczeń: 0 punktów

Zastosowana filtracja: 2 punkty

Wszechstronność sprzątania (funkcje): 1 punkt

Komfort przechowywania i użytkowania: 1 punkt

Maksymalny czas pracy: 2 punkty

Waga: 1 punkt

Cena: 0 punktów

Suma punktów: 8/16

Electrolux Power Hygienic 800

Bezprzewodowy odkurzacz pionowy z funkcją mycia, który jest propozycją szwedzkiej marki Electrolux. W zestawieniu uzyskał 12 na 16 punktów.

Technologia UV/para: 1 punkt

Automatyczne dopasowanie siły ssania do powierzchni: 1 punkt

Autoopróżnianie zanieczyszczeń: 0 punktów

Zastosowana filtracja: 2 punkty

Wszechstronność sprzątania (funkcje): 2 punkty

Komfort przechowywania i użytkowania: 2 punkty

Maksymalny czas pracy: 1 punkt

Waga: 2 punkty

Cena: 1 punkt

Suma punktów: 12/16

Götze & Jensen VV950S

Ten model odkurzacza pionowego to propozycja duńskiej marki Götze & Jensen. W zestawieniu zdobył łącznie 10 na 16 punktów.

Technologia UV/para: 0 punktów

Automatyczne dopasowanie siły ssania do powierzchni: 0 punktów

Autoopróżnianie zanieczyszczeń: 1 punkt

Zastosowana filtracja: 2 punkty

Wszechstronność sprzątania (funkcje): 1 punkt

Komfort przechowywania i użytkowania: 1 punkt

Maksymalny czas pracy: 2 punkty

Waga: 2 punkty

Cena: 1 punkt

Suma punktów: 10/16

Hisense Wet&Dry Expert

Ten odkurzacz bezprzewodowy należy do asortymentu chińskiej marki Hisense. W porównaniu zdobył łącznie 7 punktów na 16 możliwych.

Technologia UV/para: 0 punktów

Automatyczne dopasowanie siły ssania do powierzchni: 0 punktów

Autoopróżnianie zanieczyszczeń: 0 punktów

Zastosowana filtracja: 0 punktów

Wszechstronność sprzątania (funkcje): 1 punkt

Komfort przechowywania i użytkowania: 2 punkty

Maksymalny czas pracy: 2 punkty

Waga: 0 punktów

Cena: 2 punkty

Suma punktów: 7/16

Philips AquaTrio 9000

Odkurzacz pionowy bezprzewodowy holenderskiej marki Philips. Ten model uzyskał ostatecznie wynik 6 punktów na 16 możliwych do zdobycia.

Technologia UV/para: 0 punktów

Automatyczne dopasowanie siły ssania do powierzchni: 0 punktów

Autoopróżnianie zanieczyszczeń: 0 punktów

Zastosowana filtracja: 1 punkt

Wszechstronność sprzątania (funkcje): 1 punkt

Komfort przechowywania i użytkowania: 2 punkty

Maksymalny czas pracy: 1 punkt

Waga: 1 punkt

Cena: 0 punktów

Suma punktów: 6/16

Roborock F25 Combo

Ten model bezprzewodowego odkurzacza pionowego również ma swoje korzenie w Chinach i należy do portfolio marki Roborock. W tym zestawieniu zebrał 7 na 16 punktów.

Technologia UV/para: 0 punktów

Automatyczne dopasowanie siły ssania do powierzchni: 0 punktów

Autoopróżnianie zanieczyszczeń: 0 punktów

Zastosowana filtracja: 2 punkty

Wszechstronność sprzątania (funkcje): 1 punkt

Komfort przechowywania i użytkowania: 1 punkt

Maksymalny czas pracy: 1 punkt

Waga: 1 punkt

Cena: 1 punkt

Suma punktów: 7/16

Samsung Bespoke Jet 85 PRO

Ten model odkurzacza pionowego to propozycja z portfolio koreańskiej marki Samsung. W aktualnym zestawieniu również osiągnął wynik 8 punktów na 16 możliwych.

Technologia UV/para: 0 punktów

Automatyczne dopasowanie siły ssania do powierzchni: 0 punktów

Autoopróżnianie zanieczyszczeń: 0 punktów

Zastosowana filtracja: 2 punkty

Wszechstronność sprzątania (funkcje): 1 punkt

Komfort przechowywania i użytkowania: 1 punkt

Maksymalny czas pracy: 1 punkt

Waga: 2 punkty

Cena: 1 punkt

Suma punktów: 8/16

Tefal X-Clean 10

To bezprzewodowy odkurzacz pionowy z rodziny francuskiej marki specjalizującej się w domowym AGD. Urządzenie uzyskało wynik 6 punktów na 16 możliwych do zdobycia.

Technologia UV/para: 0 punktów

Automatyczne dopasowanie siły ssania do powierzchni: 1 punkt

Autoopróżnianie zanieczyszczeń: 0 punktów

Zastosowana filtracja: 0 punktów

Wszechstronność sprzątania (funkcje): 1 punkt

Komfort przechowywania i użytkowania: 1 punkt

Maksymalny czas pracy: 1 punkt

Waga: 1 punkt

Cena: 1 punkt

Suma punktów: 6/16

Kryteria brane pod uwagę w porównaniu odkurzaczy pionowych z funkcją mycia

1. Technologia UV/para



Wskazuje, czy odkurzacz jest wyposażony w technologie wspierające dezynfekcję, takie jak para lub światło UV. Ich obecność, zgodnie z deklaracjami producentów, może wspierać utrzymanie higieny w trakcie sprzątania.

0 – brak

1 – para lub UV

2 – para i UV (podwójna technologia)

2. Automatyczne dopasowanie siły ssania do powierzchni

Informuje, czy urządzenie potrafi samodzielnie regulować siłę ssania w zależności od typu powierzchni lub poziomu zabrudzenia. Odkurzacz automatycznie zwiększa lub zmniejsza moc, aby utrzymać efektywną pracę bez nadmiernego zużycia energii. Rozwiązanie to poprawia skuteczność sprzątania i wydłuża czas pracy na baterii.

0 – moc ustawiana ręcznie

1 – automatyczna regulacja mocy

3. Autoopróżnianie zanieczyszczeń

Informuje o tym czy urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego opróżniania worka lub pojemnika na zanieczyszczenia. Dzięki temu użytkownik nie ma bezpośredniego kontaktu z zabrudzeniami i zyskuje maksymalną wygodę oraz higienę użytkowania.

1 – tak

Zastosowana filtracja

4. Zaawansowane układy filtrujące lepiej zatrzymują kurz i alergeny, co ostatecznie może wpływać na wyższy poziom higieny i lepszą jakość powietrza.

0 – 2 stopnie i mniej

1 – 3–4 stopnie

2 – 5 stopni i więcej

5. Wszechstronność sprzątania (funkcje)

Dotyczy zakresu zastosowań odkurzacza. Wskazuje, czy urządzenie pozwala jednocześnie usuwać kurz, myć podłogi i wspierać eliminację bakterii oraz drobnoustrojów (według deklaracji producenta), co może przekładać się na szerszy zakres zastosowań urządzenia i poziom czystości w całym domu.

0 – tylko odkurzanie

1 – odkurzanie + mopowanie

2 – odkurzanie + mopowanie + UV/para (wg deklaracji producenta)

6. Komfort przechowywania i użytkowania

Dotyczy konstrukcji i przemyślanych rozwiązań (np. dedykowane miejsca na akcesoria), dzięki którym odkurzacz wraz z całym wyposażeniem jest łatwy w przechowywaniu, szybki do odstawienia po sprzątaniu i wygodny w codziennej obsłudze.

0 – brak stacji

1 – stacja lub uchwyt na ścianę

2 – stacja ładująco-opróżniająca + stojak na akcesoria

7. Czas pracy

Wskazuje realny czas działania na jednym ładowaniu lub możliwość jego przedłużenia dzięki dołączonej do zestawu dodatkowej baterii. Dłuższy czas pracy zapewnia większą swobodę sprzątania bez konieczności przerw na ładowanie.

0 – poniżej 40 min

1 – 40–60 min

2 – powyżej 60 min

8. Waga

Ma znaczenie pod kątem stabilności sprzętu podczas pracy i jednocześnie łatwego prowadzenia odkurzacza, co przekłada się na komfortowe, płynne i mniej męczące sprzątanie.

0 – powyżej 5,5 kg

1 – 3,5–5,5 kg

2 – 3,4 kg i mniej

9. Cena

0 – powyżej 2800 zł

1 – 2000–2800 zł

2 – poniżej 2000 zł

Podane ceny katalogowe zostały zweryfikowane 23.12.2025 na stronach producentów lub w sklepie internetowym Media Expert (ze względu na popularność wśród klientów). Ceny mogą ulegać zmianom w perspektywie czasu.

Porównanie bezprzewodowych odkurzaczy pionowych z funkcją mycia – który najlepszy 2026?

Porównanie bezprzewodowych odkurzaczy pionowych z funkcją mycia 2026 zostało przygotowane w oparciu o najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości użytkowników w Internecie. W zestawieniu uwzględniono subiektywnie te parametry, które faktycznie wpływają na komfort użytkowania, efektywność sprzątania oraz decyzję zakupową.

Celem tej publikacji było zebranie i czytelne zaprezentowanie najważniejszych danych w jednym miejscu. Ma ona charakter pomocniczy i nie jest oceną jakości produktów. Ostateczny wybór najlepszego odkurzacza pionowego z funkcją mycia, dopasowanego do codziennych potrzeb, pozostawiamy do indywidualnej interpretacji każdego użytkownika.

Powyższe opracowanie ma charakter informacyjny. Może być punktem wyjścia do analizy bezprzewodowych odkurzaczy pionowych z funkcją mycia dostępnych na rynku. Dzięki temu każda osoba zainteresowana zakupem ma szansę znaleźć model najlepiej dopasowany do swoich potrzeb.

Materiał sponsorowany przez Gastronomic Global Import Sp. z o.o.