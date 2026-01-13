Porównanie TOP 10 odkurzaczy pionowych z funkcją mycia 2026
Odkurzacze pionowe z funkcją mycia są jedną z najszybciej rozwijających się kategorii sprzętu AGD. Jednak dla konsumentów analiza wybranych modeli bywa trudna ze względu na różne jednostki i nazewnictwo funkcji stosowane przez producentów. To porównanie eliminuje ten problem.
Porównanie bezprzewodowych odkurzaczy pionowych z funkcją mycia – kluczowe parametry wyboru
Bezprzewodowe odkurzacze pionowe z funkcją mycia w pojedynczym urządzeniu łączą odkurzanie oraz czyszczenie podłóg na mokro, co sprawia, że są coraz częściej typowane jako praktyczny sprzęt do codziennego utrzymania czystości.
Niestety ustalenie faktycznych podobieństw i różnic między modelami może być dla przyszłych użytkowników problematyczne. Zebranie danych dla każdego z nich indywidualnie, a następnie ich weryfikacja, jest czasochłonne. Producenci posługują się różnymi sposobami prezentowania parametrów technicznych, stosują odmienne jednostki i określenia funkcji. W efekcie klient, który chce wybrać bezprzewodowy odkurzacz pionowy z funkcją mycia dostosowany do swoich potrzeb, często napotyka trudności w jednoznacznym zestawieniu rzeczywistych możliwości poszczególnych urządzeń.
Wychodząc naprzeciw wątpliwościom konsumentów, a także w odniesieniu do pytań zadawanych przez nich w sieci, przygotowano porównanie odkurzaczy pionowych z funkcją mycia pod kątem kluczowych parametrów. Pod uwagę wzięto te, na podstawie których najczęściej zapada decyzja zakupowa w tej kategorii produktowej:
Do porównania wybrano 10 odkurzaczy pionowych z funkcją mycia: Electrolux Power Hygienic 800, Götze & Jensen VV950S, Dyson V16 Piston Animal Submarine™, Samsung Bespoke Jet 85 PRO, Roborock F25 Combo, Hisense Wet&Dry Expert, COBBO Ultra Steam UV, Philips AquaTrio 9000, Tefal X-Clean 10, COBBO G7 PRO.
Porównanie 10 odkurzaczy pionowych z funkcją mycia 2026 – wyniki
Poniższe wyniki odkurzaczy pionowych z funkcją mycia są wypisane zgodnie z kolejnością alfabetyczną.
COBBO G7 PRO – 11 pkt
COBBO Ultra Steam UV – 14 pkt
Dyson V16 Piston Animal Submarine™ – 8 pkt
Electrolux Power Hygienic 800 – 12 pkt
Götze & Jensen VV950S – 10 pkt
Hisense Wet&Dry Expert – 7 pkt
Philips AquaTrio 9000 – 6 pkt
Roborock F25 Combo – 7 pkt
Samsung Bespoke Jet 85 PRO – 8 pkt
Tefal X-Clean 10 – 6 pkt
Tabela prezentująca szczegółową punktację w porównaniu odkurzaczy pionowych z funkcją mycia 2026 – wyniki w kolejności alfabetycznej
Każdemu modelowi przyznano punkty według zdefiniowanych kryteriów. Kolejność pozycji w tabeli jest alfabetyczna.
Tabela prezentująca kryteria brane pod uwagę w porównaniu odkurzaczy pionowych z funkcją mycia 2026
Dla przejrzystości kluczowe parametry i funkcje przedstawiono w formie tabeli. Kolejność prezentowanych urządzeń jest alfabetyczna.
Porównanie odkurzaczy pionowych z funkcją mycia 2026 – analiza kryteriów
COBBO G7 PRO
Bezprzewodowy odkurzacz pionowy z funkcją mycia parą polskiej marki COBBO Robotics. W omawianym porównaniu osiągnął wynik 11 na 16 punktów.
Technologia UV/para: 0 punktów
Automatyczne dopasowanie siły ssania do powierzchni: 1 punkt
Autoopróżnianie zanieczyszczeń: 1 punkt
Zastosowana filtracja: 1 punkt
Wszechstronność sprzątania (funkcje): 1 punkt
Komfort przechowywania i użytkowania: 1 punkt
Maksymalny czas pracy: 2 punkty
Waga: 2 punkty
Cena: 2 punkty
Suma punktów: 11/16
COBBO Ultra Steam UV
Kolejna propozycja bezprzewodowego odkurzacza pionowego z funkcją mopowania od wspomnianej już polskiej marki COBBO Robotics. W zestawieniu zdobył 14 na 16 punktów możliwych do uzyskania.
Technologia UV/para: 2 punkty
Automatyczne dopasowanie siły ssania do powierzchni: 1 punkt
Autoopróżnianie zanieczyszczeń: 1 punkt
Zastosowana filtracja: 1 punkt
Wszechstronność sprzątania (funkcje): 2 punkty
Komfort przechowywania i użytkowania: 2 punkty
Maksymalny czas pracy: 2 punkty
Waga: 2 punkty
Cena: 1 punkt
Suma punktów: 14/16
Dyson V16 Piston Animal Submarine™
Bezprzewodowe odkurzacze pionowe marki Dyson wywodzą się z Wielkiej Brytanii. Ten model w zestawieniu uzyskał wynik 8 na 16 punktów.
Technologia UV/para: 0 punktów
Automatyczne dopasowanie siły ssania do powierzchni: 1 punkt
Autoopróżnianie zanieczyszczeń: 0 punktów
Zastosowana filtracja: 2 punkty
Wszechstronność sprzątania (funkcje): 1 punkt
Komfort przechowywania i użytkowania: 1 punkt
Maksymalny czas pracy: 2 punkty
Waga: 1 punkt
Cena: 0 punktów
Suma punktów: 8/16
Electrolux Power Hygienic 800
Bezprzewodowy odkurzacz pionowy z funkcją mycia, który jest propozycją szwedzkiej marki Electrolux. W zestawieniu uzyskał 12 na 16 punktów.
Technologia UV/para: 1 punkt
Automatyczne dopasowanie siły ssania do powierzchni: 1 punkt
Autoopróżnianie zanieczyszczeń: 0 punktów
Zastosowana filtracja: 2 punkty
Wszechstronność sprzątania (funkcje): 2 punkty
Komfort przechowywania i użytkowania: 2 punkty
Maksymalny czas pracy: 1 punkt
Waga: 2 punkty
Cena: 1 punkt
Suma punktów: 12/16
Götze & Jensen VV950S
Ten model odkurzacza pionowego to propozycja duńskiej marki Götze & Jensen. W zestawieniu zdobył łącznie 10 na 16 punktów.
Technologia UV/para: 0 punktów
Automatyczne dopasowanie siły ssania do powierzchni: 0 punktów
Autoopróżnianie zanieczyszczeń: 1 punkt
Zastosowana filtracja: 2 punkty
Wszechstronność sprzątania (funkcje): 1 punkt
Komfort przechowywania i użytkowania: 1 punkt
Maksymalny czas pracy: 2 punkty
Waga: 2 punkty
Cena: 1 punkt
Suma punktów: 10/16
Hisense Wet&Dry Expert
Ten odkurzacz bezprzewodowy należy do asortymentu chińskiej marki Hisense. W porównaniu zdobył łącznie 7 punktów na 16 możliwych.
Technologia UV/para: 0 punktów
Automatyczne dopasowanie siły ssania do powierzchni: 0 punktów
Autoopróżnianie zanieczyszczeń: 0 punktów
Zastosowana filtracja: 0 punktów
Wszechstronność sprzątania (funkcje): 1 punkt
Komfort przechowywania i użytkowania: 2 punkty
Maksymalny czas pracy: 2 punkty
Waga: 0 punktów
Cena: 2 punkty
Suma punktów: 7/16
Philips AquaTrio 9000
Odkurzacz pionowy bezprzewodowy holenderskiej marki Philips. Ten model uzyskał ostatecznie wynik 6 punktów na 16 możliwych do zdobycia.
Technologia UV/para: 0 punktów
Automatyczne dopasowanie siły ssania do powierzchni: 0 punktów
Autoopróżnianie zanieczyszczeń: 0 punktów
Zastosowana filtracja: 1 punkt
Wszechstronność sprzątania (funkcje): 1 punkt
Komfort przechowywania i użytkowania: 2 punkty
Maksymalny czas pracy: 1 punkt
Waga: 1 punkt
Cena: 0 punktów
Suma punktów: 6/16
Roborock F25 Combo
Ten model bezprzewodowego odkurzacza pionowego również ma swoje korzenie w Chinach i należy do portfolio marki Roborock. W tym zestawieniu zebrał 7 na 16 punktów.
Technologia UV/para: 0 punktów
Automatyczne dopasowanie siły ssania do powierzchni: 0 punktów
Autoopróżnianie zanieczyszczeń: 0 punktów
Zastosowana filtracja: 2 punkty
Wszechstronność sprzątania (funkcje): 1 punkt
Komfort przechowywania i użytkowania: 1 punkt
Maksymalny czas pracy: 1 punkt
Waga: 1 punkt
Cena: 1 punkt
Suma punktów: 7/16
Samsung Bespoke Jet 85 PRO
Ten model odkurzacza pionowego to propozycja z portfolio koreańskiej marki Samsung. W aktualnym zestawieniu również osiągnął wynik 8 punktów na 16 możliwych.
Technologia UV/para: 0 punktów
Automatyczne dopasowanie siły ssania do powierzchni: 0 punktów
Autoopróżnianie zanieczyszczeń: 0 punktów
Zastosowana filtracja: 2 punkty
Wszechstronność sprzątania (funkcje): 1 punkt
Komfort przechowywania i użytkowania: 1 punkt
Maksymalny czas pracy: 1 punkt
Waga: 2 punkty
Cena: 1 punkt
Suma punktów: 8/16
Tefal X-Clean 10
To bezprzewodowy odkurzacz pionowy z rodziny francuskiej marki specjalizującej się w domowym AGD. Urządzenie uzyskało wynik 6 punktów na 16 możliwych do zdobycia.
Technologia UV/para: 0 punktów
Automatyczne dopasowanie siły ssania do powierzchni: 1 punkt
Autoopróżnianie zanieczyszczeń: 0 punktów
Zastosowana filtracja: 0 punktów
Wszechstronność sprzątania (funkcje): 1 punkt
Komfort przechowywania i użytkowania: 1 punkt
Maksymalny czas pracy: 1 punkt
Waga: 1 punkt
Cena: 1 punkt
Suma punktów: 6/16
Kryteria brane pod uwagę w porównaniu odkurzaczy pionowych z funkcją mycia
1. Technologia UV/para
Wskazuje, czy odkurzacz jest wyposażony w technologie wspierające dezynfekcję, takie jak para lub światło UV. Ich obecność, zgodnie z deklaracjami producentów, może wspierać utrzymanie higieny w trakcie sprzątania.
0 – brak
1 – para lub UV
2 – para i UV (podwójna technologia)
2. Automatyczne dopasowanie siły ssania do powierzchni
Informuje, czy urządzenie potrafi samodzielnie regulować siłę ssania w zależności od typu powierzchni lub poziomu zabrudzenia. Odkurzacz automatycznie zwiększa lub zmniejsza moc, aby utrzymać efektywną pracę bez nadmiernego zużycia energii. Rozwiązanie to poprawia skuteczność sprzątania i wydłuża czas pracy na baterii.
0 – moc ustawiana ręcznie
1 – automatyczna regulacja mocy
3. Autoopróżnianie zanieczyszczeń
Informuje o tym czy urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego opróżniania worka lub pojemnika na zanieczyszczenia. Dzięki temu użytkownik nie ma bezpośredniego kontaktu z zabrudzeniami i zyskuje maksymalną wygodę oraz higienę użytkowania.
1 – tak
Zastosowana filtracja
4. Zaawansowane układy filtrujące lepiej zatrzymują kurz i alergeny, co ostatecznie może wpływać na wyższy poziom higieny i lepszą jakość powietrza.
0 – 2 stopnie i mniej
1 – 3–4 stopnie
2 – 5 stopni i więcej
5. Wszechstronność sprzątania (funkcje)
Dotyczy zakresu zastosowań odkurzacza. Wskazuje, czy urządzenie pozwala jednocześnie usuwać kurz, myć podłogi i wspierać eliminację bakterii oraz drobnoustrojów (według deklaracji producenta), co może przekładać się na szerszy zakres zastosowań urządzenia i poziom czystości w całym domu.
0 – tylko odkurzanie
1 – odkurzanie + mopowanie
2 – odkurzanie + mopowanie + UV/para (wg deklaracji producenta)
6. Komfort przechowywania i użytkowania
Dotyczy konstrukcji i przemyślanych rozwiązań (np. dedykowane miejsca na akcesoria), dzięki którym odkurzacz wraz z całym wyposażeniem jest łatwy w przechowywaniu, szybki do odstawienia po sprzątaniu i wygodny w codziennej obsłudze.
0 – brak stacji
1 – stacja lub uchwyt na ścianę
2 – stacja ładująco-opróżniająca + stojak na akcesoria
7. Czas pracy
Wskazuje realny czas działania na jednym ładowaniu lub możliwość jego przedłużenia dzięki dołączonej do zestawu dodatkowej baterii. Dłuższy czas pracy zapewnia większą swobodę sprzątania bez konieczności przerw na ładowanie.
0 – poniżej 40 min
1 – 40–60 min
2 – powyżej 60 min
8. Waga
Ma znaczenie pod kątem stabilności sprzętu podczas pracy i jednocześnie łatwego prowadzenia odkurzacza, co przekłada się na komfortowe, płynne i mniej męczące sprzątanie.
0 – powyżej 5,5 kg
1 – 3,5–5,5 kg
2 – 3,4 kg i mniej
9. Cena
0 – powyżej 2800 zł
1 – 2000–2800 zł
2 – poniżej 2000 zł
Podane ceny katalogowe zostały zweryfikowane 23.12.2025 na stronach producentów lub w sklepie internetowym Media Expert (ze względu na popularność wśród klientów). Ceny mogą ulegać zmianom w perspektywie czasu.
Porównanie bezprzewodowych odkurzaczy pionowych z funkcją mycia – który najlepszy 2026?
Porównanie bezprzewodowych odkurzaczy pionowych z funkcją mycia 2026 zostało przygotowane w oparciu o najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości użytkowników w Internecie. W zestawieniu uwzględniono subiektywnie te parametry, które faktycznie wpływają na komfort użytkowania, efektywność sprzątania oraz decyzję zakupową.
Celem tej publikacji było zebranie i czytelne zaprezentowanie najważniejszych danych w jednym miejscu. Ma ona charakter pomocniczy i nie jest oceną jakości produktów. Ostateczny wybór najlepszego odkurzacza pionowego z funkcją mycia, dopasowanego do codziennych potrzeb, pozostawiamy do indywidualnej interpretacji każdego użytkownika.
Powyższe opracowanie ma charakter informacyjny. Może być punktem wyjścia do analizy bezprzewodowych odkurzaczy pionowych z funkcją mycia dostępnych na rynku. Dzięki temu każda osoba zainteresowana zakupem ma szansę znaleźć model najlepiej dopasowany do swoich potrzeb.
