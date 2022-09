ARK: Survival Evolved i Gloomhaven to kolejne gry, jakie łowcy promocji mogą przypisać do swojego konta na Epic Games Store.

ARK: Survival Evolved i Gloomhaven za darmo

Czwartkowe popołudnie to już tradycyjnie ten moment, w którym zarządzający sklepem Epic Games Store aktualizują ofertę z darmowymi grami. Znów zdecydowano się na udostępnienie dwóch produkcji, jednej dość popularnej i drugiej być może dla niektórych anonimowej, ale kto wie czy finalnie nie ciekawszej.

Odwiedzając Epic Games Store przez najbliższy tydzień można zgarnąć ARK: Survival Evolved i Gloomhaven. Oferta obowiązuje do 29 września do godziny 17:00 naszego czasu.

Survival z dinozaurami i mroczne EPG

ARK: Survival Evolved to interesujący i ciepło przyjęty symulator przetrwania, a zarazem jedna z najlepszych gier z dinozaurami. To właśnie w sporej mierze dzięki połączeniu popularnego w ostatnich latach gatunku oraz wielkich gadów udało się odnieść sukces. Także sprzedażowy, w efekcie czego Studio Wildcard już od pewnego czasu pracuje nad kontynuacją - Ark II, w którego zaangażował się nawet Vin Diesel.

Gloomhaven należy uznawać za coś zupełnie innego. To przeniesiona do cyfrowego świata planszówka, przygotowane przez mało znane studio Flaming Fowl Studios taktyczne RPG. Wedle przynajmniej części graczy mających okazję je sprawdzić, wcale nie ustępuje kapitalnie ocenianemu pierwowzorowi. Lubiący klimaty mrocznego fantasy i turowe starcia powinni dać tej produkcji szansę. Można zrobić w to pojedynkę lub online, będąc w grupie od 2 do 4 najemników.

Źródło: epicgames