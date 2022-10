ASUS to firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku IT. Wśród swojej oferty posiada masę sprzętu – od urządzeń peryferyjnych, przez podzespoły komputerowe, aż po gotowe zestawy PC. I to właśnie w tym ostatnim segmencie przedsiębiorstwo zamierzy poszerzyć swoje portfolio.

ASUSTeK Computer Inc. Pod koniec września ogłosił, że zamierza wprowadzić na rynek Mini-PC ExpertCenter PN53. Cała jednostka zamknięta w skrzynce o wymiarach 120 x 130 x 58 mm, będzie składać się z procesora AMD z rodziny Rembrandt (od Ryzena 5 6600H do Ryzena 9 6900HX) i zintegrowanej karty graficznej Radedon 660M lub 680M. Jeżeli chodzi o RAM i dyski, to nie będą one domyślnie dostarczane razem z urządzeniem. Potencjalny klient będzie mógł zamontować maksymalnie 32 GB pamięci operacyjnej (2 x SO-DIMM, DDR5-4800 MHz) oraz trzy dyski – dwa na złączu M.2 NVMe (PCIe Gen4 x4) do pojemności 2TB i jeden klasyczny 2,5” (7 mm) na złączu SATA.

Jeżeli chodzi o łączność (bez)przewodową, to znajdziemy tutaj Wi-Fi 6 lub 6E z Bluetooth w wersji 5 oraz kartę sieciową LAN w standardzie 2.5GBase-T. Natomiast w kwestii złącz, to jest tu naprawdę bogato. Na przednim panelu mamy trzy wejścia USB, jedno w wersji 4.0 (Typu-C) ze wsparciem dla DisplayPort 1.4 oraz dwa USB w wersji 3.2 (Gen 1). Co naturalne, znajdzie się tu również miejsce na złącze Jack.

ASUS ExpertCenter PN53 - Ultra-kompaktowy mini PC z procesorem AMD Ryzen z serii 6000H i kartą AMD Radeon

Na tyłach komputera znajdą się natomiast cztery złącza USB, jedno w wersji 4.0 (Typu-C) ze wsparciem dla DisplayPort 1.4 i Power Delivery oraz trzy USB w wersji 3.2 (Gen 1). Dodatkowo znajdują się tam trzy złącza obrazu – dwa HDMI 2.1 (max. 4K @ 60 Hz) i jedno „konfigurowalne” (nie jest opisane jak to ma działać, ale będzie dostępna opcja na DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 lub VGA). Nie mogła zabraknąć wspomnianego w trzecim akapicie wejścia RJ45 i oczywiście złącza na zasilacz o mocy 120W (R5) lub 150W (R7/R9).

ASUS na swojej stronie kładzie mocne akcenty na dwie cechy komputera – wysoką wydajność i system chłodzenia. Z jednej strony podkreśla moc procesora i GPU, jak również wydajność złącza na dyski, czy karty sieciowej. Z drugiej natomiast akcentuje sposób pracy wentylatorów – system ma łączyć wysoką wydajność przy zachowaniu właściwej kultury pracy.

A jak Wam podoba się propozycja firmy ASUS? Osobiście martwi mnie niskie taktowanie pamięci RAM oraz cTDP procesorów na poziomie 35W. Czynniki te mogą ograniczyć potencjał tego komputera. A jakie jest wasze zdanie w tej kwestii?

Źródło: ASUS