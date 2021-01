Coraz większymi krokami zbliża się premiera procesorów Intel Core 11. generacji (Rocket Lake). Firma Gigabyte najwyraźniej nie zamierza czekać na premierę jednostek i już teraz pochwaliła się płytami głównymi pod nowe układy. Jakie modele pojawią się w sklepach?

Gigabyte wprowadził do oferty płyty z chipsetem Z590, które powinny zainteresować graczy i entuzjastów – takie modele oferują bogaty zestaw złączy, a przy tym pozwalają na podkręcanie procesorów i pamięci RAM.

Nowa seria pozwala wykorzystać potencjał magistrali PCI-Express 4.0 i oferuje porty USB 3.2 Gen2x2. Dodatkowo możemy liczyć na mocniejszą sekcję zasilania, a także usprawnione autorskie technologie producenta – w tym Thermal Guard II i Smart Fan 6.

Wśród zaprezentowanych modeli znajdziemy głównie modele dla graczy, które łączą dobrą funkcjonalność i efektowne wzornictwo (w tym podświetlenie RGB Fusion 2.0). Producent przygotował też „cywilne” wersje oraz konstrukcje typowo dla entuzjastów i overclockerów. Poniżej znajdziecie zestawienie nowych modeli.

Gigabyte Z590 Aorus Xtreme

Aorus Xtreme to topowa propozycja producenta, która zainteresuje użytkowników nieuznających kompromisów. Uwagę zwraca efektowna stylistyka, w tym także specjalna osłona Thermal Reactive Armor (odpowiada ona także za odprowadzanie ciepła).

Producent zastosował mocną sekcję zasilania (20+1 fazy 100A) z potężnym chłodzeniem. Oprócz tego bogaty zestaw złączy – w tym dwa porty Tunderbolt 3, karty sieciowe 2.5G i 10G LAN i bezprzewodową Wi-Fi 6E. Jest też układ dźwiękowy Realtek ALC1220-VB przetwornikiem DAC i wzmacniaczem operacyjnym.

W zestawie znajdziemy jeszcze DAC pod USB oraz adapter do montażu dwóch dysków M.2 PCIe 4.0 w postaci karty AIC.

Gigabyte Z590 Aorus Master

Gigabyte Z590 Aorus Master plasuje się oczko niżej względem wersji Xtreme, ale też powinien spełnić oczekiwania wymagających użytkowników. Nie bez znaczenia jest również efektowna stylistyka, w tym zabudowany awers płytki drukowanej.





Tym razem mamy do czynienia z sekcją w układzie 18+1 90A z solidnym chłodzeniem. Na tylnym panelu wyprowadzono m.in. kartę sieciową 10G LAN i Wi-Fi 6E. Za dźwięk odpowiada kodek Realtek ALC1220-VB z przetwornikiem DAC.

Gigabyte Z590 Aorus Pro AX

Aorus Pro AX plasuje się w średnim segmencie. Rzecz jasna możemy liczyć na całkiem niezły zestaw złączy, a przy tym producent postarał się o odpowiedni wygląd sprzętu – uwagę zwraca efektowny wygląd radiatorów i podświetlenie RGB Fusion 2.0.

Za zasilanie odpowiada VRM w układzie 12+1 fazy 90A z dwoma solidnymi radiatorami. Z tyłu wyprowadzono kartę sieciową 2.5G LAN i Wi-Fi 6. Z kolei za dźwięk odpowiada nowy kodek Realtek ALC4080

Gigabyte Z590 Aorus Elite

Aorus Elite reprezentuje nieco niższy segment gamingowych modeli – płyta oferuje niezbędny zestaw złączy, a przy tym zachowuje wszystkie niezbędne elementy dedykowane graczom. Oczywiście też zadbano o efektowną stylistykę (w tym podświetlenie RGB Fusion 2.0).

Jeżeli chodzi o podsystem zasilania, płyta korzysta z sekcji w układzie 12+1 60A. Do dyspozycji oddano m.in. kartę sieciową 2.5G LAN i układ dźwiękowy Realtek ALC1220-VB. Model Gigabyte Z590 Aorus Elite występuje także w wersji z kartą Wi-Fi 6 (Gigabyte Z590 Aorus Elite AX).

Gigabyte Z590I Aorus Ultra

W ofercie producenta nie mogło zabraknąć płyty do budowy miniaturowych komputerów do grania. Model Z590I Aorus Ultra zachowuje ciekawy design i dysponuje całkiem mocną sekcją zasilania (10+1 fazy 90A).

Z590I Aorus Ultra zalicza się do modeli mini-ITX, ale oferuje wszystkie niezbędne złącza – dwa banki pamięci, slot PCI-Express 4.0, a także dwa złącza M.2 i cztery SATA. Z tyłu wyprowadzono m.in. kartę sieciową 2.5G LAN i Wi-Fi 6. Za dźwięk odpowiada kodek Realtek ALC1220-VB.

Gigabyte Z590 Gaming X

Gaming X to propozycja dla graczy z mniej zasobnym portfelem. Co prawda płyta nie oferuje takiej funkcjonalności, jak wyższe modele z linii Aorus, ale też może być ciekawą propozycją do budowy komputera do gier – producent zadbał o ciekawą stylistykę i niezbędny zestaw portów.

Za zasilanie odpowiada VRM w układzie 12+1 60A. Graczy zainteresuje szybka karta sieciowa 2.5G LAN, ale układ dźwiękowy nie należy do topowych jednostek – producent zastosował podstawowy kodek Realtek ALC897.

Gigabyte Z590 Vision D

Gigabyte Z590 Vision D to konstrukcja zaprojektowana głównie z myślą o twórcach treści. Uwagę zwraca ciekawa stylistyka – producent postawił na czarno-białą kolorystykę i charakterystyczne radiatory.

Jeżeli chodzi o zasilanie, mamy do czynienia z VRM w układzie 12+1 60A. Nie zapomniano jednak o specjalnym zestawie portów, który powinien spełnić wymagania profesjonalistów - z tyłu wyprowadzono m.in. dwa porty Thunderbolt 4, a do tego dwie karty sieciowe 2.5G LAN i bezprzewodową Wi-Fi 6. Ciekawostką jest kodek dźwiękowy Realtek ALC4080.

Gigabyte Z590 Vision G

Gigabyte Z590 Vision G to następca testowanego przez nas modelu Gigabyte Z490 Vision G. Producent postawił na nowoczesną stylistykę, a płyta została utrzymana w czarno-białej kolorystyce.

Płyta została zaprojektowana z myślą o twórcach treści, ale oferuje słabszą funkcjonalność względem modelu Z590 Vision D – też mamy do czynienia z kartą sieciową 2.5G LAN, ale zrezygnowano z bezprzewodowe łączności Wi-Fi i portów Thunderbolt. Sekcją zasilania jest taka sama (12+1 60A).

Gigabyte Z590I Vision D

Gigabyte Z590I Vision D to płytka, która pozwoli na budowę mniejszych stacji roboczych. Podobnie jak w większych konstrukcjach, mamy do czynienia z nowoczesnym wzornictwem i czarno-białą kolorystyką.

Z racji mniejszego laminatu, producent zastosował mniej rozbudowaną sekcję zasilania 8+1 90A. Do dyspozycji oddano dwa banki pamięci, złącze PCi-Express x16, a także dwa gniazdka M.2 i cztery SATA. Z tyłu znajdziemy dwa porty Thunderbolt 4, kartę sieciową 2.5G LAN i bezprzewodową łączność Wi-Fi 6.

Gigabyte Z590 UD

Gigabyte Z590 UD ma być najtańszą propozycją producenta wśród modeli Z590. Płyta nie wyróżnia się "krzykliwym" designem, ale przewidziano tutaj dodatkowe złącza do podpięcia systemu podświetlenia RGB Fusion 2.0.

Za zasilanie odpowiada VRM w układzie 12+1 50A. Do dyspozycji oddano tylko niezbędne złącza. Nie zrezygnowano jednak z karty sieciowej 2.5G LAN. Mało tego! Płyta Z590 UD występuje też w wersji z kartą sieciową Wi-Fi 5 (Z590 UD AC).

Producent nie ujawnił szczegółów na temat dostępności płyt Z590. Można jednak podejrzewać, że nowe modele będą droższe od odpowiedników z serii Z490.

Źródło: Gigabyte

